За год экспорт машин из Китая в Россию вырос на треть, доля на рынке — более чем вдвое

Рыночная доля китайских марок за тот же период взлетела на российском рынке с 7 до 19,2 процента. Это коррелирует с данными ассоциации РОАД, которая оценивает показатель в 18 процентов. На сегодня только из Поднебесной к нам продолжают официально поставляться иномарки.