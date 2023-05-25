АвтоВАЗ назвал стоимость самой доступной Lada Vesta NG

АвтоВАЗ официально объявил начальную цену перезапущенной Lada Vesta NG — флагманскую модель марки можно будет купить уже за 1 239 900 рублей. Утверждается, что набор оборудования уже в базовой комплектации сопоставим с оснащением более дорогих моделей С-сегмента. Дата старта продаж пока не названа, но завод обещает начать поставки машин в дилерские центры в ближайшее время.
- Начиная с базовой комплектации Comfort для Lada Vesta будет доступен выбор между двумя 1,6-литровыми двигателями на 90 и 106 л.с. в сочетании с безальтернативной пятиступенчатой «механикой».
- В оснащение такой «Весты» обещано включить светодиодную оптику, две подушки безопасности и АБС. Рулевую колонку можно будет регулировать по высоте и вылету, на задних колёсах применят дисковые тормоза. В салоне появятся кондиционер и кнопка запуска двигателя, а также электростеклоподъёмники на всех дверях, перчаточный ящик получит контур охлаждения.
- Среди оборудования не упоминаются ни подогрев сидений, ни медиасистема. Ранее сообщалось, что для базовой версии подогрев кресел и лобового стекла можно будет заказать в качестве дополнительной опции, а медиасистему начнут устанавливать на «Весту» только в более дорогих вариантах исполнения.
- Детали ценообразования АвтоВАЗ обещает обнародовать позже, но уже подтверждено, что у Lada Vesta в старших комплектациях появится новейшая мультимедийка EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем и предустановленными сервисами Яндекса. Салон именно такой «Весты» представлен на презентационном фото, изображений интерьера базовых модификаций пока нет.
- С момента перезапуска производства Vesta NG в марте на площадке в Тольятти АвтоВАЗ сформировал товарный запас из 6,5 тысячи машин. В скором времени товарные «Весты» должны появиться у дилеров.
Ранее сообщалось также, что линейка Vesta NG будет состоять из нескольких типов кузовов, включая седан, универсал и его кросс-версию. Предполагалось, что завод откажется от выпуска «Весты» в кузове кросс-седан, однако этого не произошло: инсайдеры утверждают, что такие машины уже производятся. Кроме того, вседорожная четырёхдверная Lada Vesta присутствует на официальной фотографии семейства.
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