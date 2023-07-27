За год экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в 5 раз

В первой половине 2023 года экспорт новых легковых автомобилей из Китая в Россию вырос впятеро по сравнению с аналогичным периодом 2022-го — с 64,6 тысячи до 325,8 тысячи штук. В ценовом выражении поставки увеличились в 6,4 раза (на 543%) — с 715 миллионов до 4,6 миллиарда долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.