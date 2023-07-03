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АвтоВАЗ нарастит производство Lada Granta и вернёт ей версии #Club и Cross Quest

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Александр Орехов

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АвтоВАЗ увеличил суточный план производства автомобилей Lada Granta, сообщают в VK-сообществе Avtograd news. Кроме того, по данным паблика «Нетипичный АвтоВАЗ» в той же соцсети, компания намерена вернуть на рынок специальные версии модели. При этом их комплектации будут урезаны из-за проблем с поставками.

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Lada Granta #Club

  • По данным источников, в последнее время в Тольятти за две смены собирали 640–650 Грант. Новая суточная норма — 760 автомобилей.
  • В августе должны возобновить выпуск седанов и лифтбэков Granta #Club, а также универсалов Granta Cross Quest. Эти спецверсии вернулись на рынок летом 2022 года, когда АвтоВАЗ поэтапно возобновлял производство моделей семейства после длительного простоя. Однако в нынешнем марте их сборку вновь приостановили из-за проблем с поставками комплектующих. Судя по всему, устранить их не удалось до сих пор, поскольку из списка оснащения «клубной» и «квестовой» Грант уберут парктроник.
  • Если никаких других изменений в комплектациях не произойдёт, перезапущенная Granta #Club получит 15-дюймовые двухцветные литые диски особого дизайна, чёрные глянцевые корпуса зеркал, эмблемы #Club на кузове и сиденьях, аудиосистему и обогрев ветрового стекла.

Lada Granta Cross Quest

  • Особенности Granta Cross Quest — двухцветные диски, чёрные крыша и рейлинги, надписи Quest на кузове и сиденьях с водоотталкивающей обивкой, резиновый поддон и сетка для удержания груза в багажнике. Также в оснащении должны присутствовать кондиционер, обогрев ветрового стекла, передние сиденья с подогревом, аудиосистема.

Ранее глава компании Максим Соколов объявил, что нынешним летом на Lada Granta вернётся АБС. Теперь «Нетипичный АвтоВАЗ» уточнил, что это также произойдёт в августе. Соответственно, отказ от парктроника для спецверсий вряд ли приведёт к снижению их стоимости.

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