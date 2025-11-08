На юг России из столицы ведут несколько дорог — платная и бесплатная. Лучше отдать предпочтение платной трассе М4 «Дон». 1360 километров до Краснодара в зимнее время можно преодолеть всего за 15 часов. Из плюсов — отсутствие трафика и населённых пунктов, хорошее покрытие, большие заправки с инфраструктурой. На некоторых из них доступны зоны отдыха со столиками, детской площадкой и комфортным туалетом. Из минусов — в одну сторону дорога обойдётся минимум в 2900 рублей. Подробнее о тарифах можно узнать на сайте «Автодора». При выборе бесплатной трассы на дорогу уйдёт примерно на четыре часа больше. Некоторые участки трассы пролегают через населённые пункты с ограничением скорости до 40 км/ч и искусственными неровностями.

Дорога отнимает много времени, поэтому при построении маршрута стоит заранее спланировать остановки для отдыха и перекуса. Можно заехать для знакомства в один из крупных городов — Тулу, Воронеж или Ростов-на-Дону. Там точно найдётся, где вкусно поесть, погулять и переночевать. Не забудьте также подготовить к дороге свой автомобиль.

Для зимнего путешествия на юг можно выбрать одну точку, а можно построить маршрут через несколько приморских городов. Решение за вами, а мы расскажем о самых интересных местах для зимнего отдыха на юге. Начнём с Краснодара.