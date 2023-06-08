АвтоВАЗ выпустит Весту с вариатором до конца года и предложит удлинённую модель таксопаркам

Также Соколов рассказал, что АвтоВАЗ ведёт переговоры о поставках лимузина Vesta Aura агрегаторам такси, включая Яндекс. Он отметил, что такие компании в основном заинтересованы в наличии «автомата», но берут и какое-то количество машин на «механике». Дополнительные подробности об «Ауре» раскроют 14 июня в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге.

Приём заказов на Lada Vesta NG, производство которой перенесли из Ижевска в Тольятти, открылся в конце весны. Модель доступна в кузовах седан и универсал, включая Cross-версии, с двумя моторами на выбор. У дилеров машины появятся 9 июня по цене от 1 239 900 рублей.