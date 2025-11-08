Кто-то с нетерпением ждёт снега, мороза и новогодних огней, а кто-то с наступлением холодов стремится в тёплые края, навстречу солнцу. И зимний отдых в южных широтах по-своему привлекателен. Никакой суеты курортного сезона, пустынные пляжи, мягкий климат, чистый морской воздух и вкусная кухня. Краснодарский край предлагает отдых по любой программе на разный бюджет, будь то люксовый отель и катание на лыжах или семейные апартаменты с долгими прогулками по зелёным паркам. Рассказываем, как организовать путешествие на юг во время зимних каникул — в какие города поехать, что посмотреть и куда сходить.
На юг России из столицы ведут несколько дорог — платная и бесплатная. Лучше отдать предпочтение платной трассе М4 «Дон». 1360 километров до Краснодара в зимнее время можно преодолеть всего за 15 часов. Из плюсов — отсутствие трафика и населённых пунктов, хорошее покрытие, большие заправки с инфраструктурой. На некоторых из них доступны зоны отдыха со столиками, детской площадкой и комфортным туалетом. Из минусов — в одну сторону дорога обойдётся минимум в 2900 рублей. Подробнее о тарифах можно узнать на сайте «Автодора». При выборе бесплатной трассы на дорогу уйдёт примерно на четыре часа больше. Некоторые участки трассы пролегают через населённые пункты с ограничением скорости до 40 км/ч и искусственными неровностями.
Дорога отнимает много времени, поэтому при построении маршрута стоит заранее спланировать остановки для отдыха и перекуса. Можно заехать для знакомства в один из крупных городов — Тулу, Воронеж или Ростов-на-Дону. Там точно найдётся, где вкусно поесть, погулять и переночевать. Не забудьте также подготовить к дороге свой автомобиль.
Для зимнего путешествия на юг можно выбрать одну точку, а можно построить маршрут через несколько приморских городов. Решение за вами, а мы расскажем о самых интересных местах для зимнего отдыха на юге. Начнём с Краснодара.
Южная столица России. Зима здесь теплее, чем в центральном регионе. Среднесуточная температура в январе — около +2°С. В холода город не такой зелёный, как летом, а пальм здесь почти не найти. Однако всё равно есть что посмотреть и куда сходить.
Красная улица
Сердце Краснодара — пять километров Красной улицы с отреставрированными историческими зданиями, памятниками, музеями, ресторанами и площадками для отдыха. Зимой улицу украшают разноцветными гирляндами и световыми инсталляциями. Обратите внимание на памятник Екатерине II (на Яндекс Картах). Он расположен на одноимённой площади, там всегда собирается много местных жителей. Екатерининский сквер возле памятника принято считать местом основания Краснодара.
Изучаем парки
Парк «Краснодар» (на Яндекс Картах) появился совсем недавно, но сразу завоевал любовь жителей. На двадцати двух с лишним гектарах расположились несколько детских и спортивных площадок, уникальные арт-объекты, кинотеатр, амфитеатр, скейт-парк, скалодром, зоны отдыха и экзотическая флора. Отличительная особенность парка — рельеф — во время прогулки приходится преодолевать то подъём, то спуск. В концепции парка почти отсутствуют углы и прямые линии. Вместо дорожек — спирали, изгибы, дуги. Гордость парка — нетипичные для здешнего климата деревья. На территории высажены туи, декоративные сливы, тюльпановые деревья и даже баобаб.
Прямо в парке работает несколько кафе и ресторанов с хорошими отзывами, где можно вкусно поесть в уютной обстановке или расслабиться с ароматным чаем после прогулки на воздухе. Гостеприимно встретят, например, в кафе Angel Cakes Park или Cafe Krasnodar.
«Если планируете провести немного времени в Краснодаре, точно стоит побывать в одном из многочисленных парков. Горожане обычно выбирают парк "Краснодар", который располагается рядом с одноимённым стадионом. В 2017 году местный меценат Сергей Галицкий вложил несколько миллиардов рублей и преобразовал пустырь в современный парк. На его территории более 10 тысяч осветительных приборов. А в зимний период все деревья украшают гирляндами, расставляют светящиеся фигуры. Очень много инсталляций на тему цветов: подсвечивающееся поле лаванды, одуванчики и лотосы. Переживать о том, что не увидите зелень из-за холодов, не стоит. Все экзотические деревья накрывают стеклянными куполами, они, кстати, тоже светятся».
Если размеренные променады в облагороженном парке не для вас, загляните в «Солнечный остров» (на Яндекс Картах). Он славится своей природой. В некоторых местах сохранились участки леса, которым больше 150 лет. На острове можно устроить пикник. Вход свободный.
«Если планируете поездку с детьми, определённо стоит заглянуть в "Солнечный остров". Он располагается на острове, который образовался петлёй реки Кубань. На полный осмотр может уйти целый день, поэтому лучше заранее спланировать маршрут. Здесь круглый год можно покататься на аттракционах. Зимой работает каток. Детям очень нравится "Сафари-парк" со 100 видами животных и океанариум, где живут более 200 видов рыб».
Сафари-Парк
Адрес: Краснодар, ул. Трамвайная, 2
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Стоимость билета: взрослый 1000 рублей, детский (до 14 лет) 500 рублей, дети до 2 лет бесплатно
Время истории
После прогулок по паркам можно заглянуть в старейший музей на Кубани — историко–археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына, который в 1879 году основал Войсковой этнографический музей, впоследствии названный его именем. Коллекции более 140 лет. В ней представлены экспонаты от древнейших времён до современности. Помимо постоянной экспозиции, тут проводят временные выставки и мастер-классы.
«Историко-археологический музей имени Фелицына советую посетить, даже если вы не любите ни историю, ни археологию. Дело в том, что музей занимает два здания. Одно из них — то, что повыше, с пышной лепниной и драконами, охраняющими вход, — это бывший особняк купцов Богарсуковых, богатейших горожан начала XX века. Сохранились и были восстановлены интерьеры особняка: лепные и кессонные потолки, тематические росписи, колонны, мраморная лестница с кованым ограждением. Если нет времени на обход всего музея, рекомендую посетить выставку "Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска". Уникальные предметы выставлены в самом красивом парадном зале особняка».
Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына
Адрес: Краснодар, ул. Гимназическая, 67
Режим работы: вт.–ср., сб., вс. с 10:00 до 18:00 (кассы до 17:30), в чт. с 10:00 до 21:00 (кассы до 20:30), в пт. с 10:00 до 17:00 (кассы до 16:30), пн. — выходной
Входной билет: от 70 рублей
Где вкусно поесть в Краснодаре
«Большинство москвичей и петербуржцев не готовы будут поверить, что Краснодар — очень "вкусный" город. И я не про шашлык и адыгейский сыр, хотя они здесь прекрасны, а про места гастрономии. Например, рекомендую посетить ресторан, созданный и курируемый южным талантом — шеф-поваром Андреем Матюхой. Ресторан "Очередь", на мой взгляд, рискует стать одним из самых "свежих" и успешных проектов на территории всего Южного округа. Это экспериментальный взгляд на еду, не лишённый адекватности и вкуса».
Очередь
Адрес: Краснодар, ул. Кирова, 131 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:30 до 23:00
Что в меню: все супы — по 380 рублей, все закуски — по 490 рублей, все основные блюда — по 890 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Любим печь
Адрес: Краснодар, ул. Ломоносова, 90 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00
Что в меню: ламаджо с телятиной за 180 рублей, шашлык за 150 рублей
Средний чек: от 700 рублей
Балерина и Бифштекс
Адрес: Краснодар, ул. Красная, 40 | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–чт. с 11:00 до 00:00, пт.–вс. с 09:00 до 02:00
Что в меню: южная котлета из судака за 540 рублей, кубанский бифштекс за 2025 рублей, салат с жареной индейкой за 420 рублей
Средний чек: от 2500 рублей
Где остановиться в Краснодаре
Отель Vista
Адрес: Краснодар, ул. Памирская улица, 11
Цена за ночь: номер на двоих от 1390 рублей, без питания
Парковка: бесплатная для гостей отеля
Посмотреть цены и забронировать
Гостиница «Триумф» 4*
Адрес: Краснодар, ул. Промышленная, 15
Цена за ночь: номер на двоих от 2880 рублей, без питания
Парковка: бесплатная для гостей отеля
Посмотреть цены и забронировать
Отель «Краснодар Марриотт» 5*
Адрес: Краснодар, ул. Красная, 120
Цена за ночь: номер на двоих от 7950 рублей, без питания
Парковка: 300 рублей в сутки
Посмотреть цены и забронировать
В часе езды от Краснодара в сторону Анапы есть конная ферма «Владимировка». Это небольшое хозяйство одной семьи. Здесь рады всем: от самых маленьких гостей до их бабушек и дедушек. На территории можно спокойно отдохнуть вдали от города. Есть беседки с мангалами, детские и спортивные площадки, русская баня на дровах и, конечно, конюшня. Посетить ферму можно просто так, без аренды беседки. Прогуляться, посмотреть на животных, пообщаться с хозяевами — всё это бесплатно.
Конная ферма
Адрес: Краснодарский край, Северский район, конная ферма «Владимировка»
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00
Аренда беседки: от 1500 рублей на весь день
Баня: 1000 рублей в час (до 6 человек)
Катание на лошадях: 1 час — 600 рублей, круг по загону — 100 рублей
Аренда лошади для фотосессии: 1500 рублей в час (без услуг фотографа)
Летом знойная Анапа — центр притяжения любителей пляжного отдыха. А зимой этот город превращается в тихое, спокойное место с морским бризом. Уникальная особенность города в разнообразном ландшафте. Можно устроить неспешный променад по песчаному пляжу, а можно любоваться скалами, утёсами и обрывами.
Заснеженные пляжи
«От центрального пляжа можно пойти в сторону Джемете (на Яндекс Картах). Это вариант спокойной прогулки. Лучше одеваться теплее, на пляже зимой дует сильный ветер, а ещё бывает снег — очень сильный. Это потрясающее сочетание снега и моря удивляет туристов. Можно кататься с заснеженных песчаных дюн, их много в районе Джемете, скатываешься прямиком к морю. А можно просто полюбоваться снежной метелью в море. Часто зимой на пляж приплывают стаи белых лебедей. Их можно кормить. Они это любят и с удовольствием выходят из воды на берег. К Новому году город преображается. На улицах становится больше цветовых инсталляций, а в лаунж-зоне у центрального пляжа показывают новогоднее кино на больших экранах. Кстати, снеговиков мы тоже лепим, но в основном из песка на пляже и называем их песковики».
Скалы, набережная и виды на бухту
Для более активной прогулки советуем отправиться в сторону Высокого берега по благоустроенной набережной. Она находится выше уровня моря, и оттуда открываются панорамные виды на бухту и горы.
Протяжённость набережной — более пяти километров. Советуем остановиться возле знаменитого Анапского маяка (на Яндекс Картах). Он появился в конце XIX века. Сооружение представляло собой деревянную постройку с керосиновыми лампами. Но до наших дней оригинальное здание не дожило: маяк разрушили в годы Великой Отечественной войны и отстроили заново в 1955-м. А рядом с большим маяком располагается его уменьшенная копия. Отличное место для фотосессии!
Перевести дух можно в релаксационной зоне — на лавочках-лежаках. За ними растут душица, мелисса и лаванда. Эти травы источают расслабляющий аромат, а вкупе с морским воздухом эффект становится ещё и оздоровительным.
Далее минуем Морскую гидрометеорологическую станцию (на Яндекс Картах), которой в 2022-м исполнилось 125 лет. Прогноз погоды тут не составляют, а лишь фиксируют определённые показания. На всей протяжённости набережной установлены стационарные бинокли. С их помощью можно лучше разглядеть парусники и корабли, а если сильно повезёт, стаю дельфинов. Стоимость минуты — 10 рублей.
Дальше по маршруту — новая двухуровневая набережная (на Яндекс Картах), её открыли в 2022 году. Участок благоустроили от улицы 40 лет Победы до улицы Маяковского. Пешеходная зона выложена плиткой, есть дорожка для велосипедов и самокатов.
Ласточкины гнёзда
Одна из самых видовых смотровых площадок находится на подступах к Лысой горе и называется Ласточкины гнёзда (на Яндекс Картах). Не путайте с Ласточкиным гнездом в Крыму! Анапские гнёзда, расположенные на окраине города, представляют собой стены причудливой формы из известняка и песчаника на самом краю обрыва, вся поверхность которых — в маленьких углублениях. Раньше здесь действительно гнездились ласточки-береговушки, отсюда и название. С этой точки открывается завораживающий вид на Анапский залив и начало Кавказского хребта. Ещё можно поразглядывать необычные белые шары на вершине Лысой горы, которые вызывают много вопросов у туристов. Но на самом деле ничего особенного в них нет — это защитные куполы размещённых внутри радаров радиолокационной станции.
Если сил после прогулки не осталось, то вернуться в город можно на автобусе или такси. Но лучше сразу проложить маршрут до местной кофейни со вкуснейшими домашними десертами «Чайка», которая находится в самом центре Анапы.
Chaika coffee
Адрес: Анапа, ул. Крымская, 128А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 23:00
Что в меню: капучино за 220 рублей, американо за 170 рублей, тирамису за 200 рублей
Средний чек: 400 рублей
Где ещё вкусно поесть в Анапе
У мангала
Современный ресторан, сочетающий в себе кавказские традиции с европейскими штрихами.
Адрес: Анапа, ул. Красноармейская, 24А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 23:00
Что в меню: овощной салат за 190 рублей, хачапури по-аджарски за 350 рублей, жульен с грибами за 270 рублей, шашлык 300 грамм за 380 рублей
Средний чек: от 700 рублей
МОРЕ – истории о еде
Ресторан со свежими морепродуктами от местных моряков. Но меню не ограничивается рыбой и морепродуктами — классические европейские блюда тут тоже подают. Однако советуем попробовать черноморских рапанов и барабульку.
Адрес: Анапа, ул. Набережная, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 01:00
Что в меню: барабуля 100 грамм за 190 рублей, черноморские рапаны в сливочном соусе за 540 рублей, черноморская уха за 520 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Nacional
Ресторан с чарующим видом на Чёрное море и роскошной атмосферой в уникальном отеле, расположившемся прямо на утёсе. Синтез европейской и средиземноморской кухни не оставит равнодушным.
Адрес: Анапа, ул. Маяковского, 2Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Что в меню: салат «Цезарь Nacional» за 660 рублей, спагетти с барабулькой за 730 рублей, тирамису за 480 рублей
Средний чек: от 3000 рублей
Где переночевать в Анапе
В Анапе очень много вариантов проживания. От самых бюджетных гостевых домов до огромных курортных комплексов с системой «всё включено». Единственный минус — некоторые отели не работают в межсезонье. Но выбор всё равно широкий.
Отель «Садко»
Адрес: Анапа, ул. Шевченко, 79
Цена за ночь: номер на двоих от 1500 рублей, без питания
Парковка: частная, бесплатная для постояльцев
Посмотреть цены и забронировать
Sunmarinn
Адрес: Анапа, ул. Красноармейская, 10
Цена за ночь: номер на двоих от 5000 рублей, завтрак включён
Парковка: платная 350 рублей в сутки
Посмотреть цены и забронировать
Grand Hotel Anapa
Адрес: Анапа, проезд Голубые Дали, 1
Цена за ночь: номер на двоих от 20 000 рублей, ультра всё включено
Парковка: частная, бесплатная для постояльцев
Посмотреть цены и забронировать
В окрестностях Анапы очень много виноделен. Некоторые из них с промышленным масштабом и историей. Например, Chateau Tamagne, Fanagoria и «Абрау-Дюрсо». О последней мы рассказывали в летнем материале. Но есть и камерные, семейные места. В десяти километрах от Анапы как раз находится одна из таких виноделен — «Скалистый берег». Виноградники располагаются преимущественно на склонах высотой 150–200 метров над уровнем моря. На винодельне есть несколько туристических маршрутов.
Тур №1 — гравитация
Включает посещение всех уровней винодельни, знакомство с историей и философией компании, посещение производства, спуск в бочкохранилище.
Адрес: Анапа, с. Варваровка
Начало экскурсии: в 11:00 и 15:00 по предварительной записи
Экскурсия: 2500 рублей
Длительность: 1,5–2 часа
Тур №2 — Вино и звёзды
Уникальная вечерняя экскурсия по винодельне завершится там, где нет гравитации, — в космосе. С помощью телескопа вам покажут поверхность Луны! В экскурсию также включена лекция о космосе от популяризатора науки и автора книги «Как наблюдать за звёздами» Руслана Ильницкого.
Адрес: Анапа, с. Варваровка
Начало экскурсии: в 19:30 по предварительной записи. Тур подтверждается за день (при хорошей погоде и видимости неба)
Экскурсия: 5000 рублей
Длительность: 2–2,5 часа
Дорога в Геленджик начинается со знаменитого серпантина за портовым Новороссийском, с которого открывается завораживающий вид на море и горы. Найдите время для остановки у памятника-ансамбля в память затопленных кораблей Черноморского флота (на Яндекс Картах). Рядом с ним предусмотрена парковка. С этого места открывается классный вид на Цемесскую бухту.
Чай с богиней
«По пути в Геленджик есть прекрасное место для ценителей природы с красивым видом на море. На территории кемпинга "Скала" всё сделано из дерева, есть детская площадка, качели, необычные арт-объекты: огромные пальцы рук из земли, мифическая богиня свободы Фридом, сотканная из деревянных прутьев, — некий символ свободы, раскрепощения и гармонии с природой. Кемпинг расположен на участке скалы. Для спуска к морю установлена широкая длинная лестница. Вне сезона здесь почти безлюдно. Можно выпить чай и помедитировать в одиночестве, глядя на море и богиню свободы».
Посетить место можно проездом, погулять несколько часов, выпить чай и сделать красивые снимки. Но при желании в экоотеле можно остаться на ночь.
Эко-отель Scala Kabardinka
Адрес: Кабардинка, ул. Мира, 3
Цена за вход: взрослым 200 рублей с человека, дети бесплатно
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00
Посмотреть цены и забронировать
Геленджик по-особому очаровывает зимой — панорамные виды с высот, вкусная еда, прогулки по набережной, оздоровительные программы. Погода в Геленджике довольно комфортная. И хоть порой сюда приходит ветер норд-ост, температура зимой редко опускается ниже нуля. Январь считается самым солнечным зимним месяцем, а показания термометров колеблются в диапазоне от +4 до +8 градусов.
Новогодняя атмосфера
«Если ваше путешествие в Геленджик совпадает с январскими праздниками, то обязательно загляните на новогоднюю ярмарку. Она проходит вблизи набережной на центральной площади (на Яндекс Картах). Детям будет интересно увидеть огромную ёлку, зайти в домик Деда Мороза и получить небольшой подарок за рассказанный стишок. Зимой геленджикская набережная сияет огнями и подсветкой необычных арт-объектов. Фонтаны превращаются в световые инсталляции. Если замёрзли, согреться травяным чаем из самовара с местной выпечкой можно на Платановой аллее (на Яндекс Картах). А ещё обратите внимание на сувениры ручной работы, которые там продают.
Если хотите полакомиться чем-то необычным и полезным, то очень рекомендую целебные сыродавленные масла и натуральную пастилу местного производства. Всё это можно привезти в качестве подарка близким из Геленджика».
Бамбук и могила совести
«Об этом месте мало кто знает, и можно даже не поверить в это, но в Геленджике есть поляна, на которой растёт бамбук — экзотическое для нашего города вечнозелёное растение. Бамбуковая поляна расположена в ущелье "Вторая щель" (на Яндекс Картах) рядом с винодельней "Шато де Талю" (на Яндекс Картах). Путь займёт минут 20. Машину оставьте на кольце возле винодельни (на Яндекс Картах). Большую часть идёте вдоль забора винодельни. Ближе к точке — немного крутой спуск. В ущелье по пути к поляне вы также встретите необычный памятник "Здесь покоится моя совесть". Кто его соорудил, до сих пор загадка. Также вы увидите лестницу, ведущую вниз к морю с крутого обрыва. Но она очень непрочная, и я бы не рекомендовала спускаться».
Покоряем горы
Горы в Геленджике не такие высокие, как скажем, в Сочи, но от этого они не менее красивы. Самая известная — гора Маркотх. На ней располагаются две канатные дороги, «Сафари парк» (на Яндекс Картах) с дикими животными, смотровые площадки, колесо обозрения и знаменитая надпись «ГЕЛЕНДЖИК». Она, кстати, больше, чем легендарная HOLLYWOOD в США.
«Зимой я рекомендую насладиться отдыхом на природе и обязательно попасть в горы! Сделать это можно разными способами. Для активных туристов — на внедорожнике. Для спокойных туристов работает подъёмник "Олимп". А подготовленные туристы могут пойти своим ходом по туристической тропе! Самый популярный и сложный маршрут — дорога к кресту, оттуда открывается самый живописный вид на бухту!»
Грозовые Ворота — популярная локация. С неё открывается хороший вид на город. Никаких тайн и легенд о воротах нет — это всего лишь декорации к одноимённому фильму. Дорога туда ведёт по бездорожью и крутым склонам. Внедорожник позволит заехать в труднодоступные места, рассмотреть все красоты гор. Во время экскурсии увидите изумрудные водопады, древние дольмены и гору Шахан.
Экскурсия на внедорожниках
Место сбора: забирают по адресам из отелей
Тип экскурсии: мини-группа до 8 человек
Расписание: ежедневно в 8:00, 12:00, 15:00
Стоимость: взрослый за 1900 рублей, дети до 12 лет за 1700 рублей
Длительность: 5 часов
Канатная дорога открытого типа поднимает на высоту 420 метров над уровнем моря. Во время 15-минутного подъёма открываются виды на Кавказские горы, бухту и город.
На подъемнике «Олимп»
Адрес: Геленджик, ул. Куприянова щель, 1
Время работы канатной дороги: ежедневно с 10:00 до 17:00
Стоимость билета: взрослый за 1200 рублей, детский билет до 11 лет за 600 рублей, дети до 5 лет бесплатно
Закат над Геленджикской бухтой
Геленджикская бухта — одна из самых красивых и уникальных бухт Черноморского побережья. Гавань образована двумя мысами — Тонким и Толстым. Ширина входа в бухту составляет 1852 метра или ровно одну морскую милю. Местные называют гавань подковой на счастье. Это легло в основу логотипа города-курорта. Разглядывать бухту лучше с высоты. Отличным видовым местом станут качели на сосне — оставить машину можно на бесплатной парковке парка «Зов джунглей» (на Яндекс Картах) и пройти немного до конечной точки (на Яндекс Картах).
Поправляем здоровье
Всем известно, что горно-морской воздух и морская вода благоприятно влияют на здоровье. Если хотите усилить эффект, в городе легко найти оздоровительные спа-процедуры. Многие из них основаны на всё той же морской воде и называются водолечением. Но, в отличие от купания в море, доступны круглый год. Выбор огромный, особенно местные рекомендуют расслабляющие можжевеловые и травяные ванны, подводный душ-массаж и морские обёртывания.
Клиника «Ланцетъ»
Адрес: Геленджик, ул. Мира, 23
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00
Расслабляющая можжевеловая ванна: 10 минут — 1000 рублей
Подводный душ-массаж лечебный: 20 минут — 1500 рублей
Обёртывание живыми водорослями: 60 минут — 4500 рублей
Где вкусно поесть в Геленджике
«В Геленджике есть десятки ресторанов, но, чтобы вкусить местный колорит, особенно рекомендую несколько мест. Ресторан "Хата казака" в черте города. Ресторан при винодельне "Шато де Талю" — на выезде из города в районе виноградников. Там можно совместить обед и экскурсию по винодельне. И загородный ресторан "Ягода Малина" — красивое место у реки за городом».
Хата казака
Адрес: Геленджик, ул. Революционная, 14 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 24:00
Что в меню: борщ за 290 рублей, пельмени классические за 290 рублей, салат казачий за 210 рублей
Средний чек: 900 рублей
Ягода Малина
Адрес: Краснодарский край, М-4 Дон, 1500-й километр, 11 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 22:00
Что в меню: борщ кубанский за 390 рублей, жаркое с курицей и овощами за 450 рублей, оливье с языком и раковыми шейками за 480 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Шато де Талю
Адрес: Геленджик, ул. Фадеева, 52А | на Яндекс Картах
Режим работы: пн.–пт. с 12:00 до 22:00, сб., вс. с 10:00 до 22:00
Что в меню: тёплый салат с барабулей за 790 рублей, филе утки с пюре из пастернака за 1190 рублей, десерт «Анна Павлова» за 590 рублей
Средний чек: 3000 рублей
Экскурсия по винодельне без дегустации: 1000 рублей с человека
Где переночевать в Геленджике
Гостиница «Фаворит» 3*
Адрес: Геленджик, ул. Леселидзе, 9
Цена за ночь: номер на двоих от 2800 рублей, без питания
Парковка: частная, для постояльцев бесплатно
Посмотреть цены и забронировать
Marsel 4*
Адрес: Геленджик, ул. Советская, 15
Цена за ночь: номер на двоих от 6000 рублей, завтрак включён
Парковка: частная, для постояльцев бесплатно
Посмотреть цены и забронировать
Alean Family Biarritz 4*
Адрес: Геленджик, ул. Маячная, 9
Цена за ночь: номер на двоих от 29 380 рублей, ультра всё включено
Парковка: в период с 19.02 по 23.04 и с 18.10 по 10.01 парковка бесплатна
Посмотреть цены и забронировать
Наше зимнее путешествие не заканчивается на Геленджике. В следующий раз мы отправимся дальше на юг — в Сочи. Прокатимся по трассе «Формулы-1», познакомимся с обитателями снежных вершин и узнаем всё о зимних каникулах в самом южном городе Черноморского побережья России.
Карта с точками
Чтобы вам было удобнее ориентироваться по маршруту, собрали все точки на одной карте.