«Автотор» нашёл нового партнёра для организации выпуска электромобилей и электромоторов

«

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию в Калининградской области производства электромобилей, а также автомобилей работающих на газомоторном топливе, автомобилей с гибридными силовыми агрегатами, а также их деталей и узлов, включая электрические тяговые двигатели, в том числе схемы три в одном и пять в одном, редукторы, электронные системы управления, печатные платы

», — говорится в поступившем Журналу Авто.ру сообщении российской компании.