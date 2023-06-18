BAIC представил в Китае копию Land Rover Defender

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«Китайская Panamera» в ретростиле появилась на Авто.ру
Рейды ГИБДД, штрафы за выцветший номер, цифровые документы и другое. Важное за неделю
Китайский концерн BAIC представил внедорожник под названием Stone 01. С точки зрения дизайна он во многом повторяет актуальный Land Rover Defender. Как пишет Carscoops, в производство машину запустят до конца текущего года.
В конце прошлого месяца BAIC и калининградский «Автотор» договорились о совместной разработке автомобилей. В число перспективных моделей войдут электрокары и гибриды.