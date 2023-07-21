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Япония отрицает планы по ограничению поставок автомобилей в Россию

Представитель японского кабмина заявил, что на данный момент у страны нет таких планов. Однако не исключено, что в будущем ограничения всё же введут
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Власти Японии на данный момент не планируют ограничивать экспорт автомобилей в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря кабмина страны Хирокадзу Мацуно. Однако из его заявления непонятно, могут ли быть введены такие меры в будущем.

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  • По словам Хирокадзу Мацуно, Япония не конкретизировала содержание дополнительных санкций в отношении России. В то же время, как заявил представитель японских властей, страна собирается изучить варианты дальнейших действий с учётом ограничений, ранее введённых Евросоюзом.
  • Страны ЕС запретят вывоз в Россию автомобилей с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также любые электромобили и гибриды. Ранее сообщалось, что Япония может присоединиться к этим санкциям, введя аналогичные ограничения.

По данным Минфина Японии, за последние полгода объёмы поставок автомобилей из Японии в Россию, включая подержанные, выросли на треть. Если в 2022 году автомобили занимали в общем объёме экспорта 26%, то по итогам первого полугодия 2023-го доля транспортных средств различных категорий превысила 60%.

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Получается, да
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#Рынок#Санкции
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21 июля 2023
Лица паникёров представили?))
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