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«Автотор» нашёл нового партнёра для организации выпуска электромобилей и электромоторов

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Кирилл Малышев

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В рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае российский завод «Автотор» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Shanhai Nuoang Automobile Technology. В Калининграде организуют производство автомобилей с различными типами силовых установок и компонентов для них.

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  • «Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, а также автомобилей работающих на газомоторном топливе, автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, а также их деталей и узлов, включая электрические тяговые двигатели, в том числе схемы три в одном и пять в одном, редукторы, электронные системы управления, печатные платы», — говорится в поступившем Журналу Авто.ру сообщении российской компании.
  • На «Автоторе» станут выпускать компоненты как для машин, выпускающихся здесь же, так и для поставок другим производителям автомобилей. Проект направлен на увеличение локализации производства и объёмов выпуска высокотехнологичной продукции, а также создание новых рабочих мест.
  • До конца этого года будет запущена линия по механической обработке и сборке электродвигателей. В рамках второй очереди в течение 2024 года заработает производство отливок полного цикла.

Ранее «Автотор» объявил о намерении наладить выпуск комплектов для конверсии машин  с ДВС в электромобили. Предполагается, что переоборудование окажется максимально простым и будет стоить около 80 тысяч рублей. Технических подробностей идеи пока нет.

Доверяете китайским компонентам?

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