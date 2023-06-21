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Автомобили Honda стали ввозить в Россию по ОТТС

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Кирилл Малышев

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Импортируемые в Россию компанией «Мотор Плейс» модели Honda получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а не сертификат о безопасности колёсного транспортного средства (СБКТС), как почти все другие машины. Такой информацией поделились с Авто.ру два источника, знакомых с ситуацией.

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  • Обычно ОТТС выдаётся на автомобили, которые поставляются на наш рынок официально. Прежде его получали все бренды, сейчас (по очевидным причинам) только китайские.
  • «Параллельный» импорт практически всегда подразумевает ввоз на имя частного лица. В этом случае оформляется СБКТС. До кризиса 2022 года так осуществлялись единичные поставки, но в новых реалиях он стал основным документом.
  • Напомним, что в последние годы официальной работы марки Honda в России у неё не было здесь своего представительства. Поставками занимались сами дилерские центры. Для заказа было доступно только две модели: среднеразмерный кроссовер CR-V и крупный вседорожник Pilot.

Пока нет подробностей, почему Хонды ввозятся по ОТТС. Ранее сегодня стало известно, что в Россию возобновился массовый ввоз моделей японского бренда для китайского рынка. В частности, на них дают гарантию 3 года или 100 000 километров, которая действует у любого дилера на территории страны.

Купили бы китайскую Хонду?

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