Южнокорейские автомобили пока не попали под антироссийские санкции

Министерство торговли и промышленности Южной Кореи опубликовало официальное заявление о том, что потребительские товары, выпущенные в стране, не попадут под санкции, наложенные США. В заявлении помимо автомобилей упоминаются также смартфоны и бытовая техника. Однако в каждом конкретном случае на экспорт придётся получать официальное разрешение США.
- Министерство торговли Соединённых Штатов имеет возможность наложить запрет на экспорт товаров из третьих стран в соответствии с так называемыми правилами FDPR — они применяются в случае, если товары произведены с использованием технологий либо программного обеспечения американского происхождения.
- Южнокорейское ведомство заявило, что страна может быть освобождена от применения этих правил в случае, если самостоятельно организует экспортный контроль на том же уровне. Именно этим объясняется необходимость получения местными производителями экспортной лицензии на вывоз товаров из Южной Кореи.
- Однако потребительские товары, согласно заявлению министерства, можно рассматривать как исключения из этого правила — в том случае, если они не экспортируются в военных целях. Особо отмечено, что может быть разрешён и вывоз товаров в корпоративные дочерние компании на территории России: например, для обеспечения производства.
На российском автомобильном рынке присутствуют сейчас три марки из Южной Кореи — Hyundai, Kia и Genesis. Две первых располагают собственными производственными мощностями в Санкт-Петербурге, и завод уже поставлен на паузу на период до 9 марта в связи с перебоями в поставках. Кроме того, автомобили корейских марок собирают на калининградском предприятии «Автотор», а также в России организован выпуск двигателей Hyundai.
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