Оставить коммент

На Авто.ру появились новые седаны Buick Excelle дешевле 2,4 миллиона рублей

АвтоВАЗ приостановил отгрузку Lada Niva из-за дефектных тормозных шлангов

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

АвтоВАЗ остановил отправку в дилерские центры свежесобранных внедорожников Lada Niva. Как сообщают инсайдеры сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», на нескольких экземплярах обнаружили лопнувшие тормозные шланги.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости

Фото: АвтоВАЗ

  • Специалисты завода планируют перепроверить все ранее собранные внедорожники, чтобы исключить вероятность отправки дилерам товарных машин с дефектными шлангами. Кроме того, уже ведутся работы по определению причины неполадки. Инсайдеры не уточняют, из-за чего на Lada Niva лопаются тормозные шланги, но не исключено, причиной стали некачественные комплектующие.
  • Дефицита товарных машин у дилеров при этом не ожидается. АвтоВАЗ располагает необходимым запасом автомобилей, уже готовых к отгрузке.
  • До конца лета Lada Niva Legend должна получить ряд небольших доработок. Среди них, к примеру, цельноформованный ворсовый ковёр в салоне, новые накладки на пороги и фетровые подкрылки колёсных арок.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что семейство Lada Niva продержится на конвейере до полувекового юбилея — то есть, до 2027 года, при этом внедорожник может в течение этого времени получить более мощный двигатель. К концу десятилетия у АвтоВАЗа должен появиться новый полноприводник с «понижайкой».

Проверяете на своём автомобиле тормозные шланги?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании