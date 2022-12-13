«Ж/д вокзал Сочи — один из самых красивых вокзалов в России. Он был построен в 1952 году. Место уникальное и интересное: картинами, витыми лестницами, фонтанами, внутренними двориками. Через аркады и лоджии открываются виды роскошной южной природы.

До сих пор остаются загадкой часы на башне вокзала: вместо привычного циферблата на них изображён зодиакальный круг. Алексей Душкин, автор проекта ЖД-вокзала, заменил несколько знаков на созвездия, а также расположил все знаки хаотично, а не в привычном порядке. Никто не может наверняка объяснить, почему автор сделал именно так. Есть предположение, что Душкин являлся оккультистом, но что именно означает такой порядок расположения знаков, неизвестно.

Оказавшись на сочинском вокзале, обязательно загляните в венецианский дворик, который расположен по правую руку от главного входа, если стоять спиной к поездам и лицом к городу. Здесь много зелени и красивой архитектуры».