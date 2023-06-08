АвтоВАЗ выпустит Весту с вариатором до конца года и предложит удлинённую модель таксопаркам

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Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся до конца 2023 года. Соответствующее заявление сделал президент АвтоВАЗа Максим Соколов в кулуарах Евразийского конгресса, пишет ТАСС. Также он рассказал об интересе к удлинённой Весте со стороны агрегаторов такси.
Приём заказов на Lada Vesta NG, производство которой перенесли из Ижевска в Тольятти, открылся в конце весны. Модель доступна в кузовах седан и универсал, включая Cross-версии, с двумя моторами на выбор. У дилеров машины появятся 9 июня по цене от 1 239 900 рублей.