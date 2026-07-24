АвтоВАЗ объявил о подготовке к выпуску Lada Granta с вариатором

АвтоВАЗ назначил плановый корпоративный отпуск на период с 27 июля по 16 августа. Как сообщили на предприятии, это время будет использовано для очередного этапа модернизации производственных линий — в том числе для подготовки к началу производства Lada Granta с вариатором. Официально подтверждено, что такая модификация встанет на конвейер в 2027 году.
- Никаких подробностей этого проекта завод пока не приводит. Ранее сообщалось, что для установки на Гранту вариатора от Lada Vesta потребовался ряд мер по адаптации компонентов: в частности, доработке подвергнутся как корпус вариатора, так и кузов самой Lada Granta. Соответственно, производственный процесс потребует донастройки, к которой АвтоВАЗ приступит во время корпоративного отпуска. По предварительным данным, вариатор будут предлагать только для Гранты с 90-сильным двигателем.
- Помимо этих операций АвтоВАЗ рассчитывает провести ряд работ в рамках финальной подготовки к началу сборки кроссовера Azimut. Среди них упомянуты монтаж манипулятора для установки лобовых стёкол и робота, который наносит клей-мастику на кузовные детали. В общей сложности предприятие запланировало более 13 тысяч работ общей стоимостью более 370 миллионов рублей.
После выхода из корпоративного отпуска АвтоВАЗ также должен освоить производство Granta в новой комплектации. Исполнение «Комфорт» будет дополнено обогревом лобового стекла, который сейчас предлагается только в более дорогих версиях. Выпускать такую Гранту планируется ограниченное время.
Будут покупать Гранту с вариатором?
Само собой, это ж какое удобство
Нет, будет слишком дорого для её аудитории
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