Едем во Владимир на машине: классный маршрут на выходные
Владимир — один из самых популярных городов Золотого кольца. Помимо того, что это древний и исторически важный для России населённых пунктов, это ещё и точка остановки по дороге в другие известные места — Нижний Новгород, Суздаль, Иваново и Кострому. Если ещё не были во Владимире, обязательно приезжайте! Но даже те, кто хорошо знаком с этим городом, наверняка найдёт в нашей статье новые необычные места
Чтобы вам было удобно планировать поездку, мы составили удобный маршрут с расписанием. Остаётся только зарядить фототехнику и собрать чемоданы. Можете точно следовать нашему плану или выбрать только те локации, которые понравились больше всего. Наш маршрут рассчитан на три дня. Скорее всего, это будут пятница, суббота и воскресенье.
Если вдруг вы располагает чуть большим запасом времени, сможете сполна узнать, чем известна Владимирская область и что посмотреть рядом с Владимиром. Самые красивые локации в окрестностях Владимира мы дополнительно описали в конце маршрута.
- Дорога из Москвы до Владимира на машине
- День первый
Выезд из Москвы
Фарфоровый завод
Заселяемся в гостиницу (варианты, где переночевать)
Прогулка по основным достопримечательностям
Дом с приведениями и трапеза по-владимирски
- День второй
Агротуризм
Музей ложки
Музей пряника
Княгинин женский монастырь
«Изнанка» Владимира
Дорога из Москвы до Владимира
Из столицы до Владимира без остановок на машине можно добраться за 3,5 часа. Большая часть маршрута пройдёт по трассе М-7 «Волга». Здесь стоит запастись терпением. Некоторые участки сильно перегружены из-за трафика и ограничения скорости в населённых пунктах. Зато на коротком отрезке платной дороги М-12 можно будет поехать значительно быстрее.
День 1. Пятница
07:30 Выезжаем из Москвы
Планируем старт на раннее утро. Во-первых, так можно миновать утренние пробки. А во-вторых, по дороге во Владимир заедем на завод дулёвского фарфора. Тарелки и чашки с печатью-птичкой, известные многим с детства, производят тут до сих пор.
Из Москвы до завода около ста километров — это 2,5 часа пути. Попасть на производство можно только в составе экскурсионной группы в определённое время. Поэтому, планируя маршрут, запишитесь на фабрику заранее. Все контактные данные есть на сайте.
10:30 Экскурсия и обед
Работники фабрики расскажут об истории завода, покажут архивные фотографии и, конечно, объяснят как и из чего изготавливают посуду. Будет жарко от печей и шумно от работающих машин. Далее, пожалуй, самое интересное — цех художниц. Здесь мастерицы вручную расписывают чашки, блюдца и тарелки. Очень кропотливая и завораживающая работа. Кстати, если хотите почувствовать себя в роли художника, можете отправиться на мастер-класс по росписи.
Экскурсия длится около часа, но обязательно стоит добавить время на посещение магазина при заводе и обед. Потому что после увиденного обязательно захочется купить что-то из сувениров домой, а может и даже сделать посуду собственноручно на мастер-классе.
Экскурсия на производство
Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликино-Дулево, Ленина, 15
Время проведения: вт.–пт. в 10:30 и 13:00 по предварительной записи
Стоимость: 400 рублей с человека
Стоимость индивидуальной экскурсии: 1000 рублей с человека
Продолжительность: 1 час
13:00 Дорога до Владимира и первое знакомство
От Ликино-Дулёво до Владимира 120 километров по платной трассе М-12 — 1 час и 40 минут в пути. Оказавшись во Владимире впервые, стоит сперва познакомиться с его главными достопримечательностями, которые удобно расположились в историческом центре.
Но мы рекомендуем сначала определиться с ночлегом и оставить машину на парковке отеля, чтобы спокойно погулять по городу и отдохнуть от руля. В центре Владимира много вариантов жилья на разный кошелёк.
Дорого: На Манежном
Отель на Манежном открылся в 2022 году. В нём всего девять номеров. Дизайн каждой комнаты индивидуален и продуман до мелочей. Любители роскошного, но в то же время камерного отдыха по достоинству оценят это место. Плюс — удобное расположение в самом сердце города.
Адрес: Владимир, Манежный тупик, 2В
Цена за ночь: от 15 300 рублей, завтрак включён
Парковка: бесплатная охраняемая
Посмотреть цены и забронировать
Оптимально: Sketch
Мини-отель расположен в исторической части города в доме 1863 года. Здесь сохранились оригинальная кирпичная кладка и большие окна. В отеле всего 12 номеров, что гарантирует тихий и спокойный отдых. Рядом все основные достопримечательности, а также кафе и рестораны.
Адрес: Владимир, 2-я Никольская, 2/9
Цена за ночь: от 4800 рублей, завтрак включён
Парковка: городская
Посмотреть цены и забронировать
Бюджетно: Vozduh
Уютный хостел в центре Владимира. Бюджетные номера предполагают санузел на этаже. В общей зоне есть кухня со всем необходимым и стиральная машина. Здесь будут рады четвероногим друзьям и заселят их абсолютно бесплатно. На всей территории отеля работает Wi-Fi.
Адрес: Владимир, 1-я Никольская улица, 2
Цена за ночь: от 1794 рублей, без питания
Парковка: городская
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Заселившись, отправляемся на променад. Для впервые прибывших в город встаёт вопрос — что посмотреть во Владимире? Вот топ мест, которые стоит посетить в городе, оказавшись в нём в первый раз. Первым делом обращаем внимание на Золотые ворота (на Яндекс Картах) — визитная карточка Владимира. Ранее через них въезжали в город и таких ворот было семь. Сохранились только одни. Далее все путеводители ведут к Успенскому (на Яндекс Картах) и Дмитриевскому (на Яндекс Картах) соборам, а также прогулке по местному Арбату. Также дойдите до Водонапорной башни, в которой размещается экспозиция «Старый Владимир» (на Яндекс Картах).
«Георгиевская улица — пешеходная зона, этакий “Арбат по-владимирски”. Покатая старинная улочка известна своим антикварным рынком. По выходным гостей города развлекают творческие коллективы. Пока гуляете, можно познакомиться с местными героями — Филёром и Шалопаем. Потом вас ждёт смотровая площадка (на Яндекс Картах) с красивыми видами на владимирский Детинец и реку Клязьму.
Не пройдите мимо старинной аптеки (на Яндекс Картах). Представьте себе, она служила городу более двух веков. А ещё на её крылечке снимали фильм “Женитьба Бальзаминова”. Конечно, город Владимир на суздальские лавры не претендует. Ведь за весь фильм крыльцо-то мелькает в кадре всего 4 минуты. Но пересмотреть комедию точно захочется. Из тихого переулка попадёте на улицу Большую Московскую, и там вас ждёт уже совсем другая история».
17:00 Большая Московская, Дом с привидениями и трапеза по-владимирски
Если вы оказались на Большой Московской улице, предлагаем первым делом вкусно поесть. И на главной транспортной артерии города много вариантов на любой бюджет. Но есть одно местечко, где можно отведать настоящее владимирское блюдо.
«Подкрепиться рекомендую в центре города в кафе “Сели да поели”. Здесь найдёте русские блюда. Главным в заведении являются, конечно, пельмени, но я хочу рассказать про одно блюдо, которое чисто наше, владимирское. Салат-завсегдатай любого праздничного, а может, и не только праздничного, ужина, под названием “Клязьма” — по названию реки, на которой и стоит наш город. Его придумали специально для туристов, путешествовавших по Золотому кольцу в 1970-х. Задача состояла в том, чтобы стилизовать блюда традиционной русской кухни. Салат мясной, аппетитный! Ну и если вы не за рулём или для ваших пассажиров могу порекомендовать здешние настойки и наливки. Отличнейшие! Мне вишнёвая нравится.
«Сели Да Поели»
Адрес: Владимир, Большая Московская, 24А | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 12:00 до 22:00, пт.–сб. с 12:00 до 23:00
Что в меню: салат «Клязьма» за 300 рублей, борщ за 310 рублей, пельмени «Классика» за 300 рублей
Средний чек: от 1000 рублей
Кстати, кафе располагается в пристройке к Дому с привидениями (на Яндекс Картах). Это самое высокое здание главной городской улицы — Большой Московской. Здесь жила семья губернатора. Но вскоре после переезда супруга губернатора скончалась от болезни. Он не смог справиться с горем и съехал из особняка. И после этих событий присутствуют в здании шорохи. Считается, что в доме обитает привидение. Однажды мы были здесь с туристами ночью — привидений не заметили, но было жутковато. А во дворе мистического дома можно сделать отличные фотографии для ваших соцсетей. Тут же работает наш Дом народного творчества. В выходные сотрудники устраивают концертные программы, проходит ярмарка мастеров со всей Владимирской области. Можно приобрести какой-нибудь эксклюзивный сувенир из Владимира на память о путешествии».
19:30 Возвращение в отель
Первый день оказался достаточно насыщенным. Скорее всего, захочется пораньше вернуться в отель и лечь отдыхать. А для тех, кто ещё полон сил и готов продолжать изучать красоты города, советуем местное колесо обозрения. От центра города примерно 10 минут на машине. Удобно и бесплатно паркуемся тут. С высоты птичьего полёта откроется панорама на все районы города: промышленные, спальные, исторические. Особенно красиво колесо смотрится в вечерней подсветке.
«Небо 33»
Адрес: Владимир, Мира, 36Б
Режим работы: пн.–ср., пт.–сб. с 10:30 до 22:30, чт. с 13:30 до 22:30
Стоимость: взрослый от 300 рублей, детский до 10 лет от 150 рублей
День 2. Суббота
9:00 Завтрак. Агротуризм или полёт на параплане
После завтрака в отеле садимся в машину и отправляемся познавать дачный дзен. Необычное, но очень увлекательное занятие.
«В 5 минутах от Владимира можно приобщиться к агротуризму на настоящей клубничной плантации в посёлке Содышка (на Яндекс Картах). Фермеры практикуют популярное в Европе направление — cueillette. Собрав необходимое количество свежей спелой ягоды, вы можете её тут же взвесить и купить. Никаких норм сбора — всё только в своё удовольствие, в экологически чистом месте, выбираем только самые лучшие плоды. Возможно, для кого-то это будет новым опытом или возвращением в тёплое солнечное лето у бабушки в деревне. У семей с детьми сбор клубники на ферме пользуется особой популярностью. А для гостей из столицы, возможно, будут привлекательными здешние цены — 250 рублей за килограмм вкусной экологически чистой ягоды».
Суздальская ягода
Адрес: посёлок Содышка, ул. Владимирская, 10я
Режим работы фермы: пн.–пт. с 7:00 до 17:00, сб. с 9:00 до 12:00
Стоимость: 250 рублей/кг, собрать можно сколько угодно
Работает ягодный «аттракцион» только в сезон, поэтому рекомендуем заранее узнать, будет ли организован сбор во время поездки.
Неплохая альтернатива садовым работам — полёт на параплане (на Яндекс Картах). Это для тех, кто не успел на клубничный сезон или не видит особого удовольствия в копании в грядках. Полёты осуществляются непосредственно над Владимиром. Удивительный шанс рассмотреть город с высоты птичьего полёта, зарядиться положительными эмоциями и получить адреналин.
Полёт на параплане
Адрес: городской округ Владимир, Октябрьский район
Когда: по предварительной записи
Стоимость: от 4000 рублей за 10 минут
12:00 Обед
Надышавшись свежим воздухом и хорошо нагуляв аппетит, возвращаемся в город. Паркуем машину тут и отправляемся обедать.
«В центре Владимира много кафе и ресторанов, но есть одно место, которое спрятано от глаз туристов. На улице Большой Московской в арке находится любимое место встреч и обедов для многих владимирцев. Кафе “22А”. Скромное название скрывает за своим фасадом уютную атмосферу, приятное звуковое сопровождение и фантастическую кухню. Меню небольшое, но можно заказывать любое блюдо на выбор — не разочаруетесь! Кафе открыла команда креативных друзей — они же и трудятся здесь в качестве поваров, официантов и барменов. Есть блюда для вегетарианцев! Приятного аппетита!»
22А Kitchen&Bar
Адрес: Владимир, Большая Московская, 22А | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт., вс. с 12:00 до 00:00, пт.–сб. с 12:00 до 01:00, вс. с 12:00 до 23:00
Что в меню: рамен со свининой за 480 рублей, салат с копчёной уткой за 390 рублей, перловка с белыми грибами за 550 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
13:00 Музей ложки
Как мы уже говорили, основные достопримечательности Владимира собраны в центре. Поэтому особой необходимости передвигаться на автомобиле по городу нет. Пусть машина остаётся на парковке, пока вы гуляете после обеда.
Из растиражированных мест стоит побывать в музее ложки (на Яндекс Картах). Интересно, что вся экспозиция собрана одним человеком. Столовые приборы привезены со всего света. Для глаз туриста доступно около 3 тысяч экземпляров, частная же коллекция насчитывает гораздо больше. Здесь можно не только познакомиться с историей ложки и увидеть, как она выглядела в разное время, но и послушать множество примет и поверий, связанных с этим, на первый взгляд обычным предметом.
Музей ложки
Адрес: Владимир, Октябрьская, 4
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
Стоимость: взрослые за 250 рублей, школьники с 14 лет до 17 лет за 150 рублей, школьники до 14 лет за 100 рублей, дошкольники бесплатно
14:30 Пряники и шоколад
Настоящий праздник для детей и не только — посещение музея пряника (на Яндекс Картах) и шоколадной мастерской. Здесь каждый может окунуться в историю пряничного дела, русских традиций и уникальных мастер-классов. Интересно, как в музее совмещают познавательную, творческую и развлекательную составляющие. В программу входят экскурсия, мастер-класс и дегустация. Оригинальная фишка: наряды экскурсоводов — красочные русские костюмы.
Дом-музей пряника
Адрес: Владимир, Большая Московская, 42
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Стоимость: от 850 рублей в зависимости от программы
Стоимость мастер-класса: от 850 рублей в зависимости от темы
16:00 Княгинин женский монастырь
«Есть во Владимире место совершенно замечательное, но многие туристы до него не доходят — Княгинин женский монастырь (на Яндекс Картах). Название связано с супругой Великого владимирского князя — Марией. Именно она в 1200 году на собственные средства купила участок земли недалеко от Золотых ворот для устроения монастыря, а Всеволод поставил каменный собор. Ко дню смерти княгиня успела постричься в монахини и принять схиму. Мощи её до сих пор покоятся в Успенском соборе монастыря. В соборе также нашли упокоение дочь Марии — Елена, сестра Анна, а позднее супруга Александра Невского — Александра с дочерью Евдокией. Так обитель стала родовой усыпальницей княгинь и княжон владимирского великокняжеского дома.
У монастыря интереснейшая история, и сегодня в соборе можно увидеть бесподобные фрески лучшего изографа XVII столетия, “государева иконописца” Марка Матвеева. Монастырь действующий. Его небольшая территория летом благоухает от роз. В чайной можно отдохнуть и отведать монастырского чая с пирожками. Найти монастырь просто. От Золотых ворот сворачиваете на Никитскую улицу, доходите до Никитской церкви (её видно от Золотых ворот) и поворачиваете направо. Идёте по улице Девической (названной так из-за монастыря) и через 3 минуты слева видите монастырскую ограду и величественный Успенский собор XVI века».
18:00 Нетипичный Владимир
Прогулявшись накануне по центральным улицам Владимира и осмотрев знаковые точки, отправляемся изучать изнанку города. Непопулярные у туристов улочки могут быть куда интереснее фасадных. Это те самые необычные места Владимира, куда не водят массовые экскурсии.
«Что касается интересного и небанального маршрута по Владимиру, советую прогуляться по вторым линиям центральных улиц. Миновав фасад здания бывшего Дворянского собрания с его дивной лепниной, памятник Ленину и здание банка — очутитесь практически в первозданном городе Владимире. Володарского, Воровского, Герцена, Ильинская-Покатая… Тихие улочки, где деревянные дома, увитые виноградными лозами, в некоторых местах соседствуют с величественными каменными особняками и строгими сталинками.
Сложно поверить, что это тоже центр города. Когда-то здесь неспешная Лыбедь огибала высокие берега, над которыми возвышался древний оборонительный Ивановский вал. Он был срыт в результате строительных работ, и сейчас от вала остался небольшой холмик. А речку Лыбедь спрятали в коллектор. Прогуляйтесь по этим тихим улочкам, почитайте памятные таблички на домах, узнайте, какие исторические личности жили здесь когда-то. Среди них вы встретите революционеров, конструкторов, архитекторов. На одной из них — улице Володарского — снимали сцены сериала “Господа-товарищи” с Александром Домогаровым».
19:30 Ужин и возвращение в отель
Предлагаем поужинать в настоящем особняке XIX века. Открытая кухня, собственная пекарня и винотека сделают приём пищи по-настоящему роскошным. В меню хиты со всего света. Каждый найдёт что-то вкусное для себя.
Lucky Duck Bistro
Адрес: Владимир, Девическая, 11 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 8:30 до 22:00, пт.–сб. с 8:30 до 00:00
Что в меню: греческий салат за 490 рублей, паста с беконом за 550 рублей, ближневосточный бараний кебаб за 850 рублей
Средний чек: от 2000 рублей
День 3. Воскресенье
9:00 Завтрак и дорога до «владимирской Карелии»
Завтракаем в отеле и выселяемся. Сегодня по плану — изучить красивые места во Владимирской области и сделать классные фотографии на природе.
«Для экстремальных приключений отлично подойдут Дюкинские карьеры (на Яндекс Картах) примерно в часе езды от Владимира. Все мои московские друзья в восторге от этого места. Девчонки, конечно, сразу фотосессии на скалах устраивают, а мальчишки и полазить любят. Существуют специальные скалолазные вылазки, где с опытными инструкторами можно почувствовать себя настоящими альпинистами, надев экипировку. А можно и просто побродить по нашей маленькой владимирской Карелии.
А рядом с Дюками можете заехать на гейзер в Муромцево (на Яндекс Картах) и посмотреть на замок Храповицкого (на Яндекс Картах). Конечно, правильнее гейзер называть природным фонтаном, но так звучит эффектнее. Фонтан действительно природный, это не инженерное сооружение».
Прогулявшись по скалам и замку, возвращаемся назад во Владимир обедать, чтобы сытыми посмотреть ещё пару мест и стартовать домой.
14:00 Обед и мистика
Паркуем машину тут и отправляемся пробовать блюда охотничьей кухни. В заведении органично смешались английский клуб, ирландский паб, охотничий домик в горах и роскошное русское гостеприимство.
Адрес: Владимир, Большая Нижегородская, 11 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 12:00 до 00:00, пт.–сб. с 12:00 до 02:00
Что в меню: салат «Кубанский» за 425 рублей, солянка «Охотничья» за 495 рублей, «Карельский закат» (лосось) за 1150 рублей
Средний чек: от 2000 рублей
После обеда предлагаем немного проехать на машине, чтобы взглянуть на необычное, но достаточно знаменитое место во Владимире. От места стоянки автомобиля следуем по Лыбедской магистрали и далее прямо по Большой Нижегородской улице, где по левую руку — исправительное учреждение №2.
«Много лет назад про это место спел Михаил Круг. Да, речь идёт о Владимирском Централе (на Яндекс Картах) — легендарной тюрьме, основанной по указу Екатерины Великой. Сидели здесь многие известные личности — Василий Сталин, Лидия Русланова, Зоя Фёдорова, американский лётчик Фрэнсис Гэри Пауэрс и другие. Также по соседству — Владимирский некрополь, бывший роддом и психиатрическая больница. Долгое время среди владимирцев бытовала шутка: родился ребёнок, а за окном вся его жизнь — тюрьма, психушка и кладбище. Про роддом ходили слухи о мрачной атмосфере в здании. Правда это или нет, но роддом давно закрыли, какое-то время он был заброшен, сейчас здание переделывают под офисы».
15:00 Этнографический музей
В 95 километрах в сторону Москвы находится интересное местечко. Сюда очень удобно заехать по пути домой — этнографический парк-музей «Русский остров» (на Яндекс Картах). Музей охватывает все сферы жизни наших предков в XIX веке. Увидите тут можно крестьянские избы, предметы быта и народные костюмы. Кстати, в них разрешено фотографироваться. Узнаете о земледелии, скотоводстве, пчеловодстве и ведении хозяйства. На территории можно погулять только в сопровождении экскурсионной программы.
Музей крестьянской культуры и быта
Адрес: Владимирская область, Петушинский район, садовое товарищество «Здоровье»
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 по предварительной записи
Стоимость экскурсии: взрослый за 600 рублей, дети за 300 рублей
18:00 Старт в Москву
Владимирская область, что ещё посмотреть
Наш маршрут рассчитан на три дня с пятницы по воскресенье. Если предполагаете более длительное путешествие рекомендуем исследовать самые красивые места Владимирской области.
Когда встаёт вопрос: «куда съездить во Владимирской области на машине?», можно наметить пару известных точек, а после отправиться изучать необычные места. Многих туристов интересуют города рядом с Владимиром. При наличии времени из Владимира в первую очередь стоит отправиться в известный на всю страну Суздаль. Кремль и музей деревянного зодчества в городе — красивые места Владимирской области, которые точно стоит увидеть.
Кроме Суздаля рекомендуем наведаться в Александров и изучить одноимённую слободу (на Яндекс Картах). Там же поклонники Серебряного века найдут для себя интереснейший объект — литературно-художественный музей Анастасии и Марины Цветаевых (на Яндекс Картах).
Если хотите порелаксировать на природе, недалеко от Владимира есть национальный парк «Мещера» (на Яндекс Картах). Здесь можно погулять по всевозможным экотропам и поближе познакомиться с флорой и фауной местности. А для детей будет интересна тропа сказок, посвященная известным героям — Бабе-Яге, Лешему, Емеле и другим.
Исторические места Владимирской области также пользуются популярностью у туристов. Церковь Покрова на Нерли (на Яндекс Картах) — магнит для путешественников. Во-первых, она находиться недалёко от Владимира. Во-вторых, её считают одной из самых красивых церквей в России. Туристов привлекает не столько внутренне убранство, сколько манящий внешний облик. Поэтому внутри храма относительно немноголюдно.
На этом наше большое путешествие во Владимир окончено. Маршрут получился насыщенным, интересным, а главное — разноплановым. Если выберете его, будет время как просто погулять и побывать в музеях, так и выехать на природу, заняться творчеством, ну и, конечно, вкусно есть.
Все точки на одной карте
Для удобства мы собрали все точки на одной карте.
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