За год экспорт машин из Китая в Россию вырос на треть, доля на рынке — более чем вдвое

В прошлом году в Россию из Китая ввезено около 162 тысяч автомобилей. Их рыночная доля достигла 19,2 процента. Такие данные привёл посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью изданию «Известия».
- По сравнению с 2021 годом экспорт машин увеличился на 33,4 процента. Это больше, чем темпы прироста общего товарооборота между двумя странами. В 2022-м он достиг 190,3 миллиарда долларов, увеличившись на 29,3 процента.
- Рыночная доля китайских марок за тот же период взлетела на российском рынке с 7 до 19,2 процента. Это коррелирует с данными ассоциации РОАД, которая оценивает показатель в 18 процентов. На сегодня только из Поднебесной к нам продолжают официально поставляться иномарки.
Эксперты предполагают, что за текущий год рыночная доля «китайцев» увеличится ещё почти в два раза и достигнет 32 процентов. В абсолютных цифрах это около 250 тысяч автомобилей. Лидерами останутся отечественные бренды с 55-процентной долей.
Что брать будем?
Российское
Китайское
Подожду иранского
Что-то «серое»
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