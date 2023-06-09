АвтоВАЗ назвал срок выхода Lada Granta с АБС и уточнил цену длинной Vesta

Что касается удлинённой Lada Vesta Aura, то ранее сообщалось, что её примерная стоимость у дилеров составит 25 тысяч долларов, то есть около 2 миллионов рублей. Новым заявлением Максим Соколов по сути опроверг эту информацию: по его словам, Vesta Aura окажется автомобилем премиального сегмента, будет выпускаться небольшими партиями и окажется существенно дороже 2 миллионов.