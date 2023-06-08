Продажи новой Lada Vesta начнутся 9 июня, начальная цена — 1,2 миллиона рублей

Минимальная стоимость универсала — 1 329 900 рублей, сейчас он предлагается только в базовом исполнении. Кросс-версии Vesta NG стоят минимум 1 511 900 рублей и отличаются увеличенным со 178 до 203 миллиметров дорожным просветом, защитным обвесом и 17-дюймовыми дисками.

В цену как минимум некоторых комплектаций «Весты» АвтоВАЗ по умолчанию включает «Набор автомобилиста» за 2,4 тысячи рублей и набор аксессуаров, который стоит 28 900 рублей. В него входят коврики, защита картера, амортизаторы капота, дефлекторы и ряд других мелочей. От обоих наборов при покупке автомобиля можно отказаться.