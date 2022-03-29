Япония запретит экспорт премиальных автомобилей в Россию c 5 апреля

Японские премиальные марки, действующие на российском авторынке, — это в первую очередь Lexus и Infiniti. Пока не уточняется, затронет ли запрет только новые автомобили или коснётся в том числе машин с пробегом. Кроме того, пока не уточнён лимит стоимости, выше которого автомобили будут считаться роскошными.