АвтоВАЗ объявил о подготовке к выпуску Lada Granta с вариатором

Никаких подробностей этого проекта завод пока не приводит. Ранее сообщалось, что для установки на Гранту вариатора от Lada Vesta

потребовался

ряд мер по адаптации компонентов: в частности, доработке подвергнутся как корпус вариатора, так и кузов самой Lada Granta. Соответственно, производственный процесс потребует донастройки, к которой АвтоВАЗ приступит во время корпоративного отпуска. По предварительным данным, вариатор будут предлагать только для Гранты с 90-сильным двигателем.