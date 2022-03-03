Южнокорейские автомобили пока не попали под антироссийские санкции

Министерство торговли Соединённых Штатов имеет возможность наложить запрет на экспорт товаров из третьих стран в соответствии с так называемыми правилами FDPR — они применяются в случае, если товары произведены с использованием технологий либо программного обеспечения американского происхождения.

Южнокорейское ведомство заявило, что страна может быть освобождена от применения этих правил в случае, если самостоятельно организует экспортный контроль на том же уровне. Именно этим объясняется необходимость получения местными производителями экспортной лицензии на вывоз товаров из Южной Кореи.

Однако потребительские товары, согласно заявлению министерства, можно рассматривать как исключения из этого правила — в том случае, если они не экспортируются в военных целях. Особо отмечено, что может быть разрешён и вывоз товаров в корпоративные дочерние компании на территории России: например, для обеспечения производства.

На российском автомобильном рынке присутствуют сейчас три марки из Южной Кореи — Hyundai, Kia и Genesis. Две первых располагают собственными производственными мощностями в Санкт-Петербурге, и завод уже поставлен на паузу на период до 9 марта в связи с перебоями в поставках. Кроме того, автомобили корейских марок собирают на калининградском предприятии «Автотор», а также в России организован выпуск двигателей Hyundai.