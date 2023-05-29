Автотор и BAIC договорились вместе разрабатывать автомобили

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Обнародованы планы «Автотора»: 14 китайских моделей и собственный электрокар
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Китайский концерн BAIC и калининградское предприятие «Автотор» определили стратегию развития сотрудничества. Согласно официальному сообщению «Автотора», подписанные в Китае соглашения предусматривают углубление локализации автомобилей BAIC в Калининграде, а также совместную деятельность в области разработки новых автомобилей — в том числе электрокаров и гибридов.
Помимо этого китайского концерна, наладить в Калининграде производство электрокаров «Автотору» поможет компания Shanhai Nuoang. С её помощью планируется организовать, в частности, выпуск тяговых электромоторов.
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