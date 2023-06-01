АБС снова станет обязательной в России с 1 декабря

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С 1 июня вступает в силу постановление правительства, описывающее поэтапное возвращение к техрегламенту годичной давности: послабления для производителей, введённые в мае прошлого года, будут постепенно отменяться. К примеру, согласно постановлению уже с 1 декабря российским автозаводам придётся вновь начать оснащать свои автомобили системой АБС.
Продление возможности ввоза автомобилей без тревожной кнопки ранее связывали с желанием исключить ажиотаж на Дальнем Востоке. Утверждалось, что из порядка 200 тысяч машин, ввезённых через дальневосточные таможни в 2022 году, около 80% предназначалось для перепродажи.
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