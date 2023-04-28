5 причин поехать в Ярославль на машине. Новые и необычные места
Наталия КузьминаКомменты
Столица Золотого кольца, город медведей, родина «Слова о полку Игореве» — всё это о Ярославле. Город с богатой историей считается чуть ли не идеальным вариантом для поездки на выходные. Подкупают небольшое расстояние до столицы и множество туристических локаций. В Ярославль часто возят школьные и семейные экскурсии, поэтому хоть раз тут побывал почти каждый. Но город может удивить даже опытных туристов! Собрали самые интересные места в Ярославле по советам местных жителей.
Ярославль отделяют от Москвы всего 265 километров по трассе М-8 «Холмогоры». Платных участков по пути нет. Дорога проходит через ещё одну большую достопримечательность — город Переславль-Залесский. Если стартовать из Москвы ранним утром, до Переславля можно добраться всего за два часа. Там можно размяться, позавтракать, погулять, сделать пару красивых фото — и к обеду доехать до Ярославля.
В Ярославле много известных и знаковых мест. Оказавшись в городе впервые захочется увидеть классику, о которой все говорят. Начать можно с памятника Ярославу Мудрому с тысячной купюры (на Яндекс Картах) и часовни Казанской иконы Божией Матери (на Яндекс Картах). Потом стоит заглянуть на набережную (на Яндекс Картах) и в парк «Стрелка» (на Яндекс Картах). Затем — пройтись по музеям.
На выбор — музей истории города (на Яндекс Картах) или художественный музей (на Яндекс Картах). Особой популярностью пользуются музей «Музыка и время» (на Яндекс Картах) и шоу-макет Золотого кольца (на Яндекс Картах). Все они находятся рядом, в пяти минутах ходьбы друг от друга. Из обязательного стоит заглянуть в Ярославский музей-заповедник (на Яндекс Картах) в бывшем Спасо-Преображенском мужском монастыре.
Осмотрев все знаковые достопримечательности, едем дальше — исследовать по-новому город с тысячелетней историей.
По легенде, Ярославль возник на месте битвы Ярослава Мудрого с медведем. Князь одержал победу и велел возвести на месте схватки церковь. С неё и началось строительство города, и именно этот сюжет отражён в гербе города.
Медведей можно встретить по всему Ярославлю, и некоторые образы органично спрятаны в архитектуре. Настоящий квест — прогулка по городу в поисках следов косолапых. Начать лучше с главного живого символа города — медведицы Маши из Ярославского музея-заповедника, которая принимает гостей в тёплое время года. Животное претендует на книгу рекордов Гиннесса по долголетию: в этом году ей исполнится 35 лет.
Медведица Маша — живой символ Ярославля
Адрес: Ярославль, Богоявленская площадь, 25/8
Режим работы: с мая по октябрь
Стоимость: взрослый за 150 рублей, детский с 7 до 16 лет за 50 рублей, до 7 лет бесплатно
Покидаем Ярославский музей-заповедник через выход вблизи Угличской башни (на Яндекс Картах) и направляемся к хищнику, которого можно безопасно потрогать за лапу, — памятнику медведя (на Яндекс Картах). Но будьте готовы — этот мишка знаменит своим ежечасным рычанием. А ещё любовью к всевозможным нарядам на праздники.
Двигаемся дальше, на одну из главных артерий города — улицу Кирова. Здесь на лавочку присел ещё один медведь (на Яндекс Картах). На этот раз с яблоком и секирой. И если наличие секиры объяснимо (именно ею по легенде Ярослав Мудрый зарубил медведя), то вот яблоко не несёт никакой смысловой нагрузки. Кстати, местным скульптура не нравится. Над её названием жители города упражнялись как могли — «Медведь с молодильным яблоком», «Караул устал» и «Медведь-ждун».
Следующих медведей заметить не так просто, но от этого даже интереснее. Некоторые спрятались на набережной и в парке «Стрелка» (на Яндекс Картах). Отыщите деревянные лавочки со вставкой из кованого железа в виде медведя, их тут достаточно. Таких же медведей можно заметить на заборах в центре города. Не проходите мимо клумбы на площади «Юность» (на Яндекс Картах). Несмотря на зелёный окрас, узнается косолапый легко.
«В Ярославле параллельно историческому центру существует совершенно другой район по своей атмосфере. Эти места далеки от глянцевого “центрового” быта, совершенно не адаптированы для туристов, но этим и интересны путешественникам, которые уже познакомились с Ярославлем, полюбили его, но жаждут новых открытий и хотят взглянуть на настоящую жизнь города. Район горожане называют Перекопом по имени фабрики “Красный Перекоп” — наследницы Ярославской большой мануфактуры, одного из старейших предприятий России. Это первый район города, который был выстроен по плану, а также считается памятником гармонии человека и природы XVIII–XX веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и простых рабочих мануфактуры.
Здесь можно увидеть единственный образец архитектуры северного европейского барокко на сотни вёрст вокруг — церковь Петра и Павла (на Яндекс Картах), а совсем рядом школа (на Яндекс Картах), где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Территорию недавно благоустроили, и вокруг стало довольно симпатично. Можно прогуляться вверх по улице Стачек до центральной площади района — Комсомольской — её ансамбль сформирован далеко не комсомольскими постройками, а церковью Андрея Критского (на Яндекс Картах) в стиле модерн, училищем Ярославской большой мануфактуры и древнерусской церковью Николы в Меленках (на Яндекс Картах), прячущейся за конструктивистским жилым домом».
«Обязательно посмотрите Ярославскую мануфактуру, ныне фабрика “Красный Перекоп”. Вплоть до советского времени фабрика в буквальном смысле была городом в городе. Здесь кипела индустриальная жизнь. Сейчас фабрика выпускает технические ткани. Чем привлекательно место для туриста? Здесь работала простой ткачихой Валентина Терешкова. Перед проходной найдёте большую табличку-памятник, она гласит: “Первая в мире женщина-космонавт Терешкова В.В. работала на комбинате “Красный Перекоп” с 1955 по 1962 год”. А на одной из стен фабричных корпусов можно найти надпись краской “Молодец, Валя!!!” В выходные, когда засыпает производство, просыпается музейная жизнь фабрики. Культурное пространство Textil организовало музей и проводит иммерсивные аудиоспектакли с посещением производства. Записаться и оплатить нужно заранее у них на сайте».
Аудиопрогулка Perekop
Прогулка по исторической части Красноперекопского района: послушайте голоса местных жителей и их истории. Старт маршрута на бывшей Фабричной площади. Осмотрите проходную фабрики и когда-то жилые корпуса. Пройти маршрут можно самостоятельно, подключившись к чат-боту или вместе с группой, зарегистрировавшись на мероприятие с гидом.
Когда: по выходным
Место старта: Ярославль, ул. Стачек, 53, ДК «Красный Перекоп»
Стоимость: 250 рублей
Длительность: 90 минут
Аудиоспектакль «Радио Фабрика»
Маршрут по действующим цехам текстильной фабрики в сопровождении звуков машин, ниточных катушек и гула включенных механизмов. В спектакле несколько историй переплетаются в одну. Никакого скучного монотонного рассказа. Голос в наушниках задаёт вопросы и играет в игры.
Когда: по выходным
Место старта: Ярославль, ул. Стачек, 63
Стоимость: 900 рублей за человека
Длительность: 90 минут
Экскурсия-беседа и мастер-класс «Ткани не растут на деревьях»
Отличный вариант для взрослых с детьми. В программе — прогулка по территории мануфактуры и посещение музея-фабрики в бывшем зале паровых машин. Знакомство с основным сырьём — льном и хлопком, с инструментами прядения и ткачества. Дети могут покрутить механизмы из фабричной лаборатории. В завершение встречи можно сделать уникальный сувенир на ткацком станке.
Когда: по выходным
Место старта: Ярославль, ул. Стачек, 63
Стоимость: взрослый за 350 рублей, детский за 300 рублей
Длительность: 90 минут
По названию кто-то может подумать, что речь пойдёт про отечественный автомобиль «Чайка». Но его ничего с Ярославлем не связывает. А вот первую женщину-космонавта с позывным «Чайка» с этим городом связывает многое: Валентина Терешкова родилась в Ярославской области, училась в школе №32 и работала на фабрике. Увлечённо занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, который работает и по сей день. Здесь можно совершить прыжок с парашютом. Терешкова сделала это 90 раз.
Ярославский аэроклуб
Адрес: Ярославская область, посёлок Карачиха, ул. Школьная, 33
Стоимость самостоятельного прыжка: 4500 рублей с человека (обучение входит в стоимость)
Стоимость тандем-прыжка с инструктором: 11 000 рублей с человека
В городе много достопримечательностей, связанных с именем Валентины Терешковой. Например, улица в центральной части города или уже ставший мейнстримом культурно-просветительский центр, в народе его называют — планетарий. Там работает известный музей истории космонавтики. Но есть в Ярославле более камерное место, где можно увидеть личные вещи женщины-космонавта — это её школа. Там есть музей-комната, можно познакомиться с архивными фотографиями, узнать, с кем дружила и о чём мечтала Терешкова. Попасть туда можно только по предварительной записи в определённые дни.
Средняя школа №32 имени В.В.Терешковой
Адрес: Ярославль, посёлок Донская Слобода, ул. Лесная, 1Б
Дни проведения экскурсий: среда – пятница
Запись по телефону: +7 (4852) 45-03-91
Стоимость: добровольное пожертвование
«Может показаться неожиданным, но Ярославль — город для детей! Здесь столько интерактивных музеев, мастер-классов и других возможностей для реализации детской энергии с пользой, что вам даже не придётся озадачиваться, чем занять юных путешественников. Например, можно приготовить свой пряник по древнерусскому традиционному рецепту. Да ещё и наесться пряничных угощений после развлекательной экскурсии! Можно смастерить изразец своими руками, самый красивый, почти такой же, как на ярославских храмах. А они своими изразцами на весь мир славятся! Всё это доступно в рамках авторской семейной экскурсии-игры. Не будет всяких нудных рассказов и безумного количества дат. Весь маршрут построен на творческом взаимодействии, в которое органично вписаны исторические события и познавательные факты. Большим плюсом будет приезд в город на собственном автомобиле, так как экскурсия предусматривает передвижение по городу.
А после, если у вас останутся силы, можно подняться под самое небо — на смотровую площадку звонницы Спасо-Преображенского монастыря (на Яндекс Картах), где весь Ярославль будет у ваших ног! Ну и напоследок маленькие путешественники просто обязаны побывать там, где дети сами становятся хозяевами! Это Ярославская детская железная дорога: там абсолютно все, от проводников и работников вокзала до машинистов, — дети!»
Семейная экскурсия по Ярославлю
Когда: любая дата по предварительной записи
Стоимость: от 2030 рублей в зависимости от количества человек
Что включено: услуги гида, входные билеты в музеи, интерактивы, мастер-класс, дегустация
Телефон для записи: +7 901 051-09-91
Смотровая площадка на звоннице
Адрес: Ярославль, Богоявленская площадь, 25/9
Режим работы: в тёплое время года ежедневно с 8:30 до 19:30, технический перерыв с 13:30 до 14:00. Но работа звонницы зависит от погодных условий
Стоимость: взрослый за 250 рублей, детский от 7 до 16 лет за 140 рублей, до 7 лет бесплатно
Для любого туриста детская железная дорога — это аттракцион. Но идея гораздо глубже, чем просто развлекательная карусель. Здесь дети приобщаются к профессиям железнодорожника. Пробуют себя в роли машиниста, путевого обходчика, проводника и кондуктора. Маршрут ЯДЖД замкнутый. Конечные станции находятся в 70 метрах друг от друга, а значит, билет покупаем только в одну сторону. На станции «Пионерская» можно заглянуть в музей, который посвящён истории железной дороги в России и в Ярославле в частности.
Находится железная дорога на окраине города. От центра в северо-восточном направлении 7,5 километра пути на машине. Специализированной парковки нет, но есть бесплатная городская (на Яндекс Картах).
Ярославская детская железная дорога
Адрес: Ярославль, ул. 3-я Яковлевская, 54
Режим работы: май, сентябрь — по выходным и праздничным дням, июнь — август — с четверга по воскресенье
Время отправления поездов: от станции «Пионерская» в 10:30, 12:30, 14:45; от станции «Яковлевская» в 11:15, 14:00, 15:30
Стоимость: старше 10 лет 250 рублей, от 2 до 10 лет 200 рублей, до 2 лет бесплатно
Стоимость экскурсии в музее: 250 рублей с человека
Экскурсовод, заведующий выставочным залом имени Н. А. Нужина
«Если говорить о местах, не самых очевидных для туристов, то выставочный зал имени Нужина — именно такое место! Он находится в самом сердце Ярославля, на центральной улице, в окружении достопримечательностей и памятников. Но при этом зал стал пространством “для внутреннего пользования”: для местных жителей здесь проводятся лекции по краеведению, уникальные мастер-классы, специальные проекты по изучению своего места в городском сообществе. И если у проезжего человека есть потребность окунуться именно в атмосферу ярославских секретов, местного колорита и “живого” участия в городских делах — это к нам. А самая интересная особенность места: экспозиция меняется каждый месяц, то есть каждое посещение — абсолютно новые впечатления: начиная с визуального ряда и заканчивая активностями и лекторами, даже печенюшки к чаю стараемся подбирать в соответствии с темой выставки».
Выставочный зал имени Н.А. Нужина
Адрес: Ярославль, ул. Свободы, 15
Режим работы: вт.–вс. с 11:00 до 19:00
Стоимость: от 100 рублей в зависимости от выбранной экспозиции
«Из культурных мероприятий однозначно стоит посетить Волковский театр, который является первым русским профессиональным театром. Он был основан в 1750 году. Билеты лучше покупать заранее, а после постановки можно прогуляться пешком по вечернему Ярославлю, ведь театр находится в самом сердце города».
Помимо спектаклей театр приглашает гостей города на «Театральную прогулку». Уникальная возможность увидеть изнанку профессионального театра. В ходе экскурсии будет возможность заглянуть в потайные уголки здания и сделать фантастические фото. Экскурсоводы — действующие актрисы. Хорошая возможность узнать про профессию актёра, условия работы в театре и про то, как создают спектакли, декорации и костюмы.
Экскурсия «Театральная прогулка»
Адрес: Ярославль, площадь Волкова, 1
Когда: в выходные дни по предварительной записи
Стоимость: 800 рублей
Длительность: 1 час 15 минут
«В Ярославле невозможно остаться голодным: рестораны, кафе, кофейни, бургерные, столовые и бары в историческом центре — на каждом шагу, в других районах — почти на каждом углу. К самым пафосным и модным можно отнести “Мили” и “Пенаты”, самый популярный, по моему мнению, “Мамука” — грузинский ресторан-пекарня-сыроварня. Впрочем, заведений грузинской кухни в Ярославле много, также представлены итальянская, азиатская и даже молдавская кухня.
Особого внимания заслуживают места, предлагающие кроме еды и культурную составляющую. Любителям и знатокам советских комедий придутся по вкусу интерьеры и меню ресторана “Иоанн Васильевич” (по мотивам кинофильма “Иван Васильевич меняет профессию” Леонида Гайдая) и кофейня “Рога и копыта”, интерьер которой оформлен в стиле произведений об Остапе Бендере — “12 стульев” и “Золотой телёнок”. Вряд ли случайного прохожего впечатлит внешний вид пивной “Афоня”, но вот поклонники легендарного одноимённого фильма точно оценят: концептуально облик этого заведения идеален. На углу улиц Свободы и Володарского находится ресторан “Дежавю”, где снималось несколько эпизодов популярного сериала “Домашний арест”.
Накормить гостей в Ярославле стремятся даже музеи. Например, в музее “Медвежий угол” работает медовая лавка, а совсем недавно открылась и кофейня, разумеется, называется “У медведя”, потому расположена рядом с символом города — рычащим мишкой.
Наиболее полное представление о кулинарных особенностях региона даёт уникальный проект “Трапеза по-ярославски”. Благодаря сотрудникам Ярославского музея-заповедника в ресторане “Ванильное небо” можно попробовать блюда, приготовленные по рецептам из документальных источников XIX века. Для сладкоежек на улице Андропова 27/19 создан “Пряничный домик”, где можно самому сварить для себя карамельку или создать пряник (говорят, уже 10 тысяч довольных клиентов). “Вкусные” экскурсии с дегустацией проводят пивной завод, музей-рюмочная ликеро-водочного завода на Советской улице и совсем новый объект — клуб “Золотой жук”, где проходят чайные церемонии».
Ресторан «Мили»
Адрес: Ярославль, ул. Угличская, 36 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–пт. с 9:00 до 23:00, сб.–вс. с 10:00 до 23:00
Что в меню: байкальский суп с сомом и омулем за 520 рублей, котлета из кабана со сливочно-грибным соусом за 570 рублей
Средний чек: от 2500 рублей
Ресторан «Пенаты»
Адрес: Ярославль, ул. Советская, 28 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–пт. с 9:00 до 00:00, сб.–вс. с 12:00 до 00:00
Что в меню: холодец из утки за 360 рублей, уха с ольховым дымом за 470 рублей, медовик за 340 рублей
Средний чек: от 2500 рублей
Ресторан «Мамука»
Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно c 12:00 до 22:45
Что в меню: салат по-грузински за 340 рублей, сыр из собственной сыроварни 190 рублей за 100 грамм, хинкали 100 рублей за штуку
Средний чек: от 1000 рублей
Ресторан «Иоанн Васильевич»
Адрес: Ярославль, ул. Революционная, 34 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Что в меню: мимоза за 650 рублей, щи царские за 600 рублей, жарёха Ивана Грозного за 650 рублей, стерлядь по-ярославски за 1300 рублей
Средний чек: от 2000 рублей
Кофейня «Рога и копыта»
Адрес: Ярославль, ул. Первомайская, 59/40 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 10:00 до 21:00, пт.–сб. с 10:00 до 22:00
Что в меню: эспрессо за 105 рублей, капучино за 155 рублей, эклер за 120 рублей, корзина с ягодами за 115 рублей
Средний чек: от 300 рублей
Пивная «Афоня»
Напоминаем, что после дегустации алкогольных напитков в пивной «Афоня» продолжить путешествие на машине не получится. Можно отдохнуть за углом, в гостинице «Иоанн Васильевич».
Адрес: Ярославль, ул. Нахимсона, 21А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Что в меню: луковые кольца за 150 рублей, кольца кальмара за 200 рублей, гренки за 50 рублей, пиво «Афоня» за 150 рублей
Средний чек: от 300 рублей
Ресторан «Дежавю»
Адрес: Ярославль, ул. Свободы, 52 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
Что в меню: борщ на мадере с говядиной по рецепту поварской книги Яна Гурвича 1878 года за 430 рублей, пожарская котлета с чёрным картофелем за 510 рублей, десерт Павлова за 350 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Кофейня Bear Coffee
Адрес: Ярославль, ул. Первомайская, 55 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–пт. с 9:00 до 19:00, сб.–вс. с 9:00 до 20:00
Что в меню: эспрессо за 95 рублей, bear раф за 220 рублей, безе за 200 рублей
Средний чек: от 400 рублей
«Трапеза по-ярославски» в ресторане «Ванильное небо»
Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 12:00 до 00:00, пт.–сб. с 12:00 до 01:00
Что в меню: салат «Разсол» за 250 рублей, уха «По-царски» за 530 рублей, котлета из лося за 460 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Мастерская-кондитерская «Пряничный домик»
Адрес: Ярославль, ул. Андропова 27/19 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Что в меню: чай чёрный за 90 рублей, леденцы от 60 рублей, расписной пряник на палочке от 120 рублей
Мастер-класс по росписи пряника: 400 рублей с человека
Экскурсия «Карамельное шоу»: 400 рублей с человека
Средний чек: от 500 рублей
Рюмочная ЦЕХ
Дегустацию горячительных напитков лучше оставить на конец дня. А после хорошенько выспаться в гостинице Baccara.
Адрес: Ярославль, ул. Советская, 63/1 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 9:00 до 23:00, пт. с 9:00 до 00:00, сб. с 10:00 до 00:00
Что в меню: бутерброд с селёдочкой и красным лучком за 90 рублей, настойки в ассортименте за 120 рублей 50 мл, сет заводских настоек с закусками за 450 рублей
Средний чек: от 500 рублей
Чайный клуб «Золотой жук»
Адрес: Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 48 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Что в меню: чаепитие на двоих за 565 рублей, чайный коктейль за 1150 рублей, эклеры за 220 рублей, орехи в шоколаде за 350 рублей
Средний чек: от 800 рублей
Оптимально: Ibis
Ценители сетевых отелей оценят знакомый Ibis. Отель расположился в историческом центре города. К услугам гостей уютные номера, бесплатный wi-fi, конференц-зал. На территории отеля работает ресторан.
Адрес: Ярославль, Первомайский переулок, 2А
Цена за ночь: от 4150 рублей без питания
Парковка: наземная парковка бесплатная при наличии свободных мест, подземный паркинг за 700 рублей в сутки
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Дорого: Royal Hotel
Гостиничный комплекс Royal Hotel Yaroslavl предлагает свои гостям номера от стандарта до президентского люкса, выдержанные в классическом стиле. Для проживающих доступны круглосуточный рум-сервис, беби-ситтер, аренда велосипедов и проживание с животными. Также в отеле есть спа с бассейном и тренажёрным залом.
Адрес: Ярославль, Которосльная набережная, 55
Цена за ночь: от 7300 завтрак включён
Парковка: 300 рублей в сутки
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Бюджетно: хостел «Золотое кольцо»
Хостел расположен в центральной части города. Для гостей доступно размещение в общей комнате, а также есть стандартные двухместные номера. Душ и санузел — на этаже.
Адрес: Ярославль, ул. Пушкина, 15
Цена за ночь: от 2000 рублей без питания
Парковка: городская
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- Обязательно прихватите с собой символ города — медведя. Выбор огромный. Плюшевые, стеклянные, деревянные, фарфоровые, соломенные. На футболка, на блокнотах, на открытках, а также в качестве магнитов, брелоков и кружек. За сувениркой заходите в «Подарки у медведя» (на Яндекс Картах).
- Даже не в сезон пара хороших валенков прекрасно дождётся зимы. Загляните в магазин «Ярославская фабрика валяной обуви» (на Яндекс Картах). Тут валенки на любой вкус и цвет. Короткие и длинные, цветные и классические, с вышивкой и без. Цены стартуют от 1300 рублей за пару.
- Оригинальный и шутовской подарок друзьям из Ярославля — тысячная купюра. На ней изображены главные символы города.
Если ехать в Ярославль на уик-энд, то примерный бюджет на два дня и одну ночь получится такой:
- ночь в отеле — около 4150 рублей;
- трёхразовое питание на двоих на два дня — примерно 10 000 рублей;
- бензин с обратной дорогой и локальными передвижениями — около 3000 рублей.
Ориентировочная сумма затрат — 17 150 рублей без учёта расходов на экскурсии, сувениры и мастер-классы. Реальный бюджет поездки будет зависеть от ваших предпочтений.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобно ориентироваться по необычным местам Ярославля, добавили все локации на одну карту.
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