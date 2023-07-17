АвтоВАЗ возобновил массовое производство Lada Granta с АБС

АвтоВАЗ объявил о возобновлении массовой сборки Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов. Установку АБС на модель приостановили летом прошлого года в связи дефицитом автокомпонентов, теперь она появится на всех модификациях Гранты, начиная с комплектации Classic. При этом если без АБС седан в этой комплектации стоит 738 900 рублей, то электронный ассистент увеличивает цену до 772 500 рублей.