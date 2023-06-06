Безумные багги для веселья на бездорожье, которые можно купить в России

Багги — машины, которые словно созданы для спонтанных покупок. Эти суррогаты автомобиля способны резво носиться по бездорожью, пробиваться сквозь чащу и с лёгкостью вытворять то, к чему внедорожники готовят месяцами. Мы прошерстили Авто.ру в поисках необычных багги и отыскали пять интересных предложений для тех, кто готов переоткрыть для себя понятие «драйв».
Начнём с варианта, который не найти в специализированных магазинах. Прямо сейчас на Авто.ру продаётся кастомный проект для езды по пересечённой местности. Магнитом для чужого внимания автоматически становятся трубы каркаса, которые оплетают агрегаты и пассажирский отсек на два посадочных места. Но и техника у багги интересная.
Судя по описанию, базой для проекта стал внедорожник Nissan Patrol в версии Safari! От него четырёхколёснику достались 150-сильный двигатель и механическая коробка передач, а также элементы ходовой части. Компоновка узлов, инжиниринг, настройка шасси и даже какая-никакая эргономика кокпита (с мягкими креслами и рулём от Lincoln) — всё это дело рук кастомайзеров.
Проект закончен и готов к приключениям на бездорожье. Правда, об особенностях езды на переднемоторном багги покупателю лучше узнать у продавца заранее.
Что касается серийно выпускаемых вездеходов, то в продаже есть как заводские их вариации без тюнинга, так и здорово прокачанные экземпляры, успевшие «нюхнуть» оффроуда. Конкретно этот багги из Санкт-Петербурга балансирует где-то посередине: судя по описанию и небольшому пробегу, он практически новый, но при этом под завязку напичкан допоборудованием. Кто-то явно задумывал большие поездки.
Из того, что закреплено на каркасе литрового (82 л.с.) багги, особенно интересны поднимающееся лобовое стекло с электроприводом и «дворником», жёсткая алюминиевая крыша, набор кофров и канистр в задней части, лебёдка и фаркоп для буксировки прицепа. Но позиций в листе доработок намного больше — туда включена даже необычная оклейка внешних панелей. И главное: мощно экипированный аппарат на данный момент — не самое дорогое предложение в гамме CFMoto.
Марка Polaris совершенствует свои сайд-бай-сайды (по сути — вездеходы с автомобильным расположением сидений) почти сорок лет. Потому в актуальной гамме можно встретить даже спортивных монстров с двухлитровыми моторами на 225 лошадиных сил. Слишком много для первого знакомства с багги? Как насчёт не менее выдающегося варианта, но с потенциалом поскромнее?
Кричащая внешность этого литрового RZR XP 1000 наверняка заметна даже со спутника, а 110 сил, почти бесполезные на асфальте грязевые шины и фронтальная лебёдка позволят проехать там, где завязнет даже «Шишига». В объявлении указано, что слегка доработанный (лобовое стекло, кофр, боковые зеркала) багги обслуживался у официального дилера и на момент продажи наездил 6,5 тысячи километров в режиме «семейных покатушек». Причиной для расставания, по словам автора объявления, стала новая «игрушка».
Наиграться со спортивным багги, способным переформатировать знакомые представления о езде, кажется, невозможно. Но что, если однажды вам скажут: «Два места? Это так банально! Что насчёт поездок вчетвером?». И вот уже традиционный вариант сайд-бай-сайда начинает казаться скучноватым.
Модели с индексом Max в гамме Can-Am Maverick заслуженно получили прозвище «маршрутка». У них большая колёсная база, четыре индивидуальных кресла-ковша и дополнительные двери (или защитная сетка с фиксатором по умолчанию). 900-кубовый турбомотор в задней части развивает около 200 лошадиных сил. Их хватает не только для динамичного разгона, но и для покорения мест, потенциально гиблых для внедорожников. В арсенале багги есть ещё и адаптивная подвеска, блокировки дифференциалов и усилитель руля.
А в данном случае мы имеем дело с доработанным аппаратом, в котором есть музыка с влагозащитой, набор креплений и кофров, балки с дополнительным светом, мощный багажник и ряд компонентов для защиты от грязи. Общие траты на тюнинг составили миллион рублей, отчего даже подержанный Maverick Max стоит на уровне новых в продаже. Но, кажется, эти доработки заслуживают того, чтобы на них раскошелиться.
А эту «гонку» из Подмосковья стоит рассматривать не только как источник эндорфинов круглый год, но и как инструмент спортивных достижений. Судя по комментарию продавца, перед нами — самый мощный и быстрый кубковый багги, внесённый в российскую Книгу рекордов за выдающиеся динамические показатели.
Если перевести слова в цифры и факты, выйдет следующее: двухлитровый мотор Honda на этом вездеходе развивает 250 л.с., что при сухой массе в 850 кг позволяет достигать 180 км/ч. За передачу тяги к колёсам отвечают компоненты BMW, тормоза и подвеска подготовлены для быстрого передвижения по сложному рельефу, а полный привод укомплектован набором блокировок.
Кстати, отмеченное сертификатом достижение зафиксировали в 2019 году на Байкале. На дистанции в одну милю (1,6 километра) мощный багги достиг 169,16 км/ч, став быстрейшим среди автовездеходов. Ценный факт в биографии этого монстра.
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