Акциз на легковые автомобили внепланово вырастет
Минфин выступил с предложением увеличить ставку повышения акцизов на легковые автомобили. Как пишет «Интерфакс», ранее планировалось проиндексировать акцизы в 2024 году на 4%. Теперь в ведомстве предлагают поднять их на 5%. По данным РБК, соответствующий законопроект уже был одобрен одной из комиссий правительства и может быть принят в ближайшие дни.
- Акцизы включаются в стоимость как отечественных автомобилей, так и ввезённых из-за границы. Ставка рассчитывается исходя из мощности двигателей. Таким образом, с учётом нового плана индексации акциз в 2024 году составит от 58 л.с. за одну лошадиную силу (для автомобилей с двигателями мощностью от 90 до 150 л.с.) до 1662 рублей для машин, чьи моторы развивают свыше 500 сил.
- Будут повышены и акцизы на мотоциклы, но на ранее определённую величину в 4%.
- Последний раз акцизы увеличивались в России 1 января 2023 года. На данный момент их ставка составляет от 55 рублей до 1584 рублей за одну лошадиную силу.
Вероятнее всего, рост акцизов скажется на стоимости автомобилей, так как импортёры и производители включают эти платежи в конечную цену. При этом прайсы могут переписать значительно раньше 2024 года, так как с 1 августа в России будет действовать новая ставка утилизационного сбора — для легковых автомобилей её увеличат в 1,7–3,7 раза.
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