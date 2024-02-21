Запрет на экспорт в Россию корейских автомобилей с двигателями от 2 литров вступит в силу 24 февраля

Ограничения на поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию начнут действовать в ближайшую субботу, 24 февраля. Об этом пишет издание Yonhap со ссылкой на сообщение министерства промышленности страны. Впервые о планируемых ограничениях стало известно в декабре прошлого года.
- В рамках ужесточения регулирования экспорта Южная Корея добавила в список запрещённых к поставкам в Россию товаров 682 позиции. Теперь в нём фигурируют 1159 видов товаров, среди которых появились, к примеру, аккумуляторные батареи, строительная техника, а также детали самолётов.
- В список вошли и подержанные автомобили с двигателями объёмом от 2 литров: агентство отмечает, что именно на эту категорию приходилась основная часть автомобильного экспорта из Кореи в Россию. При этом не уточняется, подпадут ли под ограничения модели, у которых объём силового агрегата по документам чуть меньше — например, 1995 или 1998 кубических сантиметров, что встречается довольно часто.
- В министерстве заявили также, что в некоторых случаях готовы делать исключение из правил и разрешать автомобили к вывозу. Это может быть связано, к примеру, с поставками по контрактам, заключённым до введения ограничений.
Корейские власти утверждают, что новый запрет — часть политики, скоординированной с международным сообществом. В августе прошлого года аналогичные ограничения ввела Япония, запретив вывоз в Россию автомобилей с двигателями объёмом 1,9 литра и более, а также всех гибридов и электрокаров.
Как считаете, меньше теперь будут возить машин из Кореи?
Однозначно, увы
Меньше не будет, будет дороже
Их и раньше-то немного было
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