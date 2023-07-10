Дилеры считают повышение утильсбора правильной, но преждевременной мерой

Вместо защиты российского автопрома и роста поступлений в бюджет повышение утильсбора приведёт к падению продаж и доходов бюджета. В РОАД предлагают отсрочить корректировку до тех пор, пока рынок не выйдет на уровень докризисного 2021 года, 1,6 –1,7 миллиона автомобилей в год.