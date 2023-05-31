Новая Lada Vesta поступила в продажу в четырёх версиях

Базовая версия Lada Vesta в кузове седан может быть оснащена одним из двух 1,6-литровых моторов на 90 либо 106 л.с., прочие оснащаются только мотором на 106 л.с. На данный момент

двигатели агрегатируются только с пятиступенчатой «механикой», о перспективах появления двухпедальной модификации официально пока не сообщалось.