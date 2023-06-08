Продажи новой Lada Vesta начнутся 9 июня, начальная цена — 1,2 миллиона рублей

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АвтоВАЗ назвал дату начала официальных продаж Lada Vesta NG: это произойдёт завтра, 9 июня. Купить перезапущенную Весту уже на старте можно будет с двумя моторами и в четырёх типах кузова. Цены на флагманскую модель производитель объявил ранее — они стартуют с 1 239 900 рублей.
В начале следующего года семейство должно пополниться двухпедальными версиями с вариатором, но сочетать его АвтоВАЗ планирует только с усовершенствованным 122-сильным двигателем обёмом 1,8 литра. Кроме того, у Vesta NG появится заряженная модификация Sport.