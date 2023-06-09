АвтоВАЗ назвал срок выхода Lada Granta с АБС и уточнил цену длинной Vesta

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АвтоВАЗ начнёт оснащать Lada Granta системой АБС уже нынешним летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы предприятия Максима Соколова на выставке «Евразия — наш дом». Кроме того, Соколов отметил, что удлинённая Vesta Aura окажется существенно дороже заявленных ранее 2 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Vesta Aura получит дополнительные 250 миллиметров к колёсной базе, а оснащать её будут только 1,8-литровым мотором на 122 л.с. в сочетании с вариатором. Основными покупателями «лимузина» должны стать корпоративные автопарки, но Максим Соколов рассчитывает и на интерес к седану со стороны агрегаторов такси.