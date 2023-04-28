В Ярославле много известных и знаковых мест. Оказавшись в городе впервые захочется увидеть классику, о которой все говорят. Начать можно с памятника Ярославу Мудрому с тысячной купюры (на Яндекс Картах) и часовни Казанской иконы Божией Матери (на Яндекс Картах). Потом стоит заглянуть на набережную (на Яндекс Картах) и в парк «Стрелка» (на Яндекс Картах). Затем — пройтись по музеям.

На выбор — музей истории города (на Яндекс Картах) или художественный музей (на Яндекс Картах). Особой популярностью пользуются музей «Музыка и время» (на Яндекс Картах) и шоу-макет Золотого кольца (на Яндекс Картах). Все они находятся рядом, в пяти минутах ходьбы друг от друга. Из обязательного стоит заглянуть в Ярославский музей-заповедник (на Яндекс Картах) в бывшем Спасо-Преображенском мужском монастыре.

Осмотрев все знаковые достопримечательности, едем дальше — исследовать по-новому город с тысячелетней историей.