Едем на машине в Серпухов. 5 необычных мест и развлечений

«Экскурсия по городу, как правило, знакомит с каким-то одним пластом истории, но это точно не про Серпухов. Сейчас это единственный город в Подмосковье, где гербовой символ — павлин — воплотился в удивительные маленькие скульптуры, расставленные по всему городу. Можно загрузить карту и гулять от павлина к павлину. Поверьте, это вызывает восторг не только у детей.

Получится то ли квест, то ли рогейн, то ли “историческое ориентирование”, но вы пройдёте от павлинчика-учителя к сыщику, дворнику, футбольному судье, уличному музыканту, князю-защитнику, художнику и театралу. У здания вокзала встретится павлинчик — путевой обходчик. Таким образом, посмотрите весь город, где есть и советский модернизм, и старообрядческий уклад жизни.



Все павлины отмечены в картах, но можно взять экскурсию-квест “В поисках павлинчиков”. Она позволит посмотреть город в каждой эпохе и составить полное представление об удивительной серпуховской истории».