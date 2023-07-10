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Дилеры считают повышение утильсбора правильной, но преждевременной мерой

НовостиКирилл МалышевКомменты

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) опубликовала текст письма, направленный в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. В нём представители автобизнеса называют меру по защите рынка от ввоза большого количества машин с пробегом правильной, однако преждевременной.

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  • «РОАД безусловно поддерживает меры правительства РФ, направленные на защиту рынка России от ввоза на территорию нашей страны автомобилей с пробегом в значительных объёмах. Между тем РОАД считает данную меру принятой преждевременно», — говорится в письме.
  • В качестве аргументов дилеры приводят статистику продаж. После кризиса рынок набрал только половину своего нормального объёма. В месяц продаётся в лучшем случае чуть больше 80 тысяч легковых машин и кроссоверов.
  • Сократится ввоз автомобилей из Китая, что негативно скажется на партнёрских отношениях двух стран. В ближайший год рост спроса гарантированно замедлится из-за существенного роста цен. Сохранится дефицит машин, а сфера продолжит сокращения сотрудников.
  • Вместо защиты российского автопрома и роста поступлений в бюджет повышение утильсбора приведёт к падению продаж и доходов бюджета. В РОАД предлагают отсрочить корректировку до тех пор, пока рынок не выйдет на уровень докризисного 2021 года, 1,6–1,7 миллиона автомобилей в год.

На прошлой неделе было принято решение о повышении с 1 августа ставок утилизационного сбора. Рост составит от 1,7 до 8,7 раза. На прежнем уровне останется только ставка для физических лиц, ввозящих машину для личного пользования (не для перепродажи) с мотором объёмом до трёх литров.

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