Aurus показал на фото новую версию седана Senat — в духе «Майбаха»

Российская люксовая марка Aurus обновила удлинённую версию модели Senat, заметно изменив ей кузов. Машину официально представят на следующей неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
- От прежней версии длиннобазного седана новинка отличается отсутствием удлиняющей «врезки» посередине кузова. От стандартного «Сената» — увеличенной длиной дверей. Третье окно бокового остекления перенесено на заднюю стойку кузова. По форм-фактору такой Aurus Senat близок к Mercedes-Maybach S-класса.
- Внутри это полноценный лимузин со стационарной перегородкой между водительским и пассажирским отсеками. Полностью их можно разделить, подняв стекло. Задние кресла имеют полный набор электрорегулировок, установлены индивидуальными столиками и массивная многофункциональная консоль.
Внешность и интерьер у нового лимузина рестайлинговые. Их показали ещё два года назад. С тех пор серийное производство обновлённых Сенатов так и не началось, хотя предполагалось запустить его ещё в конце 2025-го. В силовой установке, судя по всему, изменений не произошло: это 598-сильный гибрид на базе 4,4-литрового V8 с полным приводом.
