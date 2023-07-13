Акциз на легковые автомобили внепланово вырастет

Последний раз акцизы увеличивались в России 1 января 2023 года. На данный момент их ставка составляет от 55 рублей до 1584 рублей за одну лошадиную силу.

Вероятнее всего, рост акцизов скажется на стоимости автомобилей, так как импортёры и производители включают эти платежи в конечную цену. При этом прайсы могут переписать значительно раньше 2024 года, так как с 1 августа в России будет действовать новая ставка утилизационного сбора — для легковых автомобилей её увеличат в 1,7–3,7 раза.