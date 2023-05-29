Оставить коммент

Немцы сделали BMW M5 CS мощнее, чем Ferrari F8 Tributo

Автотор и BAIC договорились вместе разрабатывать автомобили

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Китайский концерн BAIC и калининградское предприятие «Автотор» определили стратегию развития сотрудничества. Согласно официальному сообщению «Автотора», подписанные в Китае соглашения предусматривают углубление локализации автомобилей BAIC в Калининграде, а также совместную деятельность в области разработки новых автомобилей — в том числе электрокаров и гибридов.

Читайте нас в Дзене!

BAIC X35 на церемонии запуска производства на Автоторе

  • Инженеры обеих компаний будут работать сообща, при этом китайские специалисты пообещали российским технологическую поддержку. Кроме того, упомянуто внедрение передовых разработок для производства автомобилей в Калининграде.
  • По словам главы «Автотора» Валерия Горбунова, соглашение предусматривает создание производств автокомпонентов, которые можно будет использовать не только на калининградских сборочных линиях, но и на других российских заводах. «Автотор» и BAIC планируют также создавать и развивать производство электрокаров и других видов транспорта на альтернативных источниках энергии.
  • В Калининграде уже идёт подготовка к переходу на полный цикл производства некоторых моделей BAIC со сваркой и окраской кузовов. В начале апреля предприятие объявило о запуске сборки седана U5 Plus и вседорожника X35, до конца нынешнего года на конвейер встанут ещё пять моделей BAIC.

Помимо этого китайского концерна, наладить в Калининграде производство электрокаров «Автотору» поможет компания Shanhai Nuoang. С её помощью планируется организовать, в частности, выпуск тяговых электромоторов.

Как считаете, будут покупать калининградские BAIC?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании