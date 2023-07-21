Какие машины можно будет вывозить в РФ из Японии после новых санкций: список

Уже до конца июля японский кабинет министров планирует утвердить ужесточение санкций в отношении России в части экспорта автомобилей. Вдобавок к действующему с весны прошлого года верхнему ценовому порогу в 6 миллионов иен (43 тысячи долларов) правительство хочет запретить вывоз новых и подержанных машин с двигателями больше 1,9 литра, а также любых гибридов (с возможностью зарядки от сети и без) и электрокаров. Мы решили посмотреть, какие из наиболее популярных японских моделей, продающихся на Авто.ру, не должны попасть под готовящийся запрет.

Ассортимент автомобилей, доступных по параллельному импорту, заметно сократится, поскольку значительная часть свежих моделей японского производства с маленькими ДВС имеет тот или иной электрический довесок. Тем не менее, остаются варианты, удовлетворяющие всем условиям. Правда, в отдельных случаях речь идёт о машинах, выпущенных в позапрошлом десятилетии и даже раньше.

Если поправки к японскому законодательству примут, их начнут применять уже в августе. При этом санкции с большой долей вероятности будут распространяться на юридических, но не на физических лиц. Это означает, что у дилеров сохранится возможность вывозить автомобили с использованием посредников.

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что правительство пока не конкретизировало содержание дополнительного пакета санкций в отношении России. По его словам, в настоящее время власти изучают варианты дальнейших действий с учётом ограничений, введённых США и Европой.