АвтоВАЗ назвал стоимость самой доступной Lada Vesta NG

Детали ценообразования АвтоВАЗ обещает обнародовать позже, но уже подтверждено, что у Lada Vesta в старших комплектациях появится новейшая мультимедийка EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым дисплеем и предустановленными сервисами Яндекса.

Салон именно такой

«Весты» представлен на презентационном фото, изображений интерьера базовых модификаций пока нет.