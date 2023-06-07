«Автотор» готовится к запуску сборки кроссовера BAIC X55

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Обнародованы планы «Автотора»: 14 китайских моделей и собственный электрокар
1 июля в России начнутся поставки отечественной АБС
Калининградский завод «Автотор» объявил о начале подготовки к производству новой модели — кроссовера BAIC X55. На предприятии изготавливается необходимая оснастка и завершается обучение сотрудников. Несколько опытных экземпляров X55 уже собрано, но к массовому производству завод приступит только в III квартале нынешнего года.
В течение 2023 года линейку калининградских BAIC должны пополнить ещё один, более крупный кроссовер с индексом X7 и два внедорожника — среднеразмерный BJ40, который называют «китайским Wrangler» и пятиметровый BJ60.