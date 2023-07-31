Япония хочет запретить поставки в Россию автомобилей с двигателями от 1,9 литра

Власти Японии планируют пересмотреть законы, ограничивающие экспорт автомобилей в Россию, на фоне принятого не так давно нового пакета санкций ЕС. По данным агентства Yomiuri, под запрет вывоза попадут все автомобили с моторами объёмом более 1,9 литра, при этом ограничение распространят и на машины с пробегом.