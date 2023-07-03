АвтоВАЗ приостановил отгрузку Lada Niva из-за дефектных тормозных шлангов

Специалисты завода планируют перепроверить все ранее собранные внедорожники, чтобы исключить вероятность отправки дилерам товарных машин с дефектными шлангами. Кроме того, уже ведутся работы по определению причины неполадки. Инсайдеры не уточняют, из-за чего на Lada Niva лопаются тормозные шланги, но не исключено, причиной стали некачественные комплектующие.

Дефицита товарных машин у дилеров при этом не ожидается. АвтоВАЗ располагает необходимым запасом автомобилей, уже готовых к отгрузке.

До конца лета Lada Niva Legend должна получить ряд небольших доработок. Среди них, к примеру, цельноформованный ворсовый ковёр в салоне, новые накладки на пороги и фетровые подкрылки колёсных арок.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что семейство Lada Niva продержится на конвейере до полувекового юбилея — то есть, до 2027 года, при этом внедорожник может в течение этого времени получить более мощный двигатель. К концу десятилетия у АвтоВАЗа должен появиться новый полноприводник с «понижайкой».