Быстрые «горячие» универсалы, которые можно купить в России

«Заряженный» универсал, пожалуй, можно назвать одной из машин мечты любого настоящего петролхэда. Быстрые, практичные и небанальные автомобили, которые могут растоптать некоторые суперкары, — что может быть лучше? Нюанс только в том, что словосочетание «быстрый "сарай"» буквально стало синонимом Audi RS 6. Но на самом деле в этом классе есть и другие яркие машины. Мы нашли крутые предложения на Авто.ру, и среди них нет ни одной пятидверки из Ингольштадта. Присмотритесь!
Бизнес-универсал Jaguar в 2017 году был на пике своей формы. Пять посадочных мест и глубокий 565-литровый багажник накрыли эффектным алюминиевым кузовом, над которым на славу потрудились британские дизайнеры. Поэтому предпочесть такой «сарай» традиционному седану могли не только отцы семейств и закоренелые дачники.
Эстеты выбирали Sportbrake из-за динамичного силуэта и богато оформленного салона, а любители погорячее — за версию с компрессорным V6, который развивал 380 лошадиных сил и обеспечивал 5,5-секундные разгоны до 100 км/ч.
Один из таких XF прямо сейчас доступен в продаже — в максимальном оснащении, с полным приводом, пробегом 17 500 километров и на 19-дюймовых колёсах. В общем, этот «британец» точно достоин вашего внимания.
Обнаружить в продаже «заряженный» пятидверный E-класс в четырёхфарном кузове S211 — большая удача. Ведь для расставания с нетривиальной моделью-на-все-руки нужна особо веская причина.
Для чего использовать автомобиль с пятью дверьми, 670-литровым трюмом, бойкой внешностью и 514-сильным мотором V8, пусть решит потенциальный покупатель, а мы лишь напомним, что в 2007 году грозная штутгартская модель здорово скалила зубы: 4,4-секундный разгон до «сотни», новая семиступенчатая коробка 7G-Tronic, доработанная спецами AMG подвеска, а ещё — опциональный дифференциал-самоблок и отключаемый ограничитель скорости в 250 км/ч.
По словам продавца, автомобиль прибыл в страну из Японии, но руль при этом находится на левой стороне. Дополнительных вложений универсал не требует, а обозначенный в объявлении ценник можно снизить по итогам обоснованного торга.
Желающим парковать в гараже Мерседес поновее адресуем этот универсал 2019 года выпуска. В арсенале E 63 — форсированный до 571 силы (750 Нм) четырёхлитровый V8, скорострельный девятиступенчатый «автомат» с подрулевыми лепестками, полный привод с многодисковой муфтой и самоблокирующийся задний дифференциал. Ах да, динамика! 3,6 секунды до «сотни» и электронно ограниченные 250 километров в час. Достаточно аргументов?
Вместе с красивыми фотографиями и детальными характеристиками продавец Мерседеса приложил к объявлению ссылку на бортовой журнал: с историей покупки и владения, доработками и ремонтом. Полезное дополнение для тех, кто заинтересован в приобретении.
Сколько продержится в продаже этот «сарай» от Alpina — большой и очень актуальный вопрос. Модели, доработанные спецами из Бухлоэ, выбирают не только из-за особенных характеристик (а они у B5 отличаются от заводской «пятёрки»), но и по причине редкости.
С доработанного и оснащённого компрессором 4,4-литрового мотора V8 в Alpina смогли снять 530 лошадиных сил, а 4,6 секунды до 100 км/ч — приятный итог механических доводок. Внешне драйверская модель опознаётся по переднему сплиттеру и разношироким многоспицевым колёсам на 19 дюймов. За доплату клиентам предлагалась оклейка фирменными полосами вдоль бортов кузова, но выставленная на Авто.ру B5 Touring лишена этой опции.
В салоне отличий от конвейерной «пятёрки» больше. Это и спортивные кресла в фирменной кожаной обивке, и деревянные панели в отделке, и иной приборный щиток, и обилие значков Alpina. И лишь багажник горячего седана идентичен заводскому: 500 литров по умолчанию и 1650 — в максимальной конфигурации.
К слову, о заводской 5 серии BMW. Этот универсал в кузове G31 не несёт шильдиков Alpina, зато развивает 400 лошадиных сил и кормится от колонки с соляркой. Само собой, трёхлитровый турбодизель под капотом генерит лавину крутящего момента (760 Нм в пике и 450 — уже при 1000 оборотов в минуту), совмещая топливную экономию c бодрой динамикой. По паспорту пятидверка в версии M550d пуляет до «сотни» за 4,6 секунды — неплохо для семейного автомобиля, не так ли?
В разгоне помогают полный привод, восьмиступенчатый «автомат» и сразу четыре питающие мотор турбины. А в списке опций для модели значились адаптивная подвеска, активные стабилизаторы и большие 20-дюймовые колёса. Судя по всему, всё перечисленное установлено на этом универсале из Москвы. Расстаться с «горячей» машиной владелец решил по необходимости: просторного салона и 570-литрового багажника уже не хватает для большой семьи.
Охота за топовой пятидверкой Volvo в доводке ателье Polestar тоже обещает стать жаркой. На данный момент 415-сильный универсал с двухлитровым мотором, спортивной подвеской и усиленными тормозами — единственный доступный на Авто.ру. И смотрится автомобиль просто шикарно: огромные 21-дюймовые колёса, хищный чёрный кузов и даже добавляющий крутости багажник на крыше. С таким — хоть на тюнинг-слёт, хоть в путешествие.
В недрах этого Volvo спрятана гибридная связка двухнаддувного бензинового двигателя и электромотора, которая обеспечивает динамику в пять с небольшим секунд до «сотни». По словам продавца, V60 прошёл обслуживание и предлагается в отличном техническом состоянии. Ну а на российский учёт пятидверка не вставала, так что первым официальным владельцем в России будет тот, кто отважится на покупку.
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