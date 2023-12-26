Южная Корея запретит вывозить в Россию почти все автомобили

Ведомство уточняет, что ограничения вступят в действие в начале следующего года после завершения соответствующих бюрократических процедур. Не исключено, что вывозить из Южной Кореи автомобили запретят уже 15 января. Министерство торговли обещает тщательно расследовать и пресекать случаи обходного экспорта через третьи страны. При этом ведомство оставляет за собой право выдавать локальным компаниям разрешения на экспорт товаров из списка, но только при соблюдении ряда условий — например, контракта, заключённого до появления ограничений.