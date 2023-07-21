Япония отрицает планы по ограничению поставок автомобилей в Россию

Власти Японии на данный момент не планируют ограничивать экспорт автомобилей в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабмина страны Хирокадзу Мацуно. Однако из его заявления непонятно, могут ли быть введены такие меры в будущем.