АвтоВАЗ вернул на конвейер кросс-седан Lada Vesta

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АвтоВАЗ планировал снять с производства кросс-версию четырёхдверной Lada Vesta из-за её низкой популярности. Однако, как сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», в Тольятти возобновили сборку этой модели.
Ожидается, что цены на перезапущенную Vesta NG АвтоВАЗ официально объявит в течение мая. Ранее сообщалось, что стоимость базовой модификации Comfort уже опубликована в дилерской программе завода — она составит 1 280 000 рублей за вариант с 90-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой.
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