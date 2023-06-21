Автомобили Honda стали ввозить в Россию по ОТТС

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Импортируемые в Россию компанией «Мотор Плейс» модели Honda получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а не сертификат о безопасности колёсного транспортного средства (СБКТС), как почти все другие машины. Такой информацией поделились с Авто.ру два источника, знакомых с ситуацией.
Пока нет подробностей, почему Хонды ввозятся по ОТТС. Ранее сегодня стало известно, что в Россию возобновился массовый ввоз моделей японского бренда для китайского рынка. В частности, на них дают гарантию 3 года или 100 000 километров, которая действует у любого дилера на территории страны.
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