Какие машины можно будет вывозить в РФ из Японии после новых санкций: список
Уже до конца июля японский кабинет министров планирует утвердить ужесточение санкций в отношении России в части экспорта автомобилей. Вдобавок к действующему с весны прошлого года верхнему ценовому порогу в 6 миллионов иен (43 тысячи долларов) правительство хочет запретить вывоз новых и подержанных машин с двигателями больше 1,9 литра, а также любых гибридов (с возможностью зарядки от сети и без) и электрокаров. Мы решили посмотреть, какие из наиболее популярных японских моделей, продающихся на Авто.ру, не должны попасть под готовящийся запрет.
Ассортимент автомобилей, доступных по параллельному импорту, заметно сократится, поскольку значительная часть свежих моделей японского производства с маленькими ДВС имеет тот или иной электрический довесок. Тем не менее, остаются варианты, удовлетворяющие всем условиям. Правда, в отдельных случаях речь идёт о машинах, выпущенных в позапрошлом десятилетии и даже раньше.
Если поправки к японскому законодательству примут, их начнут применять уже в августе. При этом санкции с большой долей вероятности будут распространяться на юридических, но не на физических лиц. Это означает, что у дилеров сохранится возможность вывозить автомобили с использованием посредников.
Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что правительство пока не конкретизировало содержание дополнительного пакета санкций в отношении России. По его словам, в настоящее время власти изучают варианты дальнейших действий с учётом ограничений, введённых США и Европой.
|Модель
|Цены
|Двигатели
|Honda Fit
|190 000 – 2 375 000 ₽
|1,3 л (86, 98, 99 и 100 л.с.), 1,5 л (120 и 130 л.с.)
|Honda Freed
|520 000 – 2 150 000 ₽
|1,5 л (118, 129 и 131 л.с.)
|Nissan Cube
|70 000 – 1 250 000 ₽
|1,3 л (79 и 82 л.с.), 1,4 л (85, 98 и 101 л.с.), 1,5 л (109 л.с.), 1,6 л (110 л.с.), 1,8 л (122 л.с.)
|Nissan March
|85 000 – 996 000 ₽
|1 л (54, 58, 60 и 68 л.с.), 1,2 л (79, 80, 90 и 108 л.с.), 1,3 л (75 и 79 л.с.), 1,4 л (82, 85, 88, 97 и 98 л.с.)
|Nissan Note
|299 500 – 1 479 000 ₽
|1,2 л (79, 80 и 98 л.с.), 1,4 л (88 л.с.), 1,5 л (109 л.с.), 1,6 л (110 и 140 л.с.)
|Nissan Serena
|50 000 – 250 000 ₽
|1,6 л (97 л.с.)
|Nissan Skyline
|95 000 – 400 000 ₽
|1,8 л (91 и 105 л.с.)
|Nissan Sunny
|45 000 – 2 000 000 ₽
|1,3 л (60, 85, 87 и 90 л.с.), 1,4 л (75 и 88 л.с.), 1,5 л (71, 75, 94, 100, 105, 108 и 109 л.с.), 1,6 л (73, 90, 102 и 120 л.с.), 1,7 л (54 и 55 л.с.), 1,8 л (125 и 130 л.с.)
|Nissan Wingroad
|70 000 – 1 150 000 ₽
|1,5 л (105 и 109 л.с.), 1,8 л (115, 120, 122, 125 и 128 л.с.)
|Toyota Caldina
|110 000 – 776 000 ₽
|1,8 л (90, 105, 115 и 125 л.с.)
|Toyota Camry
|60 000 – 495 000 ₽
|1,8 л (90, 105, 115 и 125 л.с.)
|Toyota Corolla
|60 000 – 2 050 000 ₽
|1,2 л (116 л.с.), 1,3 л (65, 73, 75, 80, 85, 88, 95, 97 и 100 л.с.), 1,5 л (75, 83, 89, 94, 97, 100, 103, 105, 109 и 110 л.с.), 1,6 л (95, 105, 110, 114, 115, 124, 130, 160 и 165 л.с.), 1,8 л (64, 67, 125, 130, 132, 136, 140, 141 и 190 л.с.)
|Toyota Corona
|26 000 – 800 000 ₽
|1,5 л (83, 85, 90 и 94 л.с.), 1,6 л (100, 105, 115 и 130 л.с.), 1,8 л (86, 95, 105, 110, 115 и 125 л.с.)
|Toyota Mark II
|150 000 – 999 999 ₽
|1,8 л (86, 105, 115 и 120 л.с.)
|Toyota Vitz
|180 000 – 1 150 000 ₽
|1 л (68, 69, 70 и 71 л.с.), 1,3 л (86, 87, 88, 95 и 99 л.с.), 1,5 л (109 и 110 л.с.)
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