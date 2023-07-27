За год экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в 5 раз

В первой половине 2023 года экспорт новых легковых автомобилей из Китая в Россию вырос впятеро по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — с 64,6 тысячи до 325,8 тысячи штук. В ценовом выражении поставки увеличились в 6,4 раза (на 543%) — с 715 миллионов до 4,6 миллиарда долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.
- Июнь 2023-го стал рекордным: за месяц в нашу страну экспортировали новых машин из Китая на 1,03 миллиарда долларов. Месяцем ранее этот показатель составил 809 миллионов долларов. Также за первые шесть месяцев текущего года в РФ ввезли китайских грузовиков на 1,7 миллиарда долларов.
- По данным ЦБ России, сейчас доля Китая в российском импорте легковых автомобилей превышает 70%. При этом в досанкционном 2021-м она составляла только 10%.
Ранее Китайская ассоциация автопроизводителей объявила, что по итогам января-мая 2023 года КНР стала крупнейшим экспортёром в мире, поставив 1,758 миллиона автомобилей. При этом крупнейшим импортёром китайских машин за тот же период оказалась Россия.
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