Едем на машине в Серпухов. 5 необычных мест и развлечений
Наталия КузьминаКомменты
Серпухов часто остаётся в тени других городов по соседству, которые более востребованы у туристов. Мимо него проезжают по пути в Тулу или Калугу. И очень зря. Павлиноград (так город прозвали из-за того, что в конце XVII века сюда завезли павлинов и они прижились) богат на необычные места и достопримечательности, о которых мало кто знает. Рассказываем, что можно самостоятельно посмотреть в городе за выходные, где вкусно поесть и где остановиться на ночь.
Маршрут
Серпухов от Москвы отделяют всего 106 километров. Преодолеть их не составит труда. Дорога займёт без малого два часа по трассе М-2 «Крым». Состояние трассы хорошее, полос много. Ограничение скорости — 110 км/ч. Несмотря на все перечисленные прелести, выезжать надо заранее. В сезон из-за большого количества дачников высок риск встать в пробку.
Серпухов
Город ведёт свою историю с XIV века — с историческими достопримечательностями здесь проблем нет. Самым посещаемым местом города является Соборная гора, откуда и начался город. Когда-то здесь стоял белокаменный кремль (на Яндекс Картах). Сейчас от него остался лишь фундамент и фрагмент стены. В 1930-е в Москве активно строили метро. Темпы были высокие, и материала не хватало, особенно бутового камня. Тогда было решено разобрать ветхие стены Серпуховского кремля. Это сделали примерно за год. Но позже выяснилось, что камень не подошёл. Чуть больше повезло Троицкому собору — его на стройматериалы не пустили (на Яндекс Картах).
Не менее известны Введенский Владычный женский (на Яндекс Картах) и Высоцкий монастыри (на Яндекс Картах). Сюда в первую очередь едут ради иконы Неупиваемая чаша. Считается, что она помогает справиться с алкогольной зависимостью.
Потом туристы отправляются на площадь Ленина (на Яндекс Картах) и в историко-художественный музей (на Яндекс Картах). Последний прозвали «Малой Третьяковкой» за внушительную коллекцию произведений. Все эти места известны, без них сложно представить первичное знакомство с городом. Но есть в Серпухове и другие локации, более необычные и оригинальные. Мы собрали пять классных самостоятельных развлечений в городе и около него.
Павлиний квест
«Экскурсия по городу, как правило, знакомит с каким-то одним пластом истории, но это точно не про Серпухов. Сейчас это единственный город в Подмосковье, где гербовой символ — павлин — воплотился в удивительные маленькие скульптуры, расставленные по всему городу. Можно загрузить карту и гулять от павлина к павлину. Поверьте, это вызывает восторг не только у детей.
Получится то ли квест, то ли рогейн, то ли “историческое ориентирование”, но вы пройдёте от павлинчика-учителя к сыщику, дворнику, футбольному судье, уличному музыканту, князю-защитнику, художнику и театралу. У здания вокзала встретится павлинчик — путевой обходчик. Таким образом, посмотрите весь город, где есть и советский модернизм, и старообрядческий уклад жизни.
Все павлины отмечены в картах, но можно взять экскурсию-квест “В поисках павлинчиков”. Она позволит посмотреть город в каждой эпохе и составить полное представление об удивительной серпуховской истории».
Экскурсия-квест «В поисках павлинчиков»
Стоимость: от 3800 рублей
Запись по телефону: +7(915)3810656
После квеста дополнить общее представление о птице можно в «Музее павлина» (на Яндекс Картах). Экспозиция небольшая, но уютная. Здесь собраны фигурки, изображения и скульптуры птицы. Экскурсоводы расскажут, откуда павлин родом, как ведёт себя в дикой природе и в неволе, что говорят о нём мифы, сказки и произведения искусства. А ещё выставку можно дополнить собственным рисунком.
«Музей павлина»
Адрес: Московская область, Серпухов, Горького, 5-Б
Режим работы: вт.–ср., пт.–вс. с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30), чт. с 12:00 до 20:00 (касса до 19:30)
Стоимость: взрослый — 100 рублей, дети до 14 лет — 50 рублей, до 7 лет — бесплатно
Древние улочки на автомобиле
Для неспешных прогулок по городу нужны время, настрой и хорошая погода. Если пазл не складывается, а посмотреть город хочется, можно проехать по главным улицам на машине. Оккупируем правый ряд, снижаем скорость до разумных пределов, чтобы не создавать аварийных ситуаций, и любуемся городом из окна собственного автомобиля.
«Путешественники часто пропускают главное сокровище Серпухова — его старинные улицы. Городу почти 700 лет, и эту атмосферу можно прочувствовать, изучив улицу Калужскую от и до (на Яндекс Картах). Она достаточно длинная, и местами дорога на ней не самого лучшего качества, зато ценителям наличников, домов XVIII и XIX века и аутентичных фотографий Калужская запомнится надолго. Будьте внимательны: в старом центре города улица перекрыта так называемым Тюремным замком Кишкиных. Этот участок пройти можно только пешком по маленькой тропинке, а на машине его нужно объехать по 2-й Московской. Завершить прогулку по Калужской можно на смотровой площадке Высоцкого монастыря (на Яндекс Картах), и лучше сделать это на закате — увидите все достопримечательности города в очаровательных огнях архитектурной подсветки.
Можно также погрузиться в совершенно другое время — пятидесятые годы советского периода, попав на улицу Советскую (на Яндекс Картах). Фасады домов здесь украшены репродукциями шедевров из историко-художественного музея. Так что, если не любите музеи, можно устроить путешествие по картинной галерее прямо под открытым небом! По пути загляните в «Дом мороженого» (на Яндекс Картах). Это необычное кафе, здесь в витринах вас будут ждать коллекционные куклы на все сюжеты: персонажи советских фильмов, феи и эльфы, фантастические животные и многие другие чудеса ручной работы».
Верховая езда
Если отправиться от центра города по улице Ленина, через 9 километров окажетесь в конном клубе «Белая лошадь» (на Яндекс Картах). Здесь можно тесно пообщаться с лошадьми и совершить верховую прогулку по уникальному природному ландшафту — заброшенному ускорительно-накопительному комплексу времён СССР.
«Это место каждый раз удивляет меня своей природой. Под землёй находится огромная научная установка (советский коллайдер), давно заброшенная и побеждённая природой. Поэтому в этих местах очень необычная и завораживающая природа с густыми лесами, необычными тропами, напоминающими старые дороги, цветочными полями и непроходимыми болотами. А на закате создаётся впечатление, что лес оживает. Конечно, нужно приехать и своими глазами увидеть, что природа может сделать с нашими постройками всего за полвека. Особенно хорошо совершить такую прогулку верхом, так как не везде можно пройти на своих двоих».
Конные прогулки
Адрес: Серпуховский район, деревня Калиново, 45
Режим работы: по предварительной записи
Стоимость: от 2000 рублей за прогулку
Мастер-класс по рыцарскому фехтованию
Обычно мастер-класс в путешествии ассоциируется с каким-то творчеством. Чаще всего — это изготовление сувенира на память. Но в этот раз предлагаем отправиться на занятие по рыцарскому фехтованию в клуб единомышленников.
«Мы учим владеть средневековым оружием, помогаем влиться в движение исторической реконструкции. Также активно реализуем ролевые игры живого действия. С удовольствием расскажем, как начать заниматься этим хобби, расскажем историю рыцарства, фехтования, покажем доспехи и всё, что заинтересует наших гостей».
Тренировки по историческому фехтованию и современному мечевому бою проводятся бесплатно. Есть две группы — взрослая и детская. Записаться на занятия можно тут.
Клуб «Первое пламя»
Адрес: Серпухов, Горького, 32
Когда: пн., ср., в 17:00 — для детей, в 18:00 — для всех от 14 лет, остальные дни по договорённости
Стоимость: бесплатно
В гости к зубрам
Приокско-Террасный заповедник находится в 20 минутах езды от центра Серпухова. И это — настоящий клочок дикой природы рядом со столицей. Хоть заповедник и считается одним из самых маленьких в нашей стране, это ничуть не умаляет его красоты. Главная изюминка этого места — зубровый питомник.
Будьте готовы к тому, что погулять по территории не получится. Это не парк, и с посещением всё строго. Для туристов доступны несколько экологических троп. Самая популярна — «Дорога к зубрам». В ходе полуторачасовой прогулки сможете увидеть зубров и бизонов в условиях, максимально приближенных к естественным. Экскурсовод расскажет чудесную историю спасения животных, их повадки и стиль жизни. Не менее привлекательна тропа «Сквозь листву». Она проходит на высоте 8 метров и представляет собой серию подвесных мостов и смотровых площадок. С помощью интерактивных стендов гости смогут услышать голоса обитающих здесь птиц и вдохнуть ароматы леса.
Помимо экотроп, можно посетить верёвочный парк «Дерево-дом». Доступно четыре маршрута. Самый лёгкий — «Дом муравья». Он подойдёт для детей от трёх лёт. Наиболее сложный — «Птицы небесные» — для взрослых и детей старше 12 лет. Для творческих людей заповедник проводит мастер-классы. Можно изготовить мозаичное арт-панно из кусочков разноцветных стекляшек или модную и экологичную сумку-шоппер с символикой заповедника.
Приокско-Террасный заповедник
Адрес: Московская область, городской округ Серпухов, местечко Данки
Режим работы: экотропа «Дорога к зубрам» в пн.–пт. в 11:00, 13:00 и 15:00, сб.–вс. с 9:00 до 16:00 каждый час; экотропа «Сквозь листву» и «Дерево-дом» ежедневно с 9:00 до 19:00
Стоимость экотропы: взрослый от 400 рублей, детский от 200 рублей
Стоимость верёвочного парка: от 300 рублей
Стоимость мастер-класса: от 700 рублей
Где вкусно поесть в Серпухове
«По верандам в Серпухове нет равных заведению под названием Kitchen market. Это отреставрированный двухэтажный дом, на первом этаже которого фермерская лавка и выпечка, а на втором — ресторан с выходом в лавандовый сад. Из него открываются незабываемые виды на кафедральный собор! Настоятельно рекомендую приехать сюда в идеальную погоду, чтобы веранда была гарантированно открыта. А если будет желание пообедать в интерьере готической башни, отправляйтесь в пивоварню "Фабрикант". Здешние стрельчатые окна большого зала покорят любого».
Kitchen market
Это целое гастрономическое пространство, которое объединило под одной крышей несколько заведений. На первом этаже можно купить готовую еду и фермерские продукты. На втором этаже — ресторан с классной террасой. Если любите есть на свежем воздухе, загляните сюда.
Адрес: Серпухов, Ворошилова, 5/22 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 13:00 до 23:00
Что в меню: цезарь с курицей за 585 рублей, фирменный бургер за 715 рублей, борщ со свиными рёбрышками за 350 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Фабрикант
Ресторан в историческом здании XIX века. Фишка заведения — собственная пивоварня, где производят 6 сортов пива. Первый этаж представляет собой барные стойки и действующий сусловарочный аппарат. Второй этаж — просторный зал с большими окнами. В меню знакомые блюда, которые отлично подойдут для обеда и ужина.
Адрес: Серпухов, Тульская, 5 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 12:00 до 23:00, пт.–сб. с 12:00 до 00:00
Что в меню: бефстроганов за 785 рублей, салат с хрустящим баклажаном за 590 рублей, борщ за 370 рублей
Средний чек: от 2000 рублей
Музей кукол и «Дом мороженого»
Это настоящий рай для сладкоежек в сердце Серпухова. Здесь представлены более 70 видов французского мороженого. Помимо вкусного десерта, гости могут увидеть эксклюзивные экспонаты кукол и даже сходить на экскурсию. В меню также есть завтраки и горячие блюда для обеда.
Адрес: Серпухов, Советская, 59/9, помещение | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Что в меню: овсяная каша с бананом и с клубникой за 180 рублей, крем-суп из грибов за 220 рублей, десерты из мороженого от 270 рублей
Средний чек: от 500 рублей
Где переночевать в Серпухове
Отель Korston Club Hotel
Современный отель в центре города. На выбор пять категорий номеров со всем необходимым для комфортного размещения. Для гостей доступны фитнес, обслуживание в номерах и кинотеатр.
Адрес: Серпухов, Борисовское шоссе, 1
Цена за ночь: от 5099 рублей, без питания
Парковка: 100 рублей в сутки
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Гостиница «Никольская»
Несомненный плюс отеля — расположение в историческом центре города. Для гостей доступны комната отдыха, собственная прачечная и кухня. По желанию можно заказать завтрак.
Адрес: Серпухов, Калужская улица, 5/3
Цена за ночь: 2400 рублей, без питания
Парковка: бесплатная для гостей
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Отель «Ока»
Гостиница располагается в деловом центре и занимает три этажа здания: с 5-го по 7-й. В шаговой доступности кафе «Дом мороженого» и знаменитая Советская улица.
Адрес: Серпухов, улица Ворошилова, 128
Цена за ночь: 3111 рублей, без питания
Парковка: городская
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Какие сувениры привезти с собой
- Гастрономический символ Серпухова — сливочная помадка. Готовят её по старинным рецептам купчихи А.В. Мараевой. Помадка может быть с разным вкусом: сливочным, пряным и шоколадным. Приобрести вкусный сувенир можно в музейно-выставочном центре (на Яндекс Картах)
- Оригинальный сувенир из Серпухова — страусиное яйцо. Купить его можно на ферме «Русский страус» (на Яндекс Картах). Помимо яиц, здесь продают фермерские продукты из мяса страуса.
- Открытка с символом города — отличный сувенир из «Павлинограда». Её можно прямо на месте отправить близким давно забытым способом — почтой. Или использовать в качестве закладки для книги. Приобрести красивые открытки можно и в музейно-выставочном центре города (на Яндекс Картах).
Что посмотреть в окрестностях Серпухова
На обратном пути из города в Москву можно заехать в село Мелихово (на Яндекс Картах). Там известный русский писатель Антон Павлович Чехов прожил 7 лет и создал несколько известных произведений — «Дом с мезонином», «Палата №6», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и другие.
Помимо творчества, Чехов занимался здесь врачебной деятельностью. В каждой комнате главной усадьбы воссозданы детали быта. Старинные вещи расставлены в том же порядке. Можно рассмотреть письменные принадлежности, фотографии, одежду и, конечно, внушительную коллекцию книг писателя. Особенно привлекает гостей флигель — небольшой двухкомнатный домик, где была написана знаменитая пьеса «Чайка».
На посещение комплекса лучше закладывать минимум полдня. Территория большая, и потребуется время, чтобы ничего не упустить. Помимо осмотра экспозиции можно сходить на творческие мастер-классы. В выходные проводятся интерактивные программы для детей. У комплекса есть своя парковка (на Яндекс Картах).
Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Адрес: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово
Режим работы: вт.–вс. с 10:00 до 17:00, последняя пятница месяца — санитарный день
Стоимость посещения: взрослый за 240 рублей, детский за 200 рублей, дошкольники бесплатно
Стоимость экскурсии: от 300 рублей
Стоимость мастер-класса: от 500 рублей
Бюджет поездки в Серпухов из Москвы на выходные
Путешествие в Серпухов станет классной поездкой на выходные. Двух дней вполне достаточно, чтобы увидеть знаковые достопримечательности города и необычные места из нашего списка. Рассчитываем примерные затраты на двоих:
- Двухместный номер на одну ночь — 3111 рублей.
- Бензин (учитывая передвижения по городу и путь назад) — примерно 1500 рублей.
- Завтрак, обед и ужин в трёх разных заведениях — около 8000 рублей.
Исходя из расчётов, в которые не включены платные мастер-классы, входные билеты в музеи и сувениры, стоимость поездки на выходные из Москвы в Серпухов на двоих обойдётся примерно в 15 000 рублей.
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобно ориентироваться по Серпухову, собрали все места из текста на одной карте.
Фотография на обложке: LenskiyS