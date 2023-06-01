АБС снова станет обязательной в России с 1 декабря

Что касается тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», то физическим лицам разрешили ввозить автомобили без её установки также до 1 февраля 2024 года (ранее предполагалось, что она станет обязательной с 1 июня). При этом обязательно дооснастить автомобили этой системой нужно будет только в том случае, если они попали на территорию России после 28 февраля 2023 года. На машины, ввезённые с 1 ноября 2022 по 28 февраля 2023 года это требование не распространяется.