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АвтоВАЗ возобновил массовое производство Lada Granta с АБС

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ объявил о возобновлении массовой сборки Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов. Установку АБС на модель приостановили летом прошлого года в связи дефицитом автокомпонентов, теперь она появится на всех модификациях Гранты, начиная с комплектации Classic. При этом если без АБС седан в этой комплектации стоит 738 900 рублей, то электронный ассистент увеличивает цену до 772 500 рублей.

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  • АвтоВАЗ не уточняет, какое именно происхождение имеет АБС, которую начали устанавливать на Гранту. Однако ранее корпорация «Итэлма» заявляла, что уже договорилась о поставках в Тольятти блоков, которые собирают на предприятии в Костроме. По данным производителя систем, со временем АБС вернётся на все модели АвтоВАЗа.
  • В начале июля сообщалось о намерении предприятия увеличить объёмы производства Lada Granta за счёт ввода новой суточной нормы сборки. Кроме того, Granta в скором времени может снова получить специальные версии Club и #Quest, но их оснащение будет сокращено из-за проблем с поставками комплектующих.

Дефицит компонентов вынуждает АвтоВАЗ также отложить полноценный перезапуск производства Гранты с 16-клапанными моторами. Сейчас он назначен на сентябрь, хотя ранее предполагалось, что это произойдёт двумя месяцами ранее. Дефицитные комплектующие используются для сборки моторов, которые устанавливают на более престижную и востребованную Lada Vesta.

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