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АвтоВАЗ назвал срок выхода Lada Granta с АБС и уточнил цену длинной Vesta

Новости

Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ начнёт оснащать Lada Granta системой АБС уже нынешним летом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы предприятия Максима Соколова на выставке «Евразия — наш дом». Кроме того, Соколов отметил, что удлинённая Vesta Aura окажется существенно дороже заявленных ранее 2 миллионов рублей.

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Lada Granta

  • Глава АвтоВАЗа не уточнил, какое происхождение будут иметь блоки АБС, которые начнут устанавливать на Lada Granta. По некоторым данным, на Lada Vesta, где антиблокировочная система присутствует уже в базовой комплектации, используются блоки китайской фирмы Trinova.
  • При этом на днях сообщалось, что уже 1 июля стартуют поставки российским автопроизводителям системы АБС отечественного производства, сборку блоков для которой организуют в Костроме. Предположительно, такое обязательство на себя взяла компания «Итэлма».
  • Что касается удлинённой Lada Vesta Aura, то ранее сообщалось, что её примерная стоимость у дилеров составит 25 тысяч долларов, то есть около 2 миллионов рублей. Новым заявлением Максим Соколов по сути опроверг эту информацию: по его словам, Vesta Aura окажется автомобилем премиального сегмента, будет выпускаться небольшими партиями и окажется существенно дороже 2 миллионов.

Ранее сообщалось, что Vesta Aura получит дополнительные 250 миллиметров к колёсной базе, а оснащать её будут только 1,8-литровым мотором на 122 л.с. в сочетании с вариатором. Основными покупателями «лимузина» должны стать корпоративные автопарки, но Максим Соколов рассчитывает и на интерес к седану со стороны агрегаторов такси.

Если Гранта подорожает из-за АБС, согласитесь переплатить?

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