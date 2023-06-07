«Автотор» готовится к запуску сборки кроссовера BAIC X55

BAIC X55 уже присутствует на официальном русскоязычном сайте СП. Это

вседорожник с необычным дизайном длиной 4620 миллиметров и колёсной базой 2735 миллиметров

, то есть сопоставимый по размерам с Toyota RAV4. Оснащать его для российского рынка планируется

полуторалитровым турбомотором на 188 л.с. в сочетании с семидиапазонным «роботом». Цены пока не названы.