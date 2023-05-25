«Автотор» нашёл нового партнёра для организации выпуска электромобилей и электромоторов

Материал по теме
Обнародованы планы «Автотора»: 14 китайских моделей и собственный электрокар
УАЗ отметит юбилей «Буханки» специальной версией в очень ярких цветах
В рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае российский завод «Автотор» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Shanhai Nuoang Automobile Technology. В Калининграде организуют производство автомобилей с различными типами силовых установок и компонентов для них.
Ранее «Автотор» объявил о намерении наладить выпуск комплектов для конверсии машин с ДВС в электромобили. Предполагается, что переоборудование окажется максимально простым и будет стоить около 80 тысяч рублей. Технических подробностей идеи пока нет.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий