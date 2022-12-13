Продолжаем путешествие по югу России зимой. В первой части мы погуляли по паркам и музеям Краснодара, увидели песчаных снеговиков на пляжах Анапы, любовались закатом в Геленджике с высоты. Пора двигаться дальше! Нас ждёт увлекательный зимний маршрут по Сочи, Адлеру и Красной Поляне.
Геленджик с Сочи разделяют всего 250 километров, но на их преодоление уйдёт около 6 часов. Половина дороги пролегает по горному серпантину. И если до Туапсе трасса щадит автомобилистов, то после превращается в собрание непрекращающихся поворотов с редкими прямыми участками. Зимой дорога может быть скользкой и снежной, поэтому проверьте, готов ли ваш автомобиль для покорения гор.
На всей протяжённости серпантина встречаются таблички «Тихоход, пропусти колонну» и специальные участки для остановки большегрузов. Кое-где по пути будут встречаться смотровые площадки, где можно перевести дух и сделать красивые фотографии (например, тут). Ещё одно впечатляющее место по дороге — Зубовский виадук (на Яндекс Картах). В России нет мостов, которые сильнее возвышались бы над поверхностью. Высота его опор — 80 метров.
Больше всех южных городов именно Сочи ассоциируется с зимним отдыхом. Конечно, из-за курорта «Роза Хутор» и краснополянских гор. Но даже без катания на лыжах и сноуборде в Сочи есть чем заняться зимой. В холодное время года здесь мягкий субтропический климат. Снег на побережье — редкость, а температура держится от +7 до +9 °C. Днём в низине в солнечную погоду воздух может прогреться до +15 °C. Как провести время в Сочи летом, мы рассказали несколько месяцев назад. Теперь разберёмся, куда поехать, что посмотреть и как развлечься в этом большом городе с переменчивой погодой зимой.
Сходить в театр у моря
Любой турист в Сочи видел Зимний театр (на Яндекс Картах). Здание стоит на берегу в центральном районе. И зима — самое время, чтобы не просто сфотографироваться у красивых колонн, но и сходить на спектакль. Главный фасад здания повёрнут к морю, а значит, в антракте зрители могут любоваться морским пейзажем. Собственной труппы у театра нет — тут выступают гастролирующие артисты. Этой зимой можно посмотреть зимнюю сказку — «Щелкунчик и мышиный король». Билеты — тут.
От театра можно сразу выйти к главной набережной города и пройтись до Морского вокзала (на Яндекс Картах). Здание 1955 года сразу напомнит о знаменитой сцене «Мы провожаем папу» из фильма «Бриллиантовая рука». Особенно притягивают взгляды шпиль высотой 71 метр и скульптуры девушек, символизирующих времена года.
Ещё один вокзал города, который стоит посетить хотя бы раз, — железнодорожный (на Яндекс Картах). К нему от морпорта можно пройти по главной улице города — Навагинской. Это своего рода местный Арбат. Даже зимой он остаётся зелёным за счёт пальм. К Новому году вдоль улицы растягивают более километра гирлянд.
«Ж/д вокзал Сочи — один из самых красивых вокзалов в России. Он был построен в 1952 году. Место уникальное и интересное: картинами, витыми лестницами, фонтанами, внутренними двориками. Через аркады и лоджии открываются виды роскошной южной природы.
До сих пор остаются загадкой часы на башне вокзала: вместо привычного циферблата на них изображён зодиакальный круг. Алексей Душкин, автор проекта ЖД-вокзала, заменил несколько знаков на созвездия, а также расположил все знаки хаотично, а не в привычном порядке. Никто не может наверняка объяснить, почему автор сделал именно так. Есть предположение, что Душкин являлся оккультистом, но что именно означает такой порядок расположения знаков, неизвестно.
Оказавшись на сочинском вокзале, обязательно загляните в венецианский дворик, который расположен по правую руку от главного входа, если стоять спиной к поездам и лицом к городу. Здесь много зелени и красивой архитектуры».
Смотрим на город свысока
Одно из самых популярных смотровых мест города — площадка парка «Дендрарий». Однако есть менее популярное место, не уступающее в визуальных эффектах, — видовая башня «Роза ветров» (на Яндекс Картах). Вход — 100 рублей с человек. Символическая плата за хороший вид на город и море. Там же расположен ресторан Panorama с соответствующим видом, на случай если захочется пообедать. Зимой на открытой крыше ставят прозрачные беседки иглу. За чашечкой кофе можно встретить морской закат. Что касается меню, то посетители хвалят роллы и жареный сулугуни.
Где вкусно поесть в центре Сочи
За Сочи давно закрепилась слава южной гастрономической столицы страны. Многие рестораны открыли здесь свои филиалы, знаменитые шефы запустили новые места. Мы уже выпускали большой гастрономический гид по городу, куда вошли 15 лучших ресторанов и кафе. Забронировать столик можно в любом из них. Если не хочется долго выбирать, вот три места на разный бюджет — доступно, средне и дорого.
«Кориандр»
Адрес: Сочи, ул. Горького, 57 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 07:00 до 22:00
Что в меню: супы от 90 рублей, горячие блюда от 130 рублей, салаты от 90 рублей
Средний чек: 500 рублей
Del mar
Адрес: Сочи, ул. Приморская, 3, стр. 9 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 22:00
Что в меню: цезарь с курицей за 490 рублей, корюшка за 430 рублей, спагетти болоньезе за 550 рублей
Средний чек: от 1500 рублей
Хмели & Сунели
Адрес: Сочи, ул. Несебрская, 4 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 00:00
Что в меню: фирменный салат за 690 рублей, борщ за 490 рублей, фондю по-сочински за 790 рублей, голубцы за 750 рублей
Средний чек: от 2500 рублей
Где остановиться в Центральном Сочи
Гостиница «Сочи»
Адрес: Сочи, пр. Курортный, 50/1
Цена за ночь: номер на двоих от 2000 рублей, без питания
Парковка: 300 рублей в сутки
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Magellan Panorama 3*
Адрес: Сочи, ул. Кубанская, 4А
Цена за ночь: номер на двоих от 6110 рублей, без питания
Парковка: парковки нет
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Grand Karat Sochi 5*
Адрес: Сочи, ул. Орджоникидзе, 17
Цена за ночь: номер на двоих от 26 400 рублей, завтрак включён
Парковка: 500 рублей в сутки
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«Рекомендую посетить Навалищенское ущелье (на Яндекс Картах), расположенное в Хостинском районе. На дне каньона протекает река Хоста, а по её берегам произрастают реликтовые рощи самшита и тиса. Это чудесное место отлично подходит для семейного отдыха. Каньон хорошо оборудован для посещения туристов. На территории имеется несколько баз отдыха с беседками и ресторан кавказской кухни. Здесь также можно посетить бани. В этом замечательном месте чаще всего любят отдыхать местные жители. Гости, которые просто хотят наслаждаться красотами природы, смогут найти здесь всё, что необходимо для отдыха души и тела: вашим глазам откроются скалы, пороги и река с прозрачной бирюзовой водой».
Бани
Адрес: городской округ Сочи, село Хлебороб
Стоимость общественной бани: 1000 рублей с человека (дети до 10 лет 500 рублей)
Часы работы (зимние): с 16.09 по 14.04 с 12:00 до 19:00
Стоимость индивидуальной бани: 4000 рублей за 1 час, минимальный заказ 2 часа (до 6 человек)
Часы работы: ежедневно с 12:00 до 22:00
Если до Олимпийских игр Имеретинская низменность (ныне посёлок городского типа Сириус) была мало известна, то после 2014 года стала местом притяжения отдыхающих. Среднесуточная температура тут выше, чем в Сочи, на несколько градусов, что делает прогулки вдоль моря ещё комфортнее. Приезжая сюда впервые, сразу замечаешь отличия от центрального Сочи. Бросаются в глаза иная архитектура, новые отели, площадки, места отдыха и рестораны.
Спорт и птицы
Самая южная набережная России растянулась почти на 7 километров. Она аккуратно выложена плиткой, широкая и имеет велосипедную дорожку, отделённую от пешеходной зоны. В 2022 году на набережной открыли спортивную площадку (на Яндекс Картах). Посетителям доступны амфитеатр, воркаут-зона, полоса препятствий, тренажёры, площадки для настольного тенниса, пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, панна-футбола, а также детская и универсальная площадки. Ежедневно тут проводят бесплатные тренировки с инструкторами. Всё это доступно под открытым небом на первой береговой линии в окружении гор. Парк работает ежедневно с 7:00 до 22:00. К услугам гостей бесплатные раздевалки и туалеты.
Дальше, минуя Олимпийский парк, можно дойти до Орнитологического парка. Особо охраняемая природная территория была создана во время строительства олимпийских объектов для сохранения биологического разнообразия Имеретинской низменности. Плотность населения пернатых очень высокая. В разные месяцы на территории может присутствовать до 165 видов. Всего в природном парке встречаются 19 редких видов, занесённых в Красную книгу России, и 24 вида, занесённых в Красную книгу Краснодарского края. Изюминка парка — свободно передвигающиеся животные и птицы.
Орнитологический парк
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. Таврическая, 1/3, стр. 2
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00
Стоимость посещения: бесплатно
Пилотируем в Олимпийском парке
Тем, кто не любит долгие прогулки, лучше свернуть в Олимпийский парк. Ведь тут много ярких активностей! Ради галочки, если вы оказались в парке впервые, начните с обзорной экскурсии. Можно воспользоваться услугами электромобилей. Вас с комфортом прокатят по всей территории и расскажут про олимпийское наследие. Для детей (да и не только для них) будет событием посетить «Сочи Парк» с множеством аттракционов. О нём мы уже рассказывали тут.
Экскурсия на электромобиле
Адрес: п.г.т. Сириус, ул. Международная, 4в/1
Время проведения: 10:30, 15:00, 16:00
Стоимость билета: взрослый 500 рублей, детский 400 рублей
Длительность экскурсии: 1 час
Если виражи американских горок в «Сочи Парке» не для вас, то предлагаем не менее экстремальное времяпрепровождение — гоночное такси по трассе Формулы-1: один круг с профессиональным инструктором за рулём. Для уверенных в себе водителей есть программа «Мастер-класс». Инструктор проведёт инструктаж, расскажет об особенностях работы автомобиля в гоночных условиях и познакомит с конфигурацией трассы. После разрешат самостоятельно за рулём выбранной машины сделать круг по автодрому.
Сочи Автодром
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. Триумфальная, 26
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Цена за «Гоночное такси»: от 5490 рублей в зависимости от выбранной машины
Цена за «Мастер-класс»: от 7990 рублей в зависимости от выбранной машины
Интересным развлечением станет и посещение картинг-клуба. И если проезд по формульной трассе имеет строгие возрастные ограничения, то картинг доступен для детей от 4 лет. Динамичный трек с интересными поворотами, длинными скоростными прямыми и качественным покрытием не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. Для большой компании можно устроить турнир. Трасса безопасна даже для новичка. Перед заездом проводят инструктаж и выдают экипировку, включая шлем и подшлемник.
Картинг-клуб «Про»
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, пр-т Олимпийский, 11
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 00:00
Стоимость 10 минут: взрослый от 1500 рублей, детский 1500 рублей, дуэт с ребёнком 2100 рублей
Стоимость турнира: от 4000 рублей
Любуемся Имеретинской низменностью свысока
Напротив главного входа в «Сочи Парк» — аттракцион «Колесо Времени». Лучше приходить сюда в сумерки. В холодное время года в кабинках работает печка, в летнее — кондиционер, поэтому катание будет комфортным в любое время года. После можно сделать моментальное фото в фотобудке.
Аттракцион «Колесо Времени»
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, пр-т Олимпийский, 21
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 21:00
Стоимость билета: взрослый (дневной тариф, до 19:00) 500 рублей, дети до 107 см бесплатно, взрослый (вечерний тариф, с 19:00) 650 рублей
Где вкусно поесть в Сириусе
Радость есть
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. Голубая, 1Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Что в меню: винегрет за 90 рублей, плов за 170 рублей, суп-лапша с курицей за 140 рублей
Средний чек: от 500 рублей
Вместе на море
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. Нижнеимеретинская, 30Б | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 00:00
Что в меню: шашлык из свинины от 170 рублей, овощи гриль за 230 рублей, супы от 280 рублей
Средний чек: от 1000 рублей
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. Парусная, 7/2 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Что в меню: супы от 450 рублей, бургеры от 750 рублей, салаты от 690 рублей
Средний чек: от 2000 рублей
Где остановиться в Сириусе
Отель «Сочи Парк»
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, пр-т Континентальный, 6, корп. 10
Цена за ночь: номер на двоих от 1706 рублей, без питания
Парковка: дальняя парковка 600 рублей в сутки, парковка у корпуса 700 рублей в сутки
Посмотреть цены и забронировать тут
Отель «Гамма Сириус» 3*
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. Воскресенская, 8
Цена за ночь: номер на двоих от 4300 рублей, завтрак включён
Парковка: 300 рублей в сутки
Посмотреть цены и забронировать тут
Radisson Collection Paradise Resort & SPA
Адрес: Сочи, п.г.т. Сириус, ул. 65 лет Победы, 50
Цена за ночь: номер на двоих от 13500 рублей, завтрак включён
Парковка: парковка для постояльцев бесплатно
Посмотреть цены и забронировать тут
Центр притяжения всех любителей зимних развлечений Сочи находится в Красной Поляне. Большинство туристов приезжают сюда кататься на лыжах и сноубордах. Но большое заблуждение думать, что, кроме этого, здесь нечем заняться. Курорт развивается с бешеной скоростью, и, если вы не фанат горнолыжного спорта, ваш отдых тут всё равно будет крайне насыщенным. Предупреждаем: зимой въезд в горный кластер возможен только на зимних шинах. За этим строго следят.
Для тех, кто катается
Открытие сезона для катания в «Роза Хутор» планируется 23 декабря — всё зависит от погодных условий. Закрытие сезона происходит не раньше апреля. На курорте имеются трассы всех уровней сложности — от «зелёных» (самые лёгкие) до «чёрных» (самые сложные). Также есть учебный склон, участки для фрирайда и трассы для вечернего катания. Для самых маленьких гостей работает детская горнолыжная школа «Егорка».
Ски-пасс
Высокий сезон: с 09.01 по 31.01, с 13.03 по 31.03 — 3950 рублей в день
Пиковый сезон: с 23.12 по 08.01, с 01.02 по 12.03 — 4750 рублей в день
Прокат снаряжения
Прокат предоставляется для трёх уровней подготовки: начинающий, любительский и профессиональный. В прокат входит комплект лыж или сноуборд с ботинками. Шлем и другие средства защиты оплачиваются отдельно.
Адрес проката «Роза Плато»: ул. Олимпийская, 37/1
Адрес проката «Роза Долина»: площадь Мзымты, 1
Стоимость проката: пиковый сезон (23.12–08.01) от 2340 рублей в день, высокий сезон (09.01–02.02) от 1950 рублей в день
Прогулка в горы
Вместе с катающимися пользоваться подъёмниками могут и гуляющие. Прогулочный билет на «Роза Пик» доступен с 1 декабря.
Прогулочный билет
Адрес: село Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 37
Режим работы: ежедневно с 8:15 до 23:45
Стоимость: от 1900 рублей в обычные дни, от 2600 рублей в праздничные дни
Высокогорный экстрим
Оказавшись на вершине, можно (но необязательно) проверить себя на прочность. К услугам гостей 7-метровые высокогорные качели, расположенные над пропастью. Во время полёта можно испытать невесомость. А если сумеете перебороть себя и не закроете глаза от страха, то насладитесь великолепной панорамой на Кавказский хребет. Для безопасности посетителей на аттракционе используется специальное страховочное оборудование для альпинистов.
Качели над облаками
Адрес: Городской округ Сочи, горнолыжный курорт «Роза Хутор», «Роза Пик» 2320
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 (в зависимости от погодных условий)
Стоимость: от 800 рублей
И это не всё. Если качели недостаточно пощекотали нервы, прогуляйтесь над пропастью по подвесному мосту — он открыт и зимой. Для прохождения по деревянному подвесному мосту не требуется специальных навыков. Перед посещением проводится инструктаж, выдаются страховочная обвязка, каска и перчатки. Всё безопасно.
Спускаемся с «Роза Пик» на «Плато», и можно покататься на тюбинге. Специально подготовленная 300-метровая трасса подходит для детей ростом от метра. Спуск оснащён бугельным подъёмником, который быстро и комфортно доставит тюбинг наверх. По требованиям безопасности дети до 18 лет обязательно должны быть в шлемах.
Тюбинг
Адрес: Горная Олимпийская деревня 1100 м, рядом с рестораном «Груша»
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (в зависимости от погодных условий)
Стоимость: 4 спуска 1000 рублей. Включены пользование подъёмником, прокат тюбов и шлем.
Ограничения: рост от метра, дети до 14 лет допускаются на тюбинг только в сопровождении родителей
Снежное сафари
Снегоходный тур — путешествие по заснеженным лесам и нехоженым тропам. За рулём — вы. Во время поездки придётся с высокой скоростью передвигаться по трудной местности, преодолевая крутые спуски и подъёмы. Перед началом вам проведут подробный инструктаж о правилах безопасности и выдадут защиту. В «Красной Поляне» на выбор доступны несколько маршрутов. Они отличаются по сложности поездки, времени и цене.
Снежное сафари
Несложное путешествие с двумя остановками. Старт проходит на высоте 1450 метров. Первая остановка — «Панорама» — можно сделать фотографии на фоне вершин. Вторая остановка — «Хаски хутор и Оленья ферма».
Место сбора: лыжный комплекс «Лаура»
Стоимость: 1 человек на снегоходе 6000 рублей, два человека на снегоходе 8000 рублей
Продолжительность тура: 60 минут
Пихтовая поляна
Экстремальный тур для самых стойких. Путешествие в дикую природу, где можно встретить лисиц, зайцев и волков. В стоимость включен пикник на поляне.
Стоимость: 1 человек на снегоходе 12 000 рублей, два человека на снегоходе 15 000 рублей
Продолжительность тура: 2,5–3 часа
Посетить «Хаски Хутор» и «Оленью ферму» можно не только на снегоходе. От горной деревни каждый час отправляется трансфер до парка. На месте вас ждут 15–20 северных ездовых собак и олени. Они не привязаны и свободно передвигаются по парку в естественных условиях. Животные контактируют с людьми, с удовольствием фотографируются и обнимаются. Зимой тут организуют катание на собачьих упряжках.
«Хаски Хутор» и «Оленья ферма»
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00
Трансфер: до парка от «Роза Плато» 200 рублей
Стоимость «Хаски Хутор»: взрослый — 700 руб., детский — 500 рублей, дети до 5 лет бесплатно
Стоимость «Оленьей фермы»: взрослый — 700 руб., детский — 500 рублей, дети до 5 лет бесплатно
Катание на упряжке (1 км вокруг озера): взрослый за 2000 рублей, детский за 1500 рублей
Где перекусить в Красной Поляне
В Красной Поляне много хороших ресторанов — «Яблоки печём», «Чё? Харчо!», Simach, Red Fox и так далее. Мы выбрали пару мест, чтобы не пришлось долго искать, где вкусно и недорого пообедать после прогулки.
LUCIANO
Адрес: село Эсто-Садок, пл. Роза, 2 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Что в меню: пицца маргарита за 630 рублей, спагетти карбонара за 650 рублей, фокачча с розмарином за 350 рублей
Средний чек: от 1200 рублей
Где остановиться в Красной Поляне
Сетевые отели в Красной Поляне в зимний сезон стоят прилично — если не бронировали ничего заранее, вы вряд ли найдёте свободный номер, а если он и будет, то стоимость окажется не ниже 100 тысяч рублей за ночь. Ещё в ноябре сутки в краснополянском Rixos стоили 120 тысяч рублей. Это были последние номера. Но если всё-таки сохраняете надежду на жильё в горах в зимний сезон и есть время для бронирования заранее, можно попробовать найти номер в отелях попроще.
Отель «Эльпида»
Адрес: Сочи, п.г.т. Красная Поляна, ул. Волоколамская, 77
Цена за ночь: номер на двоих от 9775 рублей, без питания
Парковка: бесплатная для постояльцев
Посмотреть цены и забронировать тут
Скайпарк Апарт Отель 3*
Адрес: село Эсто-Садок, Альпийское шоссе, 24, корп. 1
Цена за ночь: номер на двоих от 18 000 рублей, без питания
Парковка: бесплатная для постояльцев
Посмотреть цены и забронировать тут
Наше путешествие на юг началось с Краснодара, потом мы отправились в Анапу и Геленджик. И только после этого мы оказались в Сочи. И интересные сувениры можно найти в любой точке поездки.
Везём продукцию из молодых шишек
«Можно привезти варенье или другие продукты из молодых шишек. Они очень мягкие и ароматные, употреблять их можно даже сырыми. По вкусу напоминают землянику. Ещё есть варенье из фейхоа, очень вкусное и полезное».
Собираем дары моря
В зимнее время море часто штормит и на берег выбрасывает сотни моллюсков. Чёрное море кишит рапанами — это хищный моллюск с красивой завитой раковиной. Ещё рапан считается настоящим символом черноморской кухни. Ракушка станет отличным сувениром из путешествия. Ведь если прислонить большую раковину к уху, «зашумит» море.
В двух частях мы рассказали о самых интересных южных локациях для зимнего отдыха. Осталось лишь собрать чемоданы, подготовить машину и отправиться в путь. Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации из текста на одной карте.