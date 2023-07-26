Едем во Владимир на машине: классный маршрут на выходные

Владимир — один из самых популярных городов Золотого кольца. Помимо того, что это древний и исторически важный для России населённых пунктов, это ещё и точка остановки по дороге в другие известные места — Нижний Новгород, Суздаль, Иваново и Кострому. Если ещё не были во Владимире, обязательно приезжайте! Но даже те, кто хорошо знаком с этим городом, наверняка найдёт в нашей статье новые необычные места

Чтобы вам было удобно планировать поездку, мы составили удобный маршрут с расписанием. Остаётся только зарядить фототехнику и собрать чемоданы. Можете точно следовать нашему плану или выбрать только те локации, которые понравились больше всего. Наш маршрут рассчитан на три дня. Скорее всего, это будут пятница, суббота и воскресенье.

Если вдруг вы располагает чуть большим запасом времени, сможете сполна узнать, чем известна Владимирская область и что посмотреть рядом с Владимиром. Самые красивые локации в окрестностях Владимира мы дополнительно описали в конце маршрута.