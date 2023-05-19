АвтоВАЗ вернул на конвейер кросс-седан Lada Vesta

По данным инсайдеров,

единичные экземпляры этой версии Весты на АвтоВАЗе собрали ещё в апреле, а сейчас модель сходит с конвейера

«в достаточном количестве». С чем связаны изменения в продуктовом плане предприятия, не уточняется.