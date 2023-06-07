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«Автотор» готовится к запуску сборки кроссовера BAIC X55

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Дмитрий Елизаров

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Калининградский завод «Автотор» объявил о начале подготовки к производству новой модели — кроссовера BAIC X55. На предприятии изготавливается необходимая оснастка и завершается обучение сотрудников. Несколько опытных экземпляров X55 уже собрано, но к массовому производству завод приступит только в III квартале нынешнего года.

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  • «Автотор» отмечает, что BAIC X55 отличается большим количеством электронных систем, включая водительские ассистенты. В связи с этим сборочный процесс требует дополнительного оборудования для прошивки всех блоков управления. Это оборудование будет установлено на производственной линии в ближайшее время, как и прочие компоненты конвейера.
  • Сборка автомобилей BAIC на «Автоторе» началась 4 апреля — на конвейер встали седан U5 Plus и вседорожник X35. На заводе в очередной раз подтвердили, что до конца года освоят производство семи моделей китайского концерна.
  • BAIC X55 уже присутствует на официальном русскоязычном сайте СП. Это вседорожник с необычным дизайном длиной 4620 миллиметров и колёсной базой 2735 миллиметров, то есть сопоставимый по размерам с Toyota RAV4. Оснащать его для российского рынка планируется полуторалитровым турбомотором на 188 л.с. в сочетании с семидиапазонным «роботом». Цены пока не названы.

В течение 2023 года линейку калининградских BAIC должны пополнить ещё один, более крупный кроссовер с индексом X7 и два внедорожника — среднеразмерный BJ40, который называют «китайским Wrangler» и пятиметровый BJ60.

Уже успели прицениться к калининградским BAIC?

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