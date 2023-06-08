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АвтоВАЗ выпустит Весту с вариатором до конца года и предложит удлинённую модель таксопаркам

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Александр Орехов

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Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся до конца 2023 года. Соответствующее заявление сделал президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Евразийского конгресса, пишет ТАСС. Также он рассказал об интересе к удлинённой Весте со стороны агрегаторов такси.

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Lada Vesta NG. Фото: АвтоВАЗ

  • По словам Соколова, двухпедальная Веста получит вариатор китайского производства. В настоящее время соответствующая модификация активно проходит испытания.
  • Происхождение бесступенчатой трансмиссии не уточняется, но прошлой осенью сообщалось, что АвтоВАЗ ведёт переговоры с тремя потенциальными поставщиками из Китая. В прошлом месяце Журнал Авто.ру выяснил, что этот вариатор будет агрегатироваться только с 1,8-литровым двигателем, который сохранит отдачу в 122 л.с. и 170 Нм, но будет доработан для повышения надёжности.
  • Также Соколов рассказал, что АвтоВАЗ ведёт переговоры о поставках лимузина Vesta Aura агрегаторам такси, включая Яндекс. Он отметил, что такие компании в основном заинтересованы в наличии «автомата», но берут и какое-то количество машин на «механике». Дополнительные подробности об «Ауре» раскроют 14 июня в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге.

Приём заказов на Lada Vesta NG, производство которой перенесли из Ижевска в Тольятти, открылся в конце весны. Модель доступна в кузовах седан и универсал, включая Cross-версии, с двумя моторами на выбор. У дилеров машины появятся 9 июня по цене от 1 239 900 рублей.

Какая Lada Vesta лучше — с вариатором или с «роботом»?

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