Автотор и BAIC договорились вместе разрабатывать автомобили

По словам главы «Автотора» Валерия Горбунова, соглашение предусматривает создание производств автокомпонентов, которые можно будет использовать не только на калининградских сборочных линиях, но и на других российских заводах. «Автотор» и BAIC

планируют также

создавать и развивать производство электрокаров и других видов транспорта на альтернативных источниках энергии.