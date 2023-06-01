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АБС снова станет обязательной в России с 1 декабря

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Дмитрий Елизаров

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С 1 июня вступает в силу постановление правительства, описывающее поэтапное возвращение к техрегламенту годичной давности: послабления для производителей, введённые в мае прошлого года, будут постепенно отменяться. К примеру, согласно постановлению уже с 1 декабря российским автозаводам придётся вновь начать оснащать свои автомобили системой АБС.

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  • Требования к автомобилям для российского рынка были значительно упрощены весной 2022 года на фоне санкций. К примеру, из обязательного оборудования исключили антиблокировочную систему тормозов, а минимально допустимый экостандарт понизили до «Евро-0».
  • Нынешнее постановление определяет график возвращения к исходному регламенту. По сути, все ранее действовавшие требования будут вновь введены в действие с 1 февраля 2024 года, хотя некоторые начнут применяться раньше. Помимо АБС это относится и к экологическому классу, который повышен до «Евро-2», причём уже с 1 июня.
  • Что касается тревожной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», то физическим лицам разрешили ввозить автомобили без её установки также до 1 февраля 2024 года (ранее предполагалось, что она станет обязательной с 1 июня). При этом обязательно дооснастить автомобили этой системой нужно будет только в том случае, если они попали на территорию России после 28 февраля 2023 года. На машины, ввезённые с 1 ноября 2022 по 28 февраля 2023 года это требование не распространяется.
  • До 1 февраля 2024 года продолжит действовать упрощённый механизм оценки безопасности автомобилей, ввозимых на территорию России — но только для тех брендов, которые официально прекратили свою деятельность в стране. Прочим применять упрощённую схему разрешили до 1 октября.
  • Агентству ТАСС в Минпромторге заявили, что план возвращения к прежнему техрегламенту согласован с основными российскими автопроизводителями с учётом их технических возможностей.

Продление возможности ввоза автомобилей без тревожной кнопки ранее связывали с желанием исключить ажиотаж на Дальнем Востоке. Утверждалось, что из порядка 200 тысяч машин, ввезённых через дальневосточные таможни в 2022 году, около 80% предназначалось для перепродажи.

Стоит снова делать АБС обязательной?

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