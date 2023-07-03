АвтоВАЗ приостановил отгрузку Lada Niva из-за дефектных тормозных шлангов

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АвтоВАЗ остановил отправку в дилерские центры свежесобранных внедорожников Lada Niva. Как сообщают инсайдеры сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», на нескольких экземплярах обнаружили лопнувшие тормозные шланги.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что семейство Lada Niva продержится на конвейере до полувекового юбилея — то есть, до 2027 года, при этом внедорожник может в течение этого времени получить более мощный двигатель. К концу десятилетия у АвтоВАЗа должен появиться новый полноприводник с «понижайкой».
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