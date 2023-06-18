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BAIC представил в Китае копию Land Rover Defender

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Александр Орехов

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Китайский концерн BAIC представил внедорожник под названием Stone 01. С точки зрения дизайна он во многом повторяет актуальный Land Rover Defender. Как пишет Carscoops, в производство машину запустят до конца текущего года.

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  • Габариты новинки — 5050x1869x1980 мм, колёсная база — 3010 мм. Удлинённая версия имеет 5295 мм в длину, что помещает её между Defender 110 и  Defender 130.
  • Внешне Stone 01 почти полностью повторяет Defender: скопированы общие пропорции, профиль, колёсные арки, дверные ручки. Крыша и её стойки выполнены в контрастном чёрном цвете.
  •  Салон Stone 01 пока не рассекречен. Тем не менее известно, что он будет трёхрядным — шести- либо семиместным.
  •  Также анонсирована гибридная силовая установка. В неё войдут 1,5-литровый 152-сильный турбомотор и два электродвигателя, развивающие 204 и 272 л.с. соответственно. При этом ДВС используется только для подзарядки батареи, поставщиком которой выступили китайцы CATL.

В конце прошлого месяца BAIC и калининградский «Автотор» договорились о совместной разработке автомобилей. В число перспективных моделей войдут электрокары и гибриды.

Знаете что-нибудь об автомобилях BAIC?

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