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Япония хочет запретить поставки в Россию автомобилей с двигателями от 1,9 литра

Власти Японии намерены принять те же санкции, что и Евросоюз — то есть, запретить вывоз в Россию любых автомобилей с двигателями крупнее 1,9 литра, включая подержанные
Новости
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Власти Японии планируют пересмотреть законы, ограничивающие экспорт автомобилей в Россию, на фоне принятого не так давно нового пакета санкций ЕС. По данным агентства Yomiuri, под запрет вывоза попадут все автомобили с моторами объёмом более 1,9 литра, при этом ограничение распространят и на машины с пробегом.

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  • По данным агентства, законы, регулирующие экспорт из Японии, будут отредактированы в течение июля, а вступить в силу могут уже в августе. Отмечается, что решение властей обусловлено желанием повысить эффективность экономических санкций ЕС.
  • Еврокомиссия объявила об очередных ограничениях на поставки автомобилей в Россию в конце июня. Помимо премиальных автомобилей запрет был расширен на все машины с двигателями объёмом 1,9 литра, а также любые гибриды и электрокары. Япония ещё весной прошлого года ввела ограничения на поставку в нашу страну автомобилей ценой выше 6 миллионов иен (43 тысячи долларов), а сейчас, судя по всему, планирует задействовать те же санкции, что и Евросоюз.
  • Запрет на вывоз в Россию подержанных автомобилей из Японии обсуждался в апреле в рамках саммита G7 в Хиросиме. Однако тогда он не был принят, так как Япония, по данным источников, не решилась перекрыть один из важнейших каналов экспорта.

Российские таможенники ранее отмечали кратное увеличение объёмов ввоза автомобилей через таможни Дальнего Востока — они выросли как минимум вдвое. В июне во Владивостоке оформили более 28 тысяч машин, что стало рекордным показателем. Около 80% всех этих автомобилей имеют японское происхождение.

Вас коснётся запрет на поставки правого руля?

Непосредственным образом
Маловероятно
Боюсь, зацепит и запчасти, и шины

Подождите

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#Рынок#Санкции
Комментарии
Комментарии19
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Комментарий удален
31 июля 2023
Не поможет однако🤔
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18 июля 2023
Из за тебя что ли
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18 июля 2023
Разориться хотят))
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22 июля 2023
Уберите эти прульки нахрен из России!
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16 сентября 2023
СОГЛАСЕН.
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29 июля 2023
Подождем когда они погрязнут в авто с пробегом им некуда будет их девать. Тогда они сами попросят Россию покупать и снять все ограничения на воз. А сейчас и так нам не выгодно возить с Японии авто утиль сбор налог заделали дороже машины новой и смысл.
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16 сентября 2023
СКОРО РУЛЬ ПЕРЕСТАВЯТ ЧТОБ ПРОДАТЬ СВОЙ ШРОТ.
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16 сентября 2023
СКОРО РУЛЬ ПЕРЕСТАВЯТ ЧТОБ ПРОДАТЬ СВОЙ ШРОТ.
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31 июля 2023
С Европы санкции, с Японии санкции…Жигулями походу надо оптом закупаться😂
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4 августа 2023
на выпить и закусить в этой стране есть всегда, не пропадем
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17 августа 2023
Надо чтобы Россия запретила ввоз машин с Японии, года так на полтора, вообще всех, посмотрим на японцев, как они завоют… вторичку из забираем, а они решили повыёживаться, посмотрим как они погрязнут в своём хламе…
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23 августа 2023
И запретит. И что ты сделаешь?
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3 сентября 2023
Так уже пол РФ на китайских ездят. А Япония пусть продолжает накладывать что куда хочет)))))Китай всёравно рулит))) и Дальним во током и Севером и .... ну много чем и давно. Мудрецы однако
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3 сентября 2023
А кто написал ,, Искусство войны,, книгу?
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4 сентября 2023
Лада, то что Нннада)
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11 сентября 2023
Молодец...
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26 сентября 2023
самый большой ограничитель здесь это наша таможня ! задавили пошлинами
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