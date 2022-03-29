Япония запретит экспорт премиальных автомобилей в Россию c 5 апреля

Санкции, предусматривающие запрет на экспорт предметов роскоши из Японии в Россию, вступят в действие 5 апреля. Об этом пишет Nippon со ссылкой на заявление местного министерства экономики, торговли и промышленности. В списке значатся не только премиальные автомобили, но и мотоциклы.
- Помимо средств транспорта, Япония запретит экспортировать в нашу страну модную одежду и аксессуары, произведения искусства, а также спиртные напитки и косметику.
- Японские премиальные марки, действующие на российском авторынке, — это в первую очередь Lexus и Infiniti. Пока не уточняется, затронет ли запрет только новые автомобили или коснётся в том числе машин с пробегом. Кроме того, пока не уточнён лимит стоимости, выше которого автомобили будут считаться роскошными.
- В случае с аналогичными санкциями со стороны Европы ввозить в Россию запрещено машины дороже 50 тысяч евро. Если японские ограничения окажутся сопоставимы, в нашей стране могут быть прекращены продажи самых дорогих моделей массовых марок, в том числе Toyota Land Cruiser 300.
- Японские компании, официально продающие в России мотоциклы, — это, к примеру, Suzuki и Yamaha.
В середине марта экспортировать транспорт в Россию запретили и Соединённые Штаты. В этом случае запрет коснулся всех без исключения автомобилей и мотоциклов. Южная Корея к этим санкциям пока не присоединилась: в начале месяца сообщалось, что власти страны нашли способ сохранить возможность поставлять собранные в Корее автомобили в Россию.
Рассчитывали обзавестись японским премиумом в ближайшее время?
Да, планировал — надо поторопиться
Нет, и не думал даже
Подождите
Новости загружаются