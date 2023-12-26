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Южная Корея запретит вывозить в Россию почти все автомобили

Власти страны распространят экспортные ограничения на все автомобили с двигателями объёмом свыше 2,0 литра
Новости
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Министерство торговли Южной Кореи опубликовало уведомление о расширении списка товаров, подлежащих экспортному контролю. Он увеличится до 1159 позиций (плюс 682 вида товаров): товары, включённые в этот список, можно вывозить в Россию и Белоруссию только по особому разрешению. В список вошли и автомобили с двигателями объёмом более 2 литров.

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  • Помимо автомобилей в список ограничений попали аккумуляторные батареи, тяжёлая строительная техника, станки, детали самолётов и ряд других товаров.
  • Ведомство уточняет, что ограничения вступят в действие в начале следующего года после завершения соответствующих бюрократических процедур. Не исключено, что вывозить из Южной Кореи автомобили запретят уже 15 января. Министерство торговли обещает тщательно расследовать и пресекать случаи обходного экспорта через третьи страны. При этом ведомство оставляет за собой право выдавать локальным компаниям разрешения на экспорт товаров из списка, но только при соблюдении ряда условий — например, контракта, заключённого до появления ограничений.
  • Примечательно, что в уведомлении Министерства в качестве планки, с которой начинаются ограничения, фигурирует объём двигателя 2000 кубических сантиметров. Тем самым в теории остаётся лазейка для вывоза из Южной Кореи автомобилей, имеющих двухлитровые моторы, объём которых формально зафиксирован в документах как, к примеру, 1995 или 1998 кубических сантиметров.

Аналогичные экспортные ограничения в конце лета ввела Япония. Власти этой страны в качестве предельного объёма двигателя, по превышении которого автомобиль попадает под запрет, установили 1,9 литра. После этого к середине осени объёмы поставок машин из Японии в Россию снизились на 47% по сравнению с прошлым годом.

Как считаете, меньше теперь будут возить машин из Кореи?

Однозначно, увы
Меньше не будет, будет дороже
Их и раньше-то немного было

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#Рынок#Санкции
Комментарии
Комментарии6
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26 декабря 2023
Отличная новость
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3
26 декабря 2023
Отлично 👍 уже давно пора ещё с 2010 года в обязательном порядке
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1
31 мая 2024
Блин вся Европа и Азия живет на российском металле,даже улыбнуло
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2
21 июня 2024
может сами работать начнем
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29 июня 2024
Коричневый минивэн, это не по нашему, работать.
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22 июня 2024
Торговля найдет выход.. А товары все идут идут Вот и газ, удобрения, нефть.. российские в ЕС покупают, также США нефть, уран и т.д.
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