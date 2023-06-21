Автомобили Honda стали ввозить в Россию по ОТТС

Обычно ОТТС выдаётся на автомобили, которые поставляются на наш рынок официально. Прежде его получали все бренды, сейчас (по очевидным причинам) только китайские.

«Параллельный» импорт практически всегда подразумевает ввоз на имя частного лица. В этом случае оформляется СБКТС. До кризиса 2022 года так осуществлялись единичные поставки, но в новых реалиях он стал основным документом.

Напомним, что в последние годы официальной работы марки Honda в России у неё не было здесь своего представительства. Поставками занимались сами дилерские центры. Для заказа было доступно только две модели: среднеразмерный кроссовер CR-V и крупный вседорожник Pilot.

Пока нет подробностей, почему Хонды ввозятся по ОТТС. Ранее сегодня стало известно, что в Россию возобновился массовый ввоз моделей японского бренда для китайского рынка. В частности, на них дают гарантию 3 года или 100 000 километров, которая действует у любого дилера на территории страны.