Новая Lada Vesta поступила в продажу в четырёх версиях

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АвтоВАЗ объявил о начале приёма заказов на перезапущенную Lada Vesta NG. Автомобили начали отгружать официальным дилерам марки. Веста доступна в четырёх видах кузова, с двумя двигателями и одной коробкой передач по цене от 1 239 900 рублей.
Несмотря на отсутствие официальных данных о Vesta NG с автоматической трансмиссией, работы над ней уже ведутся. По предварительным данным, такая Веста получит вариатор, но комплектовать им будут только 1,8-литровый двигатель на 122 силы. Сам мотор будет устанавливаться на Vesta NG в модернизированной версии.
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