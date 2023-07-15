Доля китайских машин в российских такси за год выросла в 10 раз

В сегменте «Комфорт плюс» каждый десятый пассажир отказывается от заказа при назначении машины китайского производства по соображениям комфорта и безопасности, но число таких отказов постепенно снижается. При этом водители пока не видят существенных проблем в эксплуатации «китайцев», но уже «морально готовы» к более частому ремонту.

По оценке Национального совета такси, к концу 2023 года дефицит автомобилей для такси может превысить 60%. Для стабильной работы сервисов нужно 50–60 тысяч новых машин ежегодно, при этом в нынешнем году ожидается только 24 тысячи.

Поездки в такси дорожают из-за значительного роста цен на новые автомобили и их обслуживание. Так, за последний год средний чек в Москве увеличился на 12% (до 771 рубля), в целом по России — на 4% (до 435 рублей). При этом россияне считают приемлемой среднюю стоимость одной поездки на уровне 450 рублей.

1 сентября 2024 года в силу вступит закон об обязательном страховании жизни, здоровья и имущества пассажиров такси. С его принятием размер компенсации в сравнении с выплатой в рамках ОСАГО увеличится в четыре раза — до 2 миллионов рублей. Норма распространится и на юрлица, и на индивидуальных предпринимателей с самозанятыми, что наверняка отразится на ценовой политике всех перевозчиков.