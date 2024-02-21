Запрет на экспорт в Россию корейских автомобилей с двигателями от 2 литров вступит в силу 24 февраля

В список вошли и подержанные автомобили с двигателями объёмом от 2 литров: агентство отмечает, что именно на эту категорию приходилась основная часть автомобильного экспорта из Кореи в Россию. При этом не уточняется, подпадут ли под ограничения модели, у которых объём силового агрегата по документам чуть меньше — например, 1995 или 1998 кубических сантиметров, что встречается довольно часто.