Дилеры считают повышение утильсбора правильной, но преждевременной мерой

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Утилизационный сбор на автомобили повысят с 1 августа
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) опубликовала текст письма, направленный в адрес премьер-министра Михаила Мишустина. В нём представители автобизнеса называют меру по защите рынка от ввоза большого количества машин с пробегом правильной, однако преждевременной.
На прошлой неделе было принято решение о повышении с 1 августа ставок утилизационного сбора. Рост составит от 1,7 до 8,7 раза. На прежнем уровне останется только ставка для физических лиц, ввозящих машину для личного пользования (не для перепродажи) с мотором объёмом до трёх литров.
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