Безумные багги для веселья на бездорожье, которые можно купить в России

Начнём с варианта, который не найти в специализированных магазинах. Прямо сейчас на Авто.ру продаётся кастомный проект для езды по пересечённой местности. Магнитом для чужого внимания автоматически становятся трубы каркаса, которые оплетают агрегаты и пассажирский отсек на два посадочных места. Но и техника у багги интересная.

Судя по описанию, базой для проекта стал внедорожник Nissan Patrol в версии Safari! От него четырёхколёснику достались 150-сильный двигатель и механическая коробка передач, а также элементы ходовой части. Компоновка узлов, инжиниринг, настройка шасси и даже какая-никакая эргономика кокпита (с мягкими креслами и рулём от Lincoln) — всё это дело рук кастомайзеров.

Проект закончен и готов к приключениям на бездорожье. Правда, об особенностях езды на переднемоторном багги покупателю лучше узнать у продавца заранее.

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