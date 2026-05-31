Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Aurus показал на фото новую версию седана Senat — в духе «Майбаха»

У машины удлинённые боковые двери и перегородка в салоне
Новости
2

Российская люксовая марка Aurus обновила удлинённую версию модели Senat, заметно изменив ей кузов. Машину официально представят на следующей неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

  • От прежней версии длиннобазного седана новинка отличается отсутствием удлиняющей «врезки» посередине кузова. От стандартного «Сената» — увеличенной длиной дверей. Третье окно бокового остекления перенесено на заднюю стойку кузова. По форм-фактору такой Aurus Senat близок к Mercedes-Maybach S-класса.

Дорестайлинговый Aurus Senat Long

  • Внутри это полноценный лимузин со стационарной перегородкой между водительским и пассажирским отсеками. Полностью их можно разделить, подняв стекло. Задние кресла имеют полный набор электрорегулировок, установлены индивидуальными столиками и массивная многофункциональная консоль.

Внешность и интерьер у нового лимузина рестайлинговые. Их показали ещё два года назад. С тех пор серийное производство обновлённых Сенатов так и не началось, хотя предполагалось запустить его ещё в конце 2025-го. В силовой установке, судя по всему, изменений не произошло: это 598-сильный гибрид на базе 4,4-литрового V8 с полным приводом.

Какой вариант гармоничнее выглядит?

Обычный седан
Вот такой лучше всех
Классический лимузин со вставкой

Подождите

Новости загружаются

#Aurus#Сенат#Новинки
2
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё