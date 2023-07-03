АвтоВАЗ нарастит производство Lada Granta и вернёт ей версии #Club и Cross Quest

АвтоВАЗ увеличил суточный план производства автомобилей Lada Granta, сообщают в VK-сообществе Avtograd news. Кроме того, по данным паблика «Нетипичный АвтоВАЗ» в той же соцсети, компания намерена вернуть на рынок специальные версии модели. При этом их комплектации будут урезаны из-за проблем с поставками.