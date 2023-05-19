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АвтоВАЗ вернул на конвейер кросс-седан Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ планировал снять с производства кросс-версию четырёхдверной Lada Vesta из-за её низкой популярности. Однако, как сообщают источники сообщества Avtograd News во «ВКонтакте», в Тольятти возобновили сборку этой модели.

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  • По данным инсайдеров, единичные экземпляры этой версии Весты на АвтоВАЗе собрали ещё в апреле, а сейчас модель сходит с конвейера «в достаточном количестве». С чем связаны изменения в продуктовом плане предприятия, не уточняется.
  • Вероятнее всего, Lada Vesta Cross, как и ранее, будет продаваться в основном в дорогих комплектациях. В сообществе опубликовали изображение седана во время сборки, на котором можно увидеть экран медиасистемы в центральной консоли. Ранее стало известно, что штатно медиасистемой Engoy с 7-дюймовым монитором и 4 динамиками Весты будут оснащаться начиная с варианта исполнения Life.
  • На этапе официального старта производства Vesta NG завод анонсировал только три типа кузова — обычные седан и универсал, а также пятидверную Vesta SW Cross.

Ожидается, что цены на перезапущенную Vesta NG АвтоВАЗ официально объявит в течение мая. Ранее сообщалось, что стоимость базовой модификации Comfort уже опубликована в дилерской программе завода — она составит 1 280 000 рублей за вариант с 90-сильным мотором и пятиступенчатой механической коробкой.

Предпочли бы обычную Весту или кросс-седан?

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