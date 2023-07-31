Япония хочет запретить поставки в Россию автомобилей с двигателями от 1,9 литра

Власти Японии планируют пересмотреть законы, ограничивающие экспорт автомобилей в Россию, на фоне принятого не так давно нового пакета санкций ЕС. По данным агентства Yomiuri, под запрет вывоза попадут все автомобили с моторами объёмом более 1,9 литра, при этом ограничение распространят и на машины с пробегом.
- По данным агентства, законы, регулирующие экспорт из Японии, будут отредактированы в течение июля, а вступить в силу могут уже в августе. Отмечается, что решение властей обусловлено желанием повысить эффективность экономических санкций ЕС.
- Еврокомиссия объявила об очередных ограничениях на поставки автомобилей в Россию в конце июня. Помимо премиальных автомобилей запрет был расширен на все машины с двигателями объёмом 1,9 литра, а также любые гибриды и электрокары. Япония ещё весной прошлого года ввела ограничения на поставку в нашу страну автомобилей ценой выше 6 миллионов иен (43 тысячи долларов), а сейчас, судя по всему, планирует задействовать те же санкции, что и Евросоюз.
- Запрет на вывоз в Россию подержанных автомобилей из Японии обсуждался в апреле в рамках саммита G7 в Хиросиме. Однако тогда он не был принят, так как Япония, по данным источников, не решилась перекрыть один из важнейших каналов экспорта.
Российские таможенники ранее отмечали кратное увеличение объёмов ввоза автомобилей через таможни Дальнего Востока — они выросли как минимум вдвое. В июне во Владивостоке оформили более 28 тысяч машин, что стало рекордным показателем. Около 80% всех этих автомобилей имеют японское происхождение.
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Непосредственным образом
Маловероятно
Боюсь, зацепит и запчасти, и шины
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