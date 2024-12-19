Улицы оживают от переливающихся огоньков, лавки с сувенирами и угощениями манят к себе, снег хрустит под ногами, а воздух наполнен ароматами горячего шоколада и дыма — всё это совсем скоро ждёт нас на новогодних праздниках.
Конечно, самые красивые ёлки и базары, скорее всего, состоятся в Москве, но и в других городах будет на что посмотреть. Для тех, кто хочет и любит путешествовать, подобрали лучшие зимние ярмарки, которые пройдут в соседних городах. Отправляемся за угощениями, весёлыми гуляньями и новогодним волшебством!
Красочная Тула: соборы, каток, самовары и тир
Первый город в нашей подборке — Тула. Родина самоваров и самых вкусных пряников. Уже шестой год подряд фестиваль «Новогодняя креативная ёлка» радует жителей и гостей города. Это событие стало настоящей визитной карточкой новогодних праздников в Туле.
Как добраться до Тулы
Между Москвой и Тулой меньше 200 километров. На автомобиле такое расстояние преодолевают в среднем за 3 часа. Маршрут проходит через всем известные дороги: Варшавское и Симферопольское шоссе, а также федеральную трассу М-2 «Крым».
Подробно дорогу до Тулы мы описывали в другом материале. Сейчас лишь напомним основные моменты.
Участок М-2 Москва — Тула достаточно популярен. Дорога хорошо освещается в тёмное время суток, в каждую сторону организовано по две-три полосы движения, что делает трассу комфортной и безопасной. По пути будет множество заправок разных брендов. Особенно их много в Подмосковье, но и в Тульской области проблем с топливом не возникнет. Заправки расположены на расстоянии не более 15 километров друг от друга.
Но уже не первый год с 1 ноября на участках федеральной трассы М-2 «Крым» в Тульской области вводят зимний скоростной режим. На скоростных участках действует ограничение в 70–90 км/ч.
Зимние ярмарки, каток и театры. Чем заняться в праздники в Туле
Для начала отправимся на площадь Ленина, которая окружена кремлём, домом правительства, Успенским собором, Преображенским храмом и тульским дворцом бракосочетаний. Про эти места и многое другое можно подробнее прочитать в нашем большом материале про Тулу. Сейчас же сосредоточимся на зимних гуляньях.
Площадь Ленина — главное место для прогулок в новогодние праздники, тут и новогодние инсталляции, и гастрономическая ярмарка, и бесплатный каток, и аттракционы, и музей самоваров.
На площади возвышается тридцатиметровая городская ёлка, украшенная полутора тысячами мерцающих новогодних игрушек, а рядом с ней располагается десятиметровая снегурочка в стиле старинных русских кукол. Её лицо скрыто, ведь в Древней Руси верили, что куклы без лица обладают магической силой, оберегая от злых духов и принося в дом добро и свет. Также на площади красуются огромный самовар и пряничный домик — символы города. Маленьких посетителей заинтересует небольшой парк аттракционов с каруселями, качелями и горками в новогодней тематике.
Туляки любят это место и за Губернский каток. Уже не первый сезон на площади Ленина работает большой бесплатный каток, который разделён на две зоны — для взрослых и для детей до 12 лет. За один сеанс, а всего их 6–7 в день, пускают до 350 человек. Взять коньки и ледовых помощников можно бесплатно, оставив залог в 1500 рублей или паспорт. Помимо массовых катаний, на Губернском катке организуют мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и конькобежному спорту. Лучше всего купить билеты заранее на сайте.
Размять ноги после коньков можно, пройдя к памятнику тульскому прянику. С ним получатся классные зимние снимки для семейного фотоальбома. После предлагаем приобщиться к культуре города и сходить в музей «Тульские самовары». По предварительной записи вы можете попасть на мастер-класс, квест-игру, семейный интерактив. Музей находится в пешей доступности от площади Ленина в сторону кремля.
Музей «Тульские самовары»
Адрес: Менделеевская ул., 8, Тула, 1-й этаж
Режим работы музея: пн. — чт., вс. с 10:00 до 18:00, пт., сб. с 10:00 до 20:00.
Режим работы касс: закрывается за 45 минут до конца рабочего дня
Мастер-классы и квест-игры по предварительной записи по телефону 8 4872 31-23-33 или через сайт
Стоимость: от 300 рублей
Стоимость доп. услуг: от 200 до 600 рублей с человека
После музея отправимся на гастрономическую ярмарку. Вдоль всей площади Ленина зимой стоят торговые ряды местных фермеров. Сможете отведать горячие блюда прямо тут — гриль, выпечку, шашлык, бургеры и хот-доги. А также горячие напитки, в том числе какао со вкусом тульского пряника и вкуснейший чай из местных трав. Помимо готовых блюд, сможете приобрести местный мёд, сыр, колбасы, ну и конечно, пряники, пастилу и конфеты. Гастрономическая ярмарка на площади Ленина будет проходить с 31 декабря по 7 января.
Если собираетесь в Тулу 6 января, то не пропустите уличный спектакль «Мандариновая принцесса» от местного театра «Эрмитаж». Спектакль состоится на площади Ленина около 18:00, после выступления артисты будут раздавать мандарины юным зрителям по случаю рождественского сочельника.
Казанская набережная Тулы в новогодний период превращается в настоящую сказку, где каждая ёлка — уникальное произведение. Всё потому, что в городе проходит фестиваль новогоднего символа. В этот раз праздник продлится с 27 декабря 2024 по 15 января 2025 года. Не упустите шанс увидеть самые интересные и красивые ёлочки работы разных мастеров.
Прогуливаясь по живописной Казанской набережной, сложно отказать себе в ароматном кофе и свежей булочке. Вот несколько кофеен, куда можно зайти и попробовать что-то необычное.
Кофейня «Мистер Кап»
Место в самом начале набережной, где подают вкусный кофе и закуски в уютной атмосфере. Особенность кофейни — в её интерьере: подвесные качели и лодка, прикреплённая к потолку. Персонал поможет подобрать уникальный напиток на ваш вкус.
Адрес: Казанская наб., 1, Тула | на Яндекс Картах
Режим работы: пн. с 12:00 с 21:00, вт. — чт. с 11:00 до 21:00, пт. — вс. с 11:00 до 22:00
Средний чек: 350 рублей
Вагончик с трдельниками от ресторана «Кулинарный Цех»
«Кулинарный Цех» известен и любим жителями города. Ребята разработали специальный вагончик на колёсах с трдельниками и горячими напитками. Год назад вагончик стал любимым местом горожан в Яндекс Картах.
Адрес: ул. Металлистов, 2А, Тула | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00
Средний чек: 350 рублей
Фото: Константин К. / Яндекс Карты
Кофейня «Бари»
Ароматный кофе, полезные завтраки, авторские десерты, крафтовый хлеб — всё это ждёт гостей кофейни. Клиенты отметили несколько позиций из меню: наполеон, мраморный чизкейк и краффин.
Адрес: ул. Металлистов, 16/2, Тула | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Средний чек: 500 рублей
Пройдя всю набережную и отведав вкусный кофе с пирожным, выйдете к памятнику Петру I, который величественно стоит перед Тульским государственным музеем оружия. Последний посвящён Императорскому оружейному заводу — старейшему оружейному предприятию России. Предлагаем зайти в музей, чтобы попробовать свои силы в интерактивном тире. В преддверии Нового года с 25 по 29 декабря в музее будет проходить детское представление «Богатырский шлем на страже будущего».
Тульский государственный музей оружия
Адрес: Октябрьская, 2, Тула
Режим работы музея: ежедневно с 10 до 18
Игровые комплексы: от 150 рублей
Новогоднее представление: 850 рублей
Стоимость входа: 550 рублей
Следом идём в ремесленный двор «Добродел» — место посвящено истории русского ремесла. Здесь вы сможете сделать памятный сувенир своими руками и узнать чуть больше о секретах тульских мастеров. Помимо познавательной части, есть и увлекательная интерактивная программа. Сейчас доступны: художественная обработка металла, эко картина на спиле дерева, кастом (индивидуализация) деревянного блокнота, роспись деревянной ложки или фигурки, изготовление украшений из сухоцветов или текстиля, художественное выжигание, нитяная графика, роспись новогодних игрушек. Обратите внимание, что двор ремёсел работает только в выходные.
Ремесленный двор «Добродел»
Адрес: ул. 9 Мая, 1А, Тула
Режим работы: сб., вс. с 12:00 до 16:00
Мастер-классы, квест-игры и интерактивные программы: по предварительной записи по телефону +7-953-199-71-88
Стоимость: от 200 до 700 рублей с человека
Где вкусно поесть в Туле
Хоть Тула и небольшой город, здесь много интересных мест с разными концепциями, кухней и атмосферой, которые стоит посетить. Сделали для вас небольшую подборку заведений.
Ресторан «Еда и Миръ»
Побываем в гостях у Льва Толстого. Меню основано на кулинарных традициях Тульского региона и, в частности, семьи Толстых. Все блюда готовятся исключительно из местных фермерских продуктов.
Адрес: ул. Фридриха Энгельса, 12, Тула | на Яндекс Картах
Режим работы: вс. — чт. с 12:00 до 22:00, пт., сб. с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1500 рублей
Ресторан «Кулинарный Цех»
Место в самом центре города в реконструированном здании кулинарного цеха с вкусной кухней и разнообразным меню.
Адрес: Тула, ул. Металлистов, 15А | на Яндекс Картах
Режим работы: вс. — чт. с 09:00 до 23:00, пт., сб. с 09:00 до 01:00
Средний чек: 1500 рублей
Ресторан «МаМа МИА»
Семейная сеть с европейской кухней и интересной винной картой. Есть игровые зоны для детей, а по вечерам играет приятная живая музыка.
Адрес: Тула, Советская ул., 10, 2-й этаж | на Яндекс Картах
Режим работы: вс. — чт. с 12:00 до 23:00, пт., сб. с 12:00 до 00:00
Средний чек: 1000 рублей
Где переночевать в Туле
Кружась в новогодней суете, не забудьте забронировать отель. Мы сделали для вас подборку на любой бюджет. Можете выбрать что-то из неё или найти место самостоятельно через Яндекс Путешествия.
Приемлемо: гостиница «Олимп»
Небольшая гостиница в 2,5 км от центра. Номера чистые и уютные, а на этажах стоят кулеры с водой. Поблизости есть магазины и кафе, также можно заказать завтрак в самой гостинице за дополнительную плату. Хорошее соотношение цены и качества.
Адрес: Тула, улица Декабристов, 1
Цена за ночь: номер на двоих от 2600 рублей
Парковка: бесплатная для постояльцев
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С комфортом: «Гостиница на Каминского»
Интерьеры номеров выдержаны в стиле русской избы и созданы с использованием натуральных материалов. Гостиница расположена в 600 метрах от центра. Даже если прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке и помогут с заселением. Завтрак — за дополнительную плату.
Адрес: Тула, улица Каминского, 33
Цена за ночь: номер на двоих от 4300 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Проверено: Отель AZIMUT Сити
Четырёхзвёздочный гостиничный комплекс в самом центре Тулы. Номера выполнены в стиле эклектики. В отеле есть ресторан, бар и конференц-зал. Завтрак включён в стоимость. Посетители отмечают вкусную кухню в ресторане при отеле, удобство и чистоту номеров.
Адрес: Тула, Советская улица, 3
Цена за ночь: номер на двоих от 10 500 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Зимнее волшебство в Твери: ярмарка, музей фото и путевой дворец
Наша следующая точка на карте — Тверь. Город на берегу Волги порадует яркими праздниками с увлекательной программой и красивыми зимними пейзажами. Жители и гости Твери каждый год с нетерпением ждут открытия новогодней ярмарки.
Как добраться до Твери
Между Москвой и Тверью меньше 160 километров. На автомобиле такое расстояние можно преодолеть в среднем за 3 часа. Но из-за пробок время в пути может увеличиться до 4 часов.
Мы подробно рассказывали о путешествии в Тверь и необычном маршруте с заездом в Конаково. Также у нас есть материал с детальным описанием маршрута Москва — Тверь, поэтому сейчас пройдёмся только по основным моментам.
Экономичный, но мощный силовой агрегат, стильная внешность, полный набор современной электроники и богатое оснащение — всё это про премиальные гибридные кроссоверы AITO SERES, которые официально представлены в России. Гарантия — 2 года или 100 000 километров пробега.
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Путь проходит через известные трассы — М-11«Нева» и М-10 «Россия», проезжаем такие города, как Химки, Зеленоград, Солнечногорск и Клин. Выбирая бесплатную трассу, учтите, что по пути будут многочисленные населённые пункты с ограничением скорости до 40–60 км/ч и пешеходные переходы со светофорами.
Самый быстрый путь из Москвы проходит по платной трассе М-11, минуя международный аэропорт Шереметьево. Если же выбрать бесплатную трассу М-10 (Ленинградское шоссе), маршрут будет немного короче, но времени на дорогу потратите больше.
Новогодняя ярмарка в Твери
В Твери Трёхсвятская улица ежегодно превращается в центр новогодних гуляний. Здесь открывается рождественская ярмарка — излюбленное место местных жителей и гостей города в новогодние праздники. В 24 павильонах, стилизованных под маленькие деревянные избы, вы найдёте разнообразные товары: сувениры, новогодние украшения и игрушки для ёлок, праздничные угощения, местный мёд, чайные наборы из трав, конфеты и леденцы. Также здесь можно купить продукцию ручной работы от тверских мастеров: вязаные изделия, предметы декора, аксессуары, посуду и керамические фигурки, которые станут приятным напоминанием о посещении ярмарки.
К открытию ярмарки 15 декабря будет организована пешеходная экскурсия и мастер-класс по изготовлению восковых свечей. А малышей ждёт анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Традиционная рождественская ярмарка будет проходить с декабря 2024 по январь 2025 года. Торговля будет идти ежедневно с 11 до 20 часов, 1 января — выходной день.
Если хочется больше активного отдыха, посетите городской сад, где каждую зиму открывают огромную шестиметровую горку для тюбинга. Сад находится в 10 минутах от Трёхсвятской улицы, маршрут лежит через площадь Ленина, подробнее про которую мы расскажем дальше.
В городском саду можно взять напрокат тюбинги (300 рублей в час) или принести свои «ватрушки». Для гостей организуются увлекательные беспроигрышные лотереи и запускаются новогодние паровозики. Детей могут завлечь аттракционы, которые работают по выходным и праздничным дням даже зимой, стоимость проката — от 200 до 500 рублей. Взрослым же придётся по душе выступление местных артистов на сцене.
В горсаде вы сможете увидеть памятник Михаилу Тверскому — великому князю и защитнику тверских земель, который заложил Спасо-Преображенский собор. По саду установят несколько фотозон, где каждый сможет сделать семейные снимки и запечатлеть радостные моменты о зимнем путешествии в Тверь.
Архитектура, музеи и путевой дворец в Твери
Трёхсвятская улица — не только ярмарка, но и одна из самых красивых улиц города. Тут можно полюбоваться сочетанием разнообразных архитектурных стилей и эпох.
В шаговой доступности — много достопримечательностей, расскажем о некоторых подробнее.
Во дворах Трёхсвятской улицы есть музей «Искра» — современное пространство, раскрывающее историю искусства фотографии. Здесь вы сможете увидеть, как эволюционировала фототехника на протяжении веков. Участники мастер-класса смогут самостоятельно сделать фотографию по технологии бессеребряной печати 1842 года и забрать её с собой. Также каждую среду в 18:30 в музее проходят кинопоказы и лекции по истории мирового кинематографа.
Музей фотографии «Искра»
Адрес: Тверь, Новоторжская ул., 12А, 1-й этаж
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 19:00
Экскурсия в музей: от 350 рублей
Мастер-класс: 500 рублей
Киносреда: 300 рублей
Всего в 15 минутах пешего хода от Трёхсвятской улицы находится визитная карточка города — Тверской Императорский путевой дворец постройки XVIII века. Сейчас в здании расположены Тверской государственный объединённый музей, картинная галерея, дворцовая оранжерея. Перед тем, как отправиться на экскурсию, можно прогуляться по большой облагороженной территории дворца.
Тверской Императорский путевой дворец
Адрес: Тверь, Советская ул., 3
Режим работы: ср., чт. с 11:00 до 18:00, пт. с 11:00 до 20:00, сб., вс. с 11:00 до 18:00
Режим работы касс: закрываются за час до окончания работы дворца
Вход на территорию: бесплатно
Экскурсия в музей или посещение галереи: от 350 рублей, детям до 16 лет бесплатно
Перед путевым дворцом вы заметите красивейшее здание — это Спасо-Преображенский собор. Строительство храма было завершено в 1290 году, а спустя два года была закончена роспись собора. Он стал первым белокаменным храмом на Руси, воздвигнутым после монголо-татарского нашествия.
Спасо-Преображенский собор
Адрес: Тверь, Соборная площадь
Режим работы: пн. — пт. с 08:00 до 21:00
Вход на территорию: бесплатно
Если же идти по улице Трёхсвятской к Волге, попадёте на площадь Ленина и сможете полюбоваться городской ёлкой, а также увидеть круговое здание Городской думы. Одно из местных развлечений на площади — «Бинокль в прошлое», внутри которого размещены фотографии города конца XIX и начала XX века. Пересекая площадь насквозь и пройдя около 250 метров, вы выйдете к набережной Степана Разина, которая отлично подойдёт для короткой зимней прогулки.
Где вкусно поесть в Твери
Зимние прогулки быстро раззадоривают аппетит. Вот наша подборка интересных ресторанов Твери, где каждый найдёт вариант по своему вкусу и кошельку.
Ресторан «Чемоdan Group»
Сеть заведений, где можно насладиться блюдами грузинской и итальянской кухни. Вечером здесь звучит живая музыка.
Адрес: Тверь, Трёхсвятская ул., 22 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн. — чт. с 12:00 до 23:00, пт. — вс. с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2000 рублей
Buta
Кафе восточной кухни с демократичными ценами. Подают фермерское мясо, наваристые супы, донеры на углях, сочные кебабы и шашлыки на мангале, а также собственную выпечку.
Адрес: Тверь, Свободный переулок, 19 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: 800 рублей
Ресторан «Дома у друзей»
Это просторное и светлое заведение со скандинавским интерьером. На первом этаже расположена зона самообслуживания. На втором и третьем — ресторан европейской кухни с игровой комнатой для детей.
Адрес: Тверь, Симеоновская ул., 6 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 500 рублей
Где переночевать в Твери
Подобрали несколько гостиниц, в которых с комфортом можно расположиться в Твери. Но вы можете найти себе место по душе самостоятельно через Яндекс Путешествия.
Приемлемо: Гостиница «Элемент»
Гостиница располагается всего в 2,5 километра от центра города. Каждый номер оснащён мини-кухней, телевизором с доступом в интернет и отдельной ванной комнатой. Номера отличаются безупречной чистотой и современным дизайном. На каждом этаже есть небольшие зоны отдыха, где можно выпить чашечку чая.
Адрес: Тверь, Спортивный переулок, 1А
Цена за ночь: номер на двоих от 3200 рублей
Парковка: бесплатная для постояльцев
Посмотреть цены и забронировать номер
Качественно: Отель «Губернаторъ»
Гостиница расположена в самом центре города, в здании XVIII века. Номера просторные, светлые, чистые. Есть опция продлить номер на полдня. При гостинице работает ресторан и есть большая бесплатная парковка.
Адрес: Тверь, Новоторжская улица, 15к1
Цена номера за ночь: 5800 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
Посмотреть цены и забронировать номер
С комфортом: Гостиница «Пушкин»
Четырёхзвёздочный отель расположен в центральной части исторической Твери. Высокий уровень сервиса и комфорта, элегантность интерьеров и разнообразие услуг. В гостинице работают ресторан и спа-центр.
Адрес: Тверь, улица Салтыкова-Щедрина, 20
Цена номера за ночь: 6200 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Новогодняя сказка во Владимире: ярмарка, большие праздники и дом пряника
Владимир — старинный город на реке Клязьме, некогда столица Древней Руси. Посмотрим, какую новогоднюю программу подготовил этот город Золотого кольца России.
Как добраться до Владимира
Очень классный маршрут до Владимира с крутыми точками по пути из Москвы мы уже описывали ранее. Обязательно ознакомьтесь перед поездкой — найдёте интересные локации, куда стоит заехать по дороге. Также у нас есть материал про трассы М-7«Волга» или М-12 «Восток», через которые можно доехать в город. Пробежимся по основным моментам.
Между Москвой и Владимиром меньше 200 километров. На автомобиле такое расстояние преодолевают в среднем за 3 часа. Можно поехать по бесплатной трассе М-7, можно и по платной М-12. При свободных дорогах, поехав по платной трассе, вы выиграете буквально полчаса времени, но потратите при этом 1500 рублей. Бесплатный вариант удобен в праздники и выходные, с минимумом пробок. В другое время трасса М-7 «Волга» более загружена, так как через неё проходят грузовые автомобили. Состояние у неё хуже, скоростные ограничения ниже.
Новогодняя ярмарка и развлечения во Владимире
Гулянья во Владимире начались ещё 17 декабря. В этот вечер на Соборной площади в 18:00 прошло торжественное открытие долгожданной рождественской ярмарки с владимирским Дедом Морозом и Снегурочкой. Но сказочные герои будут встречать гостей и в другие дни.
Всего на ярмарке представлено 28 белоснежных домиков, и каждый предлагает что-то особенное. В 16 домиках можно приобрести уникальные сувениры, в 9 — насладиться разнообразием фермерских продуктов и горячей еды, а в 7 — полакомиться интересными десертами.
Аромат венгерских калачей, сладость карамельных яблок, терпкость варенья из шишек, пикантность орехов в сосновом сиропе, аппетитный запах шашлыка, нежность фирменных кулебяк и экзотика испанского десерта «Чуррос» — всё это можно прочувствовать на рождественской ярмарке во Владимире.
Владимирские мастера представят свои творения: ёлочные игрушки, сверкающие гирлянды, авторские рождественские венки, изящные фарфоровые, керамические и деревянные символы наступающего года, а также шапки и варежки ручной работы. Продлится ярмарка до середины января 2025 года.
Главной жемчужиной станет новогодняя ёлка, установленная на Соборной площади рядом с монументом «850 лет Владимиру». Дети смогут прокатиться на аттракционах. На площади вы также увидите здание представительства губернатора и музей воинской славы. С противоположной стороны будет парк «Липки» с детскими площадками и инсталляциями, здесь также будут проходить различные гулянья рядом с ёлкой.
На Соборной площади города запланирована большая развлекательная программа на все новогодние праздники. Вот её расписание:
- 26 декабря в 17:00 свою праздничную программу «Зимушка-зима!» представит Центр культуры и искусства.
- 2 января в 16:00 состоится праздничная программа «Здравствуй, Новый год!» от театра фольклора «Разгуляй».
- 3 января в 13:00 на площади будут гулять программу «Путешествие в Новый год!» от парка культуры и отдыха «Загородный».
- 4 января с 10:00 до 14:00 — праздничная программа «Новогодняя гирлянда» от Центральной городской библиотеки.
- 5 января в 16:00 Городской дворец культуры представит праздничную программу под названием «Зимняя вереница».
- 6 января в 15:00 состоится праздничная программа «Зимних сказок чудеса» от Центрального парка культуры и отдыха.
- 7 января в 12:00 — концертная программа «Рождество на Соборной» от ансамбля народной музыки, который также представит свои программы «Вишенка» и «Рождественские колядки».
- 9 января в 12:00 будет проходить праздничная программа «Мой волшебный Новый год!» от Дома культуры микрорайона Оргтруд.
Закрывает список новогодних развлечений во Владимире спортивный праздник «Забег Дедов Морозов и Снегурочек», который пройдёт 15 января в 12:00.
Церковная архитектура, музеи и пряники Владимира
Владимир — прекрасный город для зимнего путешествия с семьёй не только в предновогодний ярмарочный период. Расскажем, куда сходить в городе, помимо праздничных гуляний.
В 300 метрах от Соборной площади через парк «Липки» находится Дмитриевский собор, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Одноглавый храм, увенчанный золочёным куполом, был возведён в конце XII века. Особую ценность составляет резное убранство — в храме более 1000 резных камней, на которых удивительно сочетаются христианские образы, литературные, народные и мифологические герои. Сейчас собор не действует как храм, а является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Дмитриевский собор
Адрес: Владимир, Большая Московская ул., 60
Режим работы: пн., вт. с 10:00 до 18:00, чт. — вс. с 10:00 до 18:00
Входной билет: 200 рублей
Пройдя пешком три минуты от Дмитриевского собора, увидите здание — это Свято-Успенский кафедральный собор, выдающийся памятник белокаменного зодчества Древней Руси XII века. Исторически, до возвышения Москвы, был главным храмом Владимиро-Суздальской Руси. В настоящее время собор наделён статусом действующего храма с музейной экспозицией и тоже является частью Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Свято-Успенский кафедральный собор
Адрес: Владимир, Большая Московская ул., 56
Режим работы: пн. — сб. с 10:00 до 17:00, вс. с 11:00 до 17:00
Входной билет: 250 рублей
В 500 метрах от Свято-Успенского кафедрального собора находится ещё одно интересное место — «Дом музей Пряника». Это неотъемлемая часть города, дети сбегаются сюда, чтобы узнать историю своих любимых угощений и попробовать себя на мастер-классах. В преддверии Нового года в музее начинается сезон особых мастер-классов: новогодняя открытка, пряничный домик и ёлочка, выпекание и роспись имбирных игрушек, роспись пряничных ёлочных игрушек, а также новогодняя квиз-игра.
«Дом-музей Пряника»
Адрес: Владимир, Большая Московская ул., 42
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Входной билет: от 950 до 1500 рублей, билеты и мастер-классы можно оплатить на сайте.
Пройдя дальше по большой Московской улице 300 метров, вы увидите музей «Старая аптека». Этот музей был построен более двухсот лет назад. С 1805 по 2010 год здесь действительно работала аптека. В 2017 году на её месте уже открылся музей аптекарского дела в России. Там представлено более 100 уникальных экспонатов, связанных с аптекарским ремеслом. Для гостей здесь регулярно проводятся интересные мастер-классы: свеча из вощины, ароматическое саше, тайна парфюмера, рецепт мыловара.
Музей «Старая аптека»
Адрес: Владимир, Георгиевская ул., 3
Режим работы: вт. — вс. с 10:00 до 19:00
Входной билет: от 300 до 700 рублей, билеты и мастер-классы можно оплатить на сайте.
Где вкусно поесть во Владимире
Погрузимся немного и в ресторанную жизнь Владимира. Чтобы вам долго не искать места с хорошим меню и положительными отзывами, подобрали для вас несколько таких заведений.
Ресторан «Питейный дом купца Андреева»
Здесь вы сможете насладиться блюдами русской и европейской кухни, а также попробовать пиво и настойки местного производства.
Адрес: Владимир, Большая Московская ул., 16 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс. — чт. с 12:00 до 23:00, пт., сб. с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2000 рублей
Кафе «Пшеничный Кот»
Уютное семейное кафе, где каждый гость сможет насладиться домашней кухней и спокойствием. Стильное оформление залов и великолепные виды на исторический центр города станут приятным дополнением.
Адрес: Владимир, Большая Московская ул., 19 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс. — чт. с 10:00 до 22:00, пт., сб. с 10:00 до 23:00
Средний чек: 800 рублей
Ресторан Lucky Duck
Это стильное бистро с открытой кухней, богатой винотекой и собственной пекарней, уютно расположившееся в особняке XIX века в самом сердце Владимира.
Адрес: Владимир, Девическая ул., 11 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс. — чт. с 08:30 до 22:00, пт., сб. с 08:30 до 00:00
Средний чек: 1200 рублей
Где переночевать во Владимире
Чтобы вы долго не мучились с выбором отеля и не отвлекались от праздников, мы сделали для вас подборку хороших мест, где можно остановиться во Владимире. Если не найдёте ничего по своему вкусу, советуем воспользоваться Яндекс Путешествиями.
Приемлемо: Гостиница «Левитанъ»
Находится в шаговой доступности от большинства исторических достопримечательностей города. Номера оформлены в элегантном классическом стиле. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Адрес: Владимир, Большая Московская улица, 44А
Цена номера за ночь: 3200 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Качественно: Гостиница Greenfeel
Новый комфортабельный отель в 2,5 километра от центра. В номерах современный ремонт. Несмотря на скромные размеры комнаты, в ней есть всё необходимое для комфортного пребывания.
Адрес: Владимир, Большая Нижегородская улица, 88
Цена номера за ночь: 3200 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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С комфортом: Гостиница «Честер»
Отель в историческом центре. Просторные номера в классическом стиле. При гостинице работает ресторан, где за дополнительную плату можно заказать завтрак.
Адрес: Владимир, Большая Нижегородская улица, 27
Цена номера за ночь: 5700 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Посетить новогоднюю ярмарку в предпраздничный период или на каникулах — классная возможность почувствовать волшебный дух Нового года. Подарите себе атмосферу чудес и окунитесь в новогоднюю сказку, как это бывало в детстве. Такие каникулы останутся в памяти надолго. С наступающим!
Все точки на карте
Чтобы вам было удобно строить маршруты к городским ярмаркам Тулы, Твери и Владимира, добавили центральные части этих городов с самыми красивыми ярмарками на одну карту.
Автомобили AITO SERES не только отлично подходят для дальних путешествий, но ещё и прошли адаптацию перед выходом на российский рынок. Модельная гамма марки состоит из трёх моделей.
Среднеразмерный AITO SERES М5 и полноразмерный AITO SERES М7 оснащены гибридной установкой, состоящей из бензинового мотора и двух электродвигателей. Запас хода — 1100 километров. До 100 км/ч каждая из моделей разгоняется быстрее пяти секунд. И при этом кроссовер AITO SERES М7 позволяет брать на борт пять человек, а кресла Zero Gravity на среднем ряду позволят максимально расслабиться в дороге.
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