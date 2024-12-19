Подробно дорогу до Тулы мы описывали в другом материале. Сейчас лишь напомним основные моменты.

Участок М-2 Москва — Тула достаточно популярен. Дорога хорошо освещается в тёмное время суток, в каждую сторону организовано по две-три полосы движения, что делает трассу комфортной и безопасной. По пути будет множество заправок разных брендов. Особенно их много в Подмосковье, но и в Тульской области проблем с топливом не возникнет. Заправки расположены на расстоянии не более 15 километров друг от друга.

Но уже не первый год с 1 ноября на участках федеральной трассы М-2 «Крым» в Тульской области вводят зимний скоростной режим. На скоростных участках действует ограничение в 70–90 км/ч.

Зимние ярмарки, каток и театры. Чем заняться в праздники в Туле

Для начала отправимся на площадь Ленина, которая окружена кремлём, домом правительства, Успенским собором, Преображенским храмом и тульским дворцом бракосочетаний. Про эти места и многое другое можно подробнее прочитать в нашем большом материале про Тулу. Сейчас же сосредоточимся на зимних гуляньях.