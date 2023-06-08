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Продажи новой Lada Vesta начнутся 9 июня, начальная цена — 1,2 миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ назвал дату начала официальных продаж Lada Vesta NG: это произойдёт завтра, 9 июня. Купить перезапущенную Весту уже на старте можно будет с двумя моторами и в четырёх типах кузова. Цены на флагманскую модель производитель объявил ранее — они стартуют с 1 239 900 рублей.

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  • Набор кузовов для Lada Vesta NG состоит из седана, универсала и их кросс-версий. Базовым уровнем оснащения для седана стал Comfort: в комплектацию включены диодная оптика, две подушки, электрозеркала и электростеклоподъёмники, а также кондиционер. Дополнительные регулировки водительского кресла, подогрев передних сидений и ветрового стекла, а также задние парктроники входят в состав опционального пакета Plus ценой 49 тысяч рублей.
  • Базовый 90-сильный мотор можно заменить на двигатель с отдачей 106 л.с. Это поднимет цену до 1 338 900 рублей. Три более богатых комплектации седана Vesta NG оснащаются только 106-сильным мотором и стоят в диапазоне от 1 400 900 до 1 564 900 рублей.
  • Минимальная стоимость универсала — 1 329 900 рублей, сейчас он предлагается только в базовом исполнении. Кросс-версии Vesta NG стоят минимум 1 511 900 рублей и отличаются увеличенным со 178 до 203 миллиметров дорожным просветом, защитным обвесом и 17-дюймовыми дисками.
  • В цену как минимум некоторых комплектаций «Весты» АвтоВАЗ по умолчанию включает «Набор автомобилиста» за 2,4 тысячи рублей и набор аксессуаров, который стоит 28 900 рублей. В него входят коврики, защита картера, амортизаторы капота, дефлекторы и ряд других мелочей. От обоих наборов при покупке автомобиля можно отказаться.

В начале следующего года семейство должно пополниться двухпедальными версиями с вариатором, но сочетать его АвтоВАЗ планирует только с усовершенствованным 122-сильным двигателем обёмом 1,8 литра. Кроме того, у Vesta NG появится заряженная модификация Sport.

Вот и план на завтра сформировался, верно?

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