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У российских дилеров появились новые кроссоверы Kia Telluride, привезённые по параллельному импорту

Новая Lada Vesta поступила в продажу в четырёх версиях

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ объявил о начале приёма заказов на перезапущенную Lada Vesta NG. Автомобили начали отгружать официальным дилерам марки. Веста доступна в четырёх видах кузова, с двумя двигателями и одной коробкой передач по цене от 1 239 900 рублей.

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  • Базовая версия Lada Vesta в кузове седан может быть оснащена одним из двух 1,6-литровых моторов на 90 либо 106 л.с., прочие оснащаются только мотором на 106 л.с. На данный момент двигатели агрегатируются только с пятиступенчатой «механикой», о перспективах появления двухпедальной модификации официально пока не сообщалось.
  • В базовое оснащение Весты вошли, к примеру, две подушки, электрозеркала, электростеклоподъёмники и кондиционер. Обогрев лобового стекла и задние парктроники доступны в составе опционального пакета за 49 тысяч рублей.
  • Кросс-версию седана будут продавать по цене от 1 542 900 рублей: такая разница связана с отсутствием у этой модификации базового варианта. Универсалы обойдутся минимум в 1 329 900 и 1 511 900 рублей за стандартный SW и SW Cross соответственно.

Несмотря на отсутствие официальных данных о Vesta NG с автоматической трансмиссией, работы над ней уже ведутся. По предварительным данным, такая Веста получит вариатор, но комплектовать им будут только 1,8-литровый двигатель на 122 силы. Сам мотор будет устанавливаться на Vesta NG в модернизированной версии.

Пойдёте к дилеру смотреть на Весту?

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