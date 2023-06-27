Быстрые «горячие» универсалы, которые можно купить в России

Бизнес-универсал Jaguar в 2017 году был на пике своей формы. Пять посадочных мест и глубокий 565-литровый багажник накрыли эффектным алюминиевым кузовом, над которым на славу потрудились британские дизайнеры. Поэтому предпочесть такой «сарай» традиционному седану могли не только отцы семейств и закоренелые дачники.

Эстеты выбирали Sportbrake из-за динамичного силуэта и богато оформленного салона, а любители погорячее — за версию с компрессорным V6, который развивал 380 лошадиных сил и обеспечивал 5,5-секундные разгоны до 100 км/ч.

Один из таких XF прямо сейчас доступен в продаже — в максимальном оснащении, с полным приводом, пробегом 17 500 километров и на 19-дюймовых колёсах. В общем, этот «британец» точно достоин вашего внимания.

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