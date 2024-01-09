Лучшие горнолыжные курорты России для начинающих: полный список

Зима в большинстве регионов России — долгая, снежная и морозная. Настоящий праздник для любителей активного отдыха: катание на коньках, тюбинг, заезды на снегоходах, прогулки на собачьих упряжках или даже оленях.
Высокой популярностью в последние годы пользуются локальные горнолыжные курорты. Если раньше за приличными трассами и сервисом ехали в Европу, то сейчас достойная инфраструктура появилась и в России. Почти треть рельефа страны — горы с естественным снегом, достаточными для горнолыжных трасс перепадами высот и удобным профилем склонов.
Мы расскажем о 12 горнолыжных курортах для новичков, которые подойдут для тех, кто пока ещё начинает знакомство с этим видом спорта. С необходимым набором учебных трасс, оборудованием и квалифицированной командой инструкторов.
- Что нужно знать новичку
- Сорочаны, Волен-Степаново, Яхрома (Московская область)
- Игора (Ленинградская область)
- Хвалынь (Саратовская область)
- Огни Мурманска (Мурманская область)
- Ялгора (Карелия)
- Благодать (Алтайский край)
- Абзаково и Банное (Челябинская область)
- Гора Соболиная (Иркутская область)
- Советы для начинающих горнолыжников
- Зачем нужны инструкторы. Без подготовки и опыта на склон выезжать не стоит — это опасно не только для вас, но и для окружающих. Уделите побольше времени инструктажу, освоению базовых навыков и изучению правил курорта. Особенно важно подготовить к катанию детей. Опытные инструкторы научат не только правильно ездить на лыжах, но и грамотно падать. Полезно будет узнать, как быстро надевать и снимать лыжи или сноуборд, а также изучить особенности оборудования.
- Что такое ски-пасс. Универсальная пластиковая карта. Её можно приобрести в кассе горнолыжного курорта и расплачиваться ей за прокат инвентаря, подъём по канатной дороге и даже парковку. На такую карту можно положить деньги в кассе и использовать вместо банковской. Можно платить и последней, но это, скорее всего, будет дороже.
- Подъёмники. На гору катающихся везут специальные механизмы. Они бывают двух типов — кресельные и бугельные. Первые подразумевают наличие кресла, куда можно сесть и спокойно дождаться, пока механизм доставит до верхушки горы, такие подъёмники удобнее новичкам в катании. Бугельный подъёмник — это оборудование, которое буксирует лыжников вверх на тросе с держателем в виде балки или круглой сидушки, на которую можно сесть. При этом лыжник или сноубордист ногами едет по горе сам. Бугельные подъёмники часто становятся проблемой для новичков, к их использованию надо приноровиться. При падении нужно отцепиться от подъёмника во избежание травм.
Как добраться до курортов
Из Москвы доехать до курорта на машине или на такси можно за 1,5–2 часа в зависимости от точки старта. Такси обойдётся примерно в тысячу рублей. На личном автомобиле из Москвы нужно выехать на Дмитровское шоссе в сторону области. К парку «Сорочаны» съезжаем на 55-м км трассы направо, в направлении Морозки, а после моста через канал имени Москвы, в Подосинках, поворачиваем налево. Через 11 км будут «Сорочаны». В 9,5 км от «Сорочан» дальше по Дмитровскому шоссе — горнолыжный комплекс «Волен», в 2,2 км от «Волена» — парк «Яхрома».
Спортивный курорт «Сорочаны»
Знакомство с горными лыжами можно начать в «Сорочанах», где для новичков доступно 5 трасс. На самой простой трассе №1 работает кресельный подъёмник. Он отлично подойдёт начинающим, которые неуверенно стоят на лыжах или сноуборде и ещё не умеют пользоваться бугельным подъёмником. Есть отдельная трасса для тюбинга (катания на «ватрушках»). Занятия с инструкторами проводятся по предварительной записи.
В восьми километрах от спортивного парка расположен аэроклуб «Паралёт». Там можно полетать на легкомоторном самолёте, параплане, паралёте, дельталёте, парамоторе или вертолёте (на Яндекс Картах). Стоимость — 4 тысячи рублей за 15 минут полёта. Если понравится, можно пройти обучение. Среди инструкторов есть даже чемпион мира. Также есть возможность полетать над «Сорочанами» на воздушном шаре.
Спортивный курорт «Сорочаны»
Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, д. 68
Режим работы подъёмников: с декабря по май, пн. с 14:00 до 00:00, вт.–пт. с 10:00 до 00:00, сб., вс. с 9:00 до 01:00
Стоимость билета: от 55 рублей за 1 подъём
Средняя температура в сезон: -7°С
Спортивные парки «Волен» и «Степаново»
«Волен» – «Степаново» — два подмосковных горнолыжных курорта и базы отдыха единого комплекса с общими ски-пассами и акциями. В парке «Волен» 15 трасс, из которых одна предназначена специально для новичков, чтобы никто никому не мешал. Есть отдельный спуск для желающих покататься на «ватрушке», также с подъёмником.
Парк «Степаново» поменьше, здесь находится 8 трасс, три из которых предназначены для новичков по уклону. Курорт находится на склонах двух противоположных холмов, между ними протекает река. Взрослые могут одновременно кататься по сложным трассам и наблюдать за детьми, которые учатся на простом склоне.
В наступающем сезоне 2022–2023 в парках «Волен» и «Степаново» действует несколько абонементов: сезонный ски-пасс на 30 тысяч баллов (750 подъёмов в будние дни для взрослых) за 19,5 тысяч рублей. Такая карта действует без временной блокировки после прикладывания к турникету (у других ски-пассов есть обязательный временной интервал между проходами). Несколько человек могут вместе пройти друг за другом.
«Волен-Степаново»
Адрес: Московская область, г. Яхрома, ул. Троицкая, д.1
Режим работы подъёмников: пн.–пт. с 10:00 до 00:00, сб., вс. с 09:00 до 01:00
Стоимость билета: от 60 рублей за 1 подъём
Средняя температура в сезон: -7°С
Спортивно-развлекательный парк «Яхрома»
«Яхрома» — горнолыжный курорт недалеко от «Волена» с трассой «Тобоган». Это рельсовый спуск, похожий на американские горки, где специальные тележки разгоняются за счёт перепада высоты и веса пассажиров. Один спуск стоит 400 рублей. Хорошее развлечение для детей и тех, кто хочет передохнуть от лыж. Да и вообще курорт предлагает много опций для отдыха.
Детям понравятся танкодром и каток. После насыщенного дня можно расслабиться в банном комплексе «Апельсин»: хамам, финская и инфракрасная сауна, массаж, римская парная. Входной билет на час: 1000 рублей, далее по 500 рублей в час. Можно арендовать русскую баню с берёзовыми вениками и ароматным чаем с мёдом.
Новичкам подойдут 6 горнолыжных трасс. Есть и 2 склона для тюбинга, где установлены подъёмники для взрослых и бейби-лифт. Но вот предварительной записи на занятия с инструктором в «Яхроме» нет, поэтому лучше приходить на гору не позднее 10 утра, иначе все инструкторы могут быть уже забронированы. Ски-пасс на учебную трассу входит в стоимость занятия.
Спортивно-развлекательный парк «Яхрома»
Адрес: Московская область, Дмитровский район, д. Животино, парк «Яхрома»
Режим работы подъёмников: с декабря по март, вс.–чт. с 10:00 до 22:00, пт. с 10:00 до 23:00, сб. с 10:00 до 00:00.
Стоимость билета: от 50 рублей за 1 подъём
Средняя температура в сезон: -7°С
Где вкусно поесть рядом с подмосковными курортами
Ресторан «Боярская усадьба»
Отличное место для отдыха и вкусного обеда. Приветливый персонал, приятная подача, есть детская площадка и небольшой зоопарк. Хороши домашние супы и мясо в горшочке под хлебной лепёшкой.
Адрес: Московская область, посёлок Свистуха, Паромная ул., 22 | на Яндекс Картах
Режим работы: вс.–чт. с 09:00 до 21:00, пт., сб. с 09:00 до 23:00
Средний чек: 600 рублей
Ресторан «Ильинские холмы»
Стилизованный под бельгийскую деревушку комплекс, состоящий из ресторана и 5 домиков под сдачу. Потрясающий вид с возвышенности на окрестности и хвойные аллеи. Под стать интерьеру и кухня ресторана. Попробуйте креветки в сливочном соусе, рёбрышки или томлёную ногу ягнёнка в каштанах.
Адрес: Московская область, село Ильинское, 103 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: 2000 рублей
Где остановиться
Гостиница-шале «Волен 3*»
В Дмитровском районе выгоднее разместиться в гостиничном комплексе «Волен». Здесь есть возможность как забронировать номер в гостинице, так и снять отдельный русский домик с сауной. В прошлом году для постояльцев гостиничного комплекса действовал бесплатный автобус-шаттл до курорта «Степаново». Есть также выгодные тарифы для гостей на прокат горнолыжного оборудования.
Адрес: Московская область, Яхрома, Троицкая ул., 1
Цена за ночь: от 3900 рублей
Парковка: платная, охраняемая
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SPA-отель «Свежий ветер 4*»
SPA-отель «Свежий ветер» предлагает туристам комфортный отдых в номерах отеля и коттеджах. Есть полный пансион с трёхразовым питанием или тариф с проживанием без питания. В стоимость номера или коттеджа включены следующие услуги: SPA-комплекс с подогреваемыми бассейнами, хамамом и финскими саунами, прокат спортинвентаря (лыжи, снегокаты, коньки и пр.), трансфер до курорта «Сорочаны» по расписанию, тренажёрный зал, детский клуб.
Адрес: Московская область, д. Курово, вл. 74
Цена за ночь: от 7590 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Первоклассный курорт недалеко от Санкт-Петербурга с зиплайном, собственным домом отдыха и автодромом для профессиональных гонок.
Как добраться
На машине от Петербурга до «Игоры» ехать всего полтора часа. На территории работают 3 бесплатные парковки.
«В "Игоре" мне понравились склоны и отличная работа ратраков. Это специальная техника на гусеничном ходу, которая выравнивает, измельчает и утрамбовывает снежный покров. По только что "отратраченному" склону спускаться очень комфортно и безопасно, особенно новичкам: нет жёстких виражей и укатанной до ледяного блеска дорожки. Инфраструктура удобная, несколько спусков, оборудованных подъёмниками, за платной парковкой есть и бесплатная. Вполне можно переночевать в Питере, приехать сюда на машине с утра и кататься до вечера. Совет: здесь ветрено и влажно. Чтобы не простыть, захватите с собой балаклаву».
«Игора» — полноценный спортивный и развлекательный комплекс. Для гостей курорта работают ледовый дворец, кёрлинг, каток, теннисная площадка, школа фигурного катания и хоккея, детская зона, русская баня и бассейн. SPA-комплекс предоставляет более 150 видов услуг.
На курорте 10 трасс, из них две — учебные. Есть отдельный детский склон и трасса для катания на «ватрушках». Для детских трасс предназначен ленточный подъёмник (по типу траволатора), а для взрослых работают бугельные и кресельные подъёмники.
Новинкой на курорте стал недавно открытый самый длинный зиплайн на Северо-Западе России (скоростной спуск на тросе): 850-метровая дистанция преодолевается менее чем за две минуты. Получится и насладиться скоростью, и посмотреть местный пейзаж с высоты. Билет стоит 1800 рублей на взрослого. При покупке онлайн его можно взять со скидкой.
«Советую приезжать на курорт к открытию, чтобы застать нетронутый снег белоснежных склонов, не боясь столкнуться нос к носу с крутым райдером. А начинать знакомство с искусством эффектного спуска с горы лучше с инструктором — горнолыжное будущее зависит от того, кто будет вашим учителем на склоне. Перед выбором наведите справки или почитайте отзывы. Хороший инструктор при встрече подробно расспрашивает, чего вы ждёте от обучения. Он начинает занятие с полной проверки вашего снаряжения, проводит обязательную разминку, рассказывает о назначении всего снаряжения.
Пробный заезд с вами инструктор всегда делает на "зелёной" или учебной трассе. При этом постоянно наблюдает за поведением остальных людей на склоне, уберегая вас от столкновений. Ещё инструктор должен уметь не только объяснить, но и продемонстрировать элементы горнолыжной техники, медленно и технично. Важно, чтобы инструктор внушал уверенность».
Ски-пасс гости могут приобрести в кассах, есть почасовые абонементы или абонементы на количество подъёмов. По будням часовой безлимит стоит 1100 рублей, по выходным — 1400 рублей. При заказе онлайн действует скидка. Информацию обо всех выгодных предложениях можно найти на сайте. Инструкторы в парке обучают новичков в группах и индивидуально. Начинающим рекомендуют пройти курс минимум из 3–4 занятий.
Курорт «Игора»
Адрес: Ленинградская область, микрорайон Приозерский, с.п. Сосновское, ул. Всесезонная, д. 1, к. 88
Режим работы подъёмников: с декабря по апрель, пн.–вс. с 10:00 до 19:00
Стоимость билета: 1100 рублей за часовой безлимит
Средняя температура в сезон: -5°C
Где вкусно поесть в «Игоре»
Ресторан «Фаворит»
Панорамный вид на гоночную трассу «Игора Драйв», а также вкуснейшие блюда авторской кухни не оставят равнодушным. Если есть желание побаловать себя изысканным меню, стоит попробовать гаспачо с клубникой, болоньезе с кроликом и тартар из форели с авокадо.
Адрес: Ленинградская область, д. Новожилово, Приозерское ш., д. 3, корп. 5 | на Яндекс Картах
Режим работы: чт.–вс. с 09:00 до 18:00
Средний чек: 2000 рублей
«Гранд-Кафе»
Тут можно попробовать национальные карельские блюда и мясо, приготовленное на углях. Есть детское меню и удобная опция сборного хот-дога, когда приносят ингредиенты и можно собрать свой по желанию. Вид из окон потрясающий: видны подъёмники, горнолыжная трасса и заснеженные холмы курорта.
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское поселение, посёлок 69-й километр, всесезонный курорт «Игора» | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:00
Средний чек: 1300 рублей
Где остановиться в «Игоре»
Гостиница «Игора. Времена года 4*»
Отель расположен среди соснового леса, там предлагают размещение в четырёх стильно оформленных корпусах: «Лето», «Осень», «Зима» и «Весна». Доступны стандартные и семейные номера с кухней. Для гостей работает SPA-комплекс: сауна и 25-метровый бассейн. Комфортный отдых можно совместить с прогулками по экотропе и посещением круглосуточного бара.
Адрес: Ленинградская область, с.п. Сосновское, п. Платформа 69-й км, Всесезонная ул., д. 1
Цена за ночь: на двоих номер с завтраком стоит от 6000 рублей
Парковка: бесплатная охраняемая на территории горнолыжного комплекса
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Гостиница «Игора 4*»
Это место предлагает своим постояльцам множество развлечений: боулинг, картинг, кёрлинг, SPA-комплекс. Здесь чистые номера, дружелюбный персонал и большая парковка. А ещё — вкусные завтраки. В свободное время приятно погулять по ухоженной территории комплекса.
Адрес: Ленинградская область, с.п. Сосновское, п. Платформа 69-й км
Цена за ночь: от 8500 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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«Хвалынь» — парк отдыха в Саратовской области с собственной пивоварней, термами и тёплым бассейном под открытым небом.
Как добраться
Ближайший к курорту аэропорт находится в Саратове. Далее можно добраться до города Хвалынска на автобусе (400–500 руб) или такси (от 5000 рублей), либо арендовать автомобиль в одной из городских компаний. От города Хвалынск до курорта ехать около 10 минут. Парковка на территории комплекса стоит 200 руб. в сутки, но есть и бесплатная стоянка за территорией курорта.
Для новичков есть учебная трасса длиной 550 метров, разделённая на две полосы. Её обслуживают два бугельных подъёмника. Более опытных лыжников ждёт «синяя» трасса (1200 метров). Имеется и сложная «красная» трасса, но на неё новичкам выезжать не рекомендуется. На территории горнолыжного курорта работают тюбинг, каток, часто проходят развлекательные мероприятия. Когда нет снега, на склоне включают снежные пушки. Все необходимые принадлежности предлагают напрокат, поэтому в «Хвалынь» можно ехать налегке.
Популярностью пользуются известные «Хвалынские термы». Там есть открытый бассейн в окружении снежных пейзажей. Температура воды 29–34 градуса. Для посетителей работают финская сауна вместимостью до 100 человек, турецкий хамам, бани, SPA-комплекс с уходовыми процедурами. Один час в «Хвалынских термах» стоит 1200 рублей, безлимит на день — 2400 рублей.
Ски-пасс можно купить и пополнить только в кассах курорта, однако разовый подъём разрешается оплатить и банковской картой. Один подъём стоит от 100 рублей, ски-пасс на день — от 2000 рублей. Аренда снаряжения обойдётся минимум в 800 руб. в сутки.
Инструкторы записывают на занятие непосредственно на курорте, заранее сделать это не получится. Ски-пасс брать не надо, подъёмы на гору входят в стоимость обучения. Можно заниматься в группах по три человека или индивидуально. Групповое занятие выгоднее — 2100 рублей в час на троих, а индивидуальное обойдётся в 1500 рублей в час.
Парк отдыха «Хвалынь»
Адрес: Саратовская область, г. Хвалынск, парк отдыха «Хвалынь»
Режим работы подъёмников: с ноября по апрель, пн.–пт. с 10:00 до 21:00, сб., вс. с 09:00 до 21:00
Стоимость билета: от 100 руб за один подъём
Средняя температура в сезон: до -13°С в январе, в другие месяцы зимы около -5°С
Где вкусно поесть в Хвалынске
Кафе «Хвалынь»
Здесь можно быстро перекусить или полноценно пообедать. В этом уютном кафе идеальная чистота, большие порции и разнообразное меню. Можно найти блюда на любой вкус, а персонал отзывчивый и очень внимательный.
Адрес: Саратовская область, Хвалынский район, горнолыжный курорт «Хвалынь» | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 8:30 до 20:00
Средний чек: 400 рублей
Крафтовая пивоварня Сергея Миронова
Здесь царит приятная атмосфера, наливают качественное свежее пиво и проводят экскурсии. В пивоварне есть также ресторан-паб, где вечером можно послушать живую музыку.
Адрес: Саратовская область, Хвалынский район, горнолыжный курорт «Хвалынь» | на Яндекс Картах
Режим работы: круглосуточно
Средний чек: 1500 рублей
Где остановиться в Хвалынске
Комплекс «Хвалынь»
Можно отдохнуть в гостиничном комплексе «Хвалынь» при горнолыжном курорте. В стоимость проживания (при бронировании онлайн) входит бесплатное посещение «Хвалынских Терм». Есть как номера в общем корпусе, так и отдельные коттеджи и избы с собственными зонами для барбекю и небольшими банями. Тихое и спокойное место для семейного отдыха.
По выгодному предложению «Удовольствие даром» двухместный номер на три ночи будет стоить 11400 рублей. Гостям предоставляются две карты ски-пасс с депозитом 500 рублей и специальная цена аренды на комплект оборудования на всё время проживания в отеле — 1000 рублей.
Адрес: Саратовская область, Хвалынский район, ул. Российской Республики, 1А
Цена за ночь: от 4100 рублей
Парковка: платная, охраняемая
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Парк-отель «Хвалынский 3*»
Шикарной природой, ухоженной территорией и вкусной кухней порадует Парк-отель «Хвалынский». Номера просторные и чистые, для детей работает отдельный детский центр с батутами и лабиринтами. В пешей доступности находится комплекс «Черемшанские термы» с хамамом, бассейном и целым набором оздоровительных процедур. Есть большие избы и виллы с собственной территорией и сауной.
Адрес: Саратовская область, Хвалынск, п. Черемшаны-2
Цена за ночь: от 3300 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Горнолыжный и летний курорт на склоне высокой горы, откуда можно полюбоваться огнями ночного города и, если повезёт, увидеть северное сияние.
Как добраться
Самолётом до аэропорта Мурманска и дальше на такси (от 250 руб., в пути 15 минут) или арендованной машине. Либо поездом до вокзала Мурманска и дальше на такси до курорта. Около гостиницы и подъёмников есть бесплатная парковка.
Начинающие могут пройти обучение на специальной тренировочной трассе и продолжить кататься на несложном склоне, к которому ведёт бугельный подъёмник. По второму склону проходит более сложная «красная» трасса. На ней катаются опытные лыжники, а добраться до трассы можно только на снегоходе.
«Этот горнолыжный курорт подходит именно начинающим. Тут тихая спокойная обстановка, редкая очередь на подъёмник, склон имеет щадящий угол наклона, а также правильный уровень разгона. Есть территория для практики трюков и целый парк развлечений. Здесь каждый чувствует себя как в небольшом посёлке, где все свои. Эта обстановка завораживает. Особенно удивит северное сияние, которое можно увидеть с вершины склона. Иногда кажется, что можно до него достать рукой!»
Для гостей курорта работает целый парк отдыха, где можно найти развлечение на любой вкус. В крытой «Тропической купальне» можно залезть в бассейн с постоянной температурой +29°С, посетить финскую, турецкую и инфракрасную сауны, расслабиться в тропическом баре и отдохнуть в купальнях с гидромассажем. Стоимость развлечений варьируется от 220 до 360 рублей в час, а по средам и пятницам входной билет на весь день стоит всего 400 рублей. Зимой посетителям парка аттракционов доступны катание на «ватрушке» и снежном «банане», на санях c собачьей упряжкой, бесплатный ледовый каток и сафари на снегоходе по трём разным маршрутам.
Ски-пасс бывает двух видов. Первый — дневной безлимит, стоимость 1000 рублей. Второй — на определённое количество подъёмов. Есть выгодное предложение: 11 подъёмов (80 руб. за подъём) со скидкой — за 750 рублей. Оплата происходит в кассах горнолыжного комплекса. При этом сама магнитная карта платная, стоимостью 150 рублей.
Инструкторы занимаются по предварительной записи по телефону. Тренировки проходят на пологой трассе, где учат не только держаться на лыжах, но и правильно пользоваться подъёмником, чтобы не соскочить с него. Для занятий нужен особый ски-пасс, который стоит 100 рублей в час, услуги инструктора оплачиваются отдельно. Об актуальных ценах можно узнать по телефону. Работает детская горнолыжная школа. В стоимость занятия школы входят подъёмник, обучение и прокат снаряжения.
Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска»
Адрес: Мурманск, ул. Огни Мурманска, д.1
Режим работы подъёмников: с декабря по конец апреля, пн. выходной, вт.–пт. с 12:00 до 20:00, сб.–вс. с 10:00 до 20:00
Стоимость билета: от 80 рублей за один подъём
Средняя температура в сезон: до -12°С в январе
Где вкусно поесть в Мурманске
Ресторан «У Егорыча»
На территории горнолыжного комплекса работает ресторан «У Егорыча» с панорамным видом на Мурманск и его окрестности, где можно попробовать местную кухню с вкусными блюдами из рыбы.
Адрес: Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1 | на Яндекс Картах
Режим работы: вт.–вс. 12:00 до 23:00, пн. с 16:00 до 23:00
Средний чек: 1500 рублей
Кафе «У Матвея»
В кафе «У Матвея» можно вкусно и недорого поесть. Многие годы здесь готовят самую вкусную шаурму в округе. Основное меню — блюда домашней кухни, супы и шашлык на углях.
Адрес: Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1А | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Средний чек: 300 рублей
Где остановиться в Мурманске
Гостиница «Огни Мурманска 3*»
Удобнее всего будет остановиться в гостиничном комплексе на территории горнолыжного курорта. В гостинице «Огни Мурманска» находится «Тропическая купальня» с бассейном и саунами, в стоимость бронирования входит её посещение на 1,5 часа в день. Завтрак — шведский стол. Для гостей действует скидка в ресторане «У Егорыча» и есть три часа бесплатного проката горных лыж.
Адрес: Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1
Цена за ночь: от 5500 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Отель «Арктик Хоум Даунтаун 2*»
Более бюджетные варианты размещения доступны в городе, а ехать до курорта из Мурманска всего 10 минут на машине. Рекомендуем остановиться в отеле «Арктик Хоум Даунтаун». В гостинице есть общая кухня со всей необходимой посудой и бытовой техникой. Приветливый администратор в приятной беседе расскажет обо всех достопримечательностях города. На окнах в номерах висят плотные чёрные шторы, что особенно важно для тех туристов, кто не привык к полярной белой ночи и полярному дню.
Адрес: Мурманск, ул. Володарского, 12
Цена за ночь: от 3800 рублей
Парковка: бесплатная, неохраняемая
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«Ялгора» — всесезонный центр активного отдыха в Карелии с уникальными достопримечательностями поблизости.
Как добраться
На самолёте или поезде до Петрозаводска и далее на такси (около 800 руб., в пути 40 минут). Либо на собственном автомобиле из Москвы или Санкт-Петербурга. На территории гостиничного комплекса работает охраняемая бесплатная парковка.
Недалеко от горнолыжного комплекса располагаются скалистый остров Сусайри, известный по фильму «Холодное лето 53-го», популярный среди туристов остров-музей Кижи и живописный водопад Кивач. Отдых на горнолыжном курорте можно совместить с путешествием по самым красивым местам Карелии.
Для новичков на «Ялгоре» есть учебная трасса длиной 120 метров с собственным подъёмником. Открыты для катания также «чёрная», «красная» и «зелёная» трассы от 450 до 800 метров длиной. На склоне расположены бугельный и кресельный подъёмники.
Ски-пассы есть часовые и разовые. Безлимит на час для взрослых стоит 400 рублей по будням и 500 рублей по выходным, для детей цены на 100–150 рублей ниже. Ски-пасс, рассчитанный на пять подъёмов, обойдётся в 500 рублей взрослым и в 300 рублей детям. Обратите внимание, что аренды горнолыжных костюмов на курорте нет, поэтому заранее обзаведитесь тёплой одеждой, ведь на склоне нередки сильные ветра.
Инструкторы научат, как чувствовать себя уверенно на склоне и безопасно кататься на горных лыжах. Есть отработанная программа занятий, на которую лучше записываться заранее. Сначала лыжники учатся стоять в правильном положении на ровной поверхности, затем поднимаются на гору с небольшим уклоном и отрабатывают навыки скольжения. Занятия проходят как индивидуально, так и в группах. Цена занятия около 2000 руб на одного человека. В стоимость тренировки, помимо услуг инструктора, входит подъём на гору.
Для новичков действуют специальные предложения с экономным проживанием, питанием и обучением катанию на горных лыжах. Четырёхдневный курс, в который входит 16 часов тренировок, 5 ночей в гостинице, трёхразовое питание и бесплатная аренда инвентаря, стоит 21 900 рублей. Есть также двухдневный курс с такими же выгодными условиями. В 2021 году он стоил 12 900 рублей. Об актуальных ценах можно будет узнать на официальном сайте.
Курорт «Ялгора»
Адрес: Республика Карелия, Прионежский район, местечко Пиньгуба, ул. Горнолыжная, д. 3
Режим работы подъёмников: с конца декабря, когда на улице будет устойчивый минус, и до начала мая, пн.–пт. с 14:00 до 22:00, сб. с 10:00 до 21:00, вс. с 10:00 до 20:00
Стоимость билета: 400 рублей безлимит на один час
Средняя температура в сезон: в декабре -4°С, в феврале -6°С, в январе — самое холодное время, дуют сильные ветра
Где вкусно поесть рядом с «Ялгорой»
На территории курорта есть несколько небольших кафе для быстрого перекуса. Чтобы плотно поужинать, стоит отправиться в Петрозаводск, для этого придётся проехать 15 км от курорта до города.
Ресторан «Бавариус»
В ресторане предлагают большой выбор пива и колбас на любой вкус. Есть также выбор роллов и бургеров. С 12:00 до 16:00 доступен бизнес-ланч. Здесь стоит попробовать лохикейтто (уха по-фински) и рульку. Вечером и в выходные лучше бронировать столик заранее.
Адрес: Петрозаводск, Октябрьский просп., 13. | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 02:00
Средний чек: 600 рублей
Ресторан «Ягель»
Необычной подачей блюд и карельской кухней порадует ресторан «Ягель». Обязательно возьмите на пробу ростбиф из оленя на брусничной подушке и форель с белыми грибами.
Адрес: Петрозаводск, Петрозаводск, пр. Ленина, д. 28 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно 12:00–02:00
Средний чек: 800 рублей
Где остановиться
Гостевой дом «Ялгора»
На территории горнолыжного комплекса «Ялгора» доступно проживание в хостеле или коттеджах. В стоимость проживания в коттеджах курорта входит также и питание. Рядом с домиками красуются заснеженный склон и живописный лес, а если подняться по канатке, откроется замечательный вид на озёра.
Адрес: Карелия, Приозёрная улица, 3, местечко Пиньгуба, улица Горнолыжная, д. 3
Цена за ночь: от 8500 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Отель «Фрегат 4*»
В 30 минутах пути от горнолыжного курорта на берегу Онежского озера есть стильный современный отель «Фрегат». Гостям на завтрак предлагают богатый выбор блюд (шведский стол) с выпечкой и фруктами. Приятным бонусом для постояльцев будет скидка 10% в ресторане отеля, где подают карельские деликатесы и северные ягоды. Вид из окон на озеро, а на набережную можно выйти прямо с территории отеля. Рядом есть парк аттракционов, который понравится и взрослым, и детям.
Адрес: Карелия, Петрозаводск, проспект Карла Маркса, 1А
Цена за ночь: от 4320 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Горнолыжный курорт в Алтайском крае с потрясающей природой и целым городком с отелями, санаториями и ресторанами.
Как добраться
Самолётом до аэропорта Барнаула и затем до Белокурихи на 881-м автобусе (в пути 6 часов) либо на такси (от 5200 рублей, в пути 3 часа). Из Белокурихи также ходит автобус до остановки «Санаторий Катунь». Можно арендовать машину или приехать на своей. На территории курорта «Благодать» есть охраняемая бесплатная парковка.
На курорте открыты четыре трассы, из них две — для новичков. К вершине горы ведут два бугельных подъёмника и один кресельный (для «красной» трассы). Ещё есть отдельная длинная трасса (2,5 км), проложенная по горе, где нет искусственного снега и часто проводятся соревнования среди профессиональных спортсменов.
На территории отеля при горнолыжном комплексе работает сауна, в близлежащих санаториях (в шаговой доступности от курорта) можно подобрать оздоровительные процедуры. В городе Белокуриха (5 минут на машине от курорта) есть аквапарк «Беловодье» с бассейнами, горками и SPA-центром.
На курорте также можно покататься на санях и снегоходах, заняться верховой ездой, отдохнуть в банях и полетать на воздушном шаре.
Инструкторы работают на курорте каждый день. Можно записаться по телефону или по прибытии на курорт. Занятия проходят в группах (от 3000 руб. за час) или индивидуально (от 2000 руб. за час). Подъёмник не входит в стоимость занятия, его придётся оплачивать отдельно.
Ски-пассы доступны к покупке как в разовом формате, так и как часовой абонемент. Есть и дневной безлимит. Актуальные цены будут доступны после открытия курорта. В прошлом году разовый подъём стоил 100 рублей, часовой абонемент — от 250 рублей, дневной ски-пасс — от 1200 рублей.
Благодать
Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, д. 77
Режим работы подъёмников: с середины декабря по конец марта, пн.–пт. с 10:00 до 19:00, сб., вс. с 09:00 до 20:00
Стоимость билета: от 100 руб за один подъём
Средняя температура в сезон: -12°С. С марта часты оттепели. На сайте курорта можно наблюдать за погодой в режиме реального времени, чтобы точно приехать на заснеженный склон
Где поесть в Белокурихе
Ресторан «Биршале»
В ресторане «Биршале» предлагают блюда высокой кухни. Стоит попробовать мясо марала, утиное бедро и слоёный пирог с грушей. Вечером в ресторане выступают музыканты, а детей развлекает аниматор в отдельной комнате с видеонаблюдением.
Адрес: Алтайский край, Белокуриха, ул, Славского, 44/1 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: 2500 рублей
Кафе «Мулино»
Есть в городе небольшое кафе «Мулино» с итальянской кухней. Душевное и вкусное место со средневековым оформлением. Кафе пользуется большой популярностью, поэтому бронировать столик лучше заранее.
Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 35 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Средний чек: 1000 рублей
Где остановиться в Белокурихе
Отель «Благодать 3*»
В отеле «Благодать» при бронировании проживания от двух ночей каждому гостю предоставляется подарочный билет на подъём по канатной дороге на гору Церковка. Доступна также акция «Бонус для туриста»: за 900 рублей можно пообедать в ресторане отеля и подняться на гору по канатной дороге. Отель хороший, расположение превосходное — живописное место в небольшом парке с лавочками. Можно заказать индивидуальные завтраки с учётом личных предпочтений.
Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 77
Цена за ночь: от 4000 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Отель «На камушках»
На курорте есть также несколько санаториев: «Сибирь», санаторий Центросоюза РФ, «Россия», «Белокур», «Благодать» и «На камушках». Последний — стильно оформленный отель с удобной парковкой и большими порциями в ресторане. У гостей есть возможность бесплатно посещать бассейн в санатории «Россия» (проход по ключ-карте отеля).
Адрес: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 81
Цена за ночь: от 3450 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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«Абзаково» и «Банное» — два курорта в 30 км друг от друга в Башкортостане. Потрясающая природа Башкирии и живописные горы Южного Урала — то, что нужно для зимнего отдыха.
Как добраться
Самолётом до Магнитогорска и потом на автобусе или такси до «Абзаково» (ехать около часа, цена от 1300 рублей). Либо поездом до станции «Новоабзаково» и потом на такси (в пути 10 минут, от 200 рублей). До «Банного» от Магнитогорска ехать ближе: на такси от 900 руб, в пути 40 минут. До озера Банное также ходят автобусы из Магнитогорска, в пути менее часа. На территории гостиничного комплекса и около подъёмников есть платная парковка, если приедете на машине.
Горнолыжный курорт «Абзаково»
«Абзаково» считается любительским горнолыжным курортом, а новичкам больше подойдёт курорт «Банное». На машине дорога между локациями занимает 40 минут. Удобно, что на обоих курортах действуют общие тарифы на ски-пасс, поэтому можно за время отпуска покататься в каждом из мест и сравнить впечатления.
В «Абзаково» 13 трасс, из них шесть лёгких. Протяжённость спусков от 340 до 2600 метров. Есть отдельная трасса для обучения катанию на горных лыжах. Для туристов работают шесть бугельных и два кресельных подъёмника. Есть также отдельные освещённые трассы для катания в вечернее время.
На территории комплекса «Абзаково» есть каток, спуск для тюбинга, а также регулярно прокладывается трасса для беговых лыж. Помимо спортивных развлечений, имеются площадки для отдыха вечером: аквапарк «Аквариум» (цены: 800 рублей за два часа, но для постояльцев гостиничного комплекса при курорте действуют акции и скидки). В трёх бассейнах аквапарка есть водные горки, джакузи, шезлонги и бар с собственной кухней. Также открыт развлекательный комплекс «Non-Stop» с игровыми автоматами, батутами и ночным клубом, зоопарк и этнотуристический центр «Хаски-Город», где можно поиграть с собаками, сделать фотографии или покататься на собачьей упряжке.
«Курорт "Абзаково" понравился своими потрясающими смотровыми площадками, с которых прекрасно видны шикарные горы Южного Урала, понравился практически полным отсутствием очередей на бугельном подъёмнике.
Расположение "Абзаково" очень удобное, поскольку есть возможность доехать до горнолыжного курорта поездом, а не самолётом (рейс могут отменить из-за непогоды, что испортит впечатления от отдыха). Огромный плюс курорта — наличие игрового центра, где можно весело провести время.
В 2021 году я остановился в одной из самых экономичных гостиниц курорта "Людмила". Отдых очень понравился, но до подъёмников и обратно я ходил пешком 1,5 км со снаряжением каждый день, что, впрочем, меня не напрягало, но кому-то может не понравиться».
Инструкторы на курорте работают каждый день, бронировать занятия надо заранее. К слову, среди тренеров — 15 победителей Чемпионата России среди инструкторов. Индивидуальное занятие стоит 2000 руб. за час, групповое занятие на трёх человек выйдет в 3800 руб. в час на всех. Снаряжение также можно арендовать (от 400 руб. за час).
Для «Абзаково» и «Банного» действуют общие тарифы на ски-пасс. Тариф «Единый» даёт возможность покататься на обоих курортах за 2400 рублей, если покупать карту на один день. Пасс на три дня обойдётся в 5000 рублей. Также можно брать почасовые ски-пассы. Для отдыхающих из санаториев «Юбилейный» и «Абзаково» стоимость тарифа «Единый» на один день снижена до 1700 рублей.
Абзаково
Адрес: Республика Башкортостан, с. Новоабзаково, ул. Кизильская, д. 36
Режим работы подъёмников: с октября по апрель, чт.–вс. с 09:00 до 16:00
Стоимость билета: от 400 руб за 1 час
Средняя температура в сезон: -15°С
Где вкусно поесть в «Абзаково»
Кафе «Алтын»
Здесь стоит попробовать бишбармак, чак-чак и кыстыбый. Блюда очень вкусные и сытные. Есть детский уголок.
Адрес: Башкортостан, с. Новоабзаково, Кизильская ул., 36/3 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00
Средний чек: 900 рублей
Ресторан Non-Stop
Светлый современный интерьер напоминает панорамные кафе в горах. Ресторан предлагает разнообразное меню, большой выбор блюд традиционной кухни и приятный комплимент в виде чая и десерта. Очень красивая подача блюд, а в пятницу играет живая музыка. На территории комплекса есть боулинг и тир.
Адрес: Башкортостан, с. Новоабзаково, Кизильская ул., 36 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Средний чек: 2000 рублей
Где остановиться в «Абзаково»
Отель «Европа 3*»
Чтобы удобно перемещаться между городом и двумя курортами («Абзаково» и «Банное»), можно остановиться в Магнитогорске. От города до «Абзаково» — около 66 км, до Банного — 44 км. В гостинице «Европа», например, выдают ски-пасс на четыре часа бесплатного катания на курорте. Номера чистые, всё необходимое есть. Утром завтрак по системе «шведский стол». Персонал приветлив и отвечает на все возникающие вопросы. Вокруг гостиницы тихая «зелёная» зона для спокойного отдыха и катания на лыжах — то, что нужно.
Адрес: Челябинская обл., Магнитогорск, ул. Зелёная, 3
Цена за ночь: от 3500 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Гостиница Aldego Hotel & SPA 4*
Если в планах задержаться на несколько дней в «Абзаково», то можно остановиться в SPA-отеле Aldego Hotel & SPA. Гостиница оформлена в стиле высокогорного европейского курорта, деревянные стены создают неповторимый уют, а вид из окна на горы захватывает дух. В SPA-центре отеля большой бассейн, бани, сауны и даже мини-аквапарк с водными горками. В ресторане при гостинице очень вкусная кухня, а для детей есть игровая комната.
Адрес: Башкортостан, с. Новоабзаково, Кизильская ул., 23
Цена за ночь: от 4500 рублей
Парковка: бесплатная, неохраняемая
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Горнолыжный курорт «Банное»
«Банное» — горнолыжный курорт в 30 км от «Абзаково», который больше подходит для начинающих лыжников. Здесь новичкам рекомендуют отправиться на Малый комплекс и отработать навыки там. Есть пять простых трасс с небольшим перепадом высот — до 42 метров. Эти трассы обслуживают три подъёмника: бугельный и два ленточных транспортёра. Для профи на «Банном» имеются «красные» и «чёрные» трассы повышенной сложности. Открыты также три трассы для тюбинга (катание на «ватрушках») с отдельным подъёмником.
«На ГЛЦ Банное широкие, просторные склоны, в том числе учебные, для разного уровня катания. Есть два склона для новичков и прокат горнолыжного инвентаря. Подъёмники быстрые, один — закрытый и тёплый, в нём подняться стоит хотя бы для потрясающей панорамы гор. Опытные инструкторы помогут освоить лыжи или борд.
Чтобы не стоять в очереди за ски-пассом, можно оплатить катание и парковку через приложение в смартфоне "Банное. Горнолыжный курорт". Очень удобно. Вся необходимая информация о курорте, ценах и погоде в одном месте.
Что впечатляет больше всего — открыточные виды на горы и удивительные озёра. Здесь всегда есть чем заняться, и зимой, и летом: лыжи, снегоходы, тюбинги, лошади, рыбалка, яхта, пляж, велосипед, пешие прогулки и многое другое».
На территории горнолыжки есть отличный развлекательный комплекс «Фантазёры». Детям понравится гоночная трасса для машинок на радиоуправлении, лазерный лабиринт, город Лего. Для гостей постарше работают VR-комната с видеоиграми, необычная локация для фотографий «Дом вверх дном» и квесты. Кроме того, для детей открыты игровой городок и парк аттракционов. Любители расслабляющих процедур могут отдохнуть в банях и саунах курорта или отправиться в аквапарк «Аквариум» в Абзаково.
Есть два вида ски-пассов: пластиковая карта или картонная штрих-карта. На пластиковую карту можно записать любые тарифы (хоть разовые, хоть часовые, хоть дневные), на штрих-карту только три тарифа (два часа, три часа, один день). Два часа катания на Малом комплексе будет стоить 800 рублей. Есть также общие тарифы на подъём с курортом «Абзаково», о которых мы рассказали выше.
Инструкторы работают только по живой очереди. Предлагаются как групповые (от 1700 руб./час), так и индивидуальные занятия (от 2000 руб./час). Есть возможность пройти обучение по тарифу «всё включено», куда входят занятие с инструктором, ски-пасс и прокат снаряжения. Такое часовое занятие стоит 2900 рублей. Для совсем юных лыжников открыт клуб «Медвежонок» — это не спортивная школа, а тренировочный комплекс для детей, со своими трассами и подъёмниками. Есть групповые и индивидуальные занятия, цены стартуют от 1800 руб. за час.
Курорт «Банное»
Адрес: Республика Башкортостан, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, д. 1
Режим работы подъёмников: с ноября по апрель, вт.–сб. с 09:30 до 20:00, вс. с 09:30 до 19:30
Стоимость билета: от 800 рублей за 2 часа
Средняя температура в сезон: -15°С
Где вкусно поесть на «Банном»
Кафе «Зелёная поляна»
Кафе, расположенное недалеко от санатория «Юбилейный», порадует невысокими ценами и вкусной кухней. Хороший вариант, чтобы перекусить перед подъёмом на склон или чтобы расслабиться за ужином. Особенно удаются повару мясные блюда и хачапури.
Адрес: Башкортостан, д. Зелёная Поляна, Торфяная ул., 29 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 00:00
Средний чек: 500 рублей
Кафе «Лыжа»
Тот случай, когда все гости знают хозяина и приезжают к нему вновь. В кафе «Лыжа» очень душевная атмосфера. Гостеприимный владелец заведения Андрей уделяет внимание каждому посетителю. Особенность кафе — интересная подача блюд и вечерние музыкальные концерты от самого Андрея. Удобное расположение: до озера 50 метров, до горнолыжного курорта на машине пять минут.
Адрес: Башкортостан, д. Зелёная Поляна, Торфяная ул., 14/1 | на Яндекс Картах
Режим работы: ср.–вс. 12:00-20:00
Средний чек: 1000 рублей
Где остановиться на «Банном»
Санаторий «Юбилейный 3*»
Для гостей санатория «Юбилейный» действует выгодное предложение — специальный тариф на ски-пасс: один день по тарифу «Единый» стоит 1700 рублей. При санатории есть столовая, но можно перекусить и в посёлке в пешей доступности (до 100 рублей на такси). Номера чистые, воздух свежий, территория ухоженная — отличное место для оздоровительного отдыха.
Адрес: Башкортостан, д. Зелёная поляна, Курортная ул., д. 1, к. 11
Цена за ночь: от 2500 рублей
Парковка: платная, охраняемая
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Отель Sunrise
В экоотеле Sunrise всё сделано для комфортного отдыха гостей. Доступна баня, SPA-комплекс с различными оздоровительными процедурами. Территория вокруг отеля ухожена и красиво обустроена, в ресторане при отеле вкусно готовят. Маленьких туристов развлекает аниматор, есть детская площадка.
Адрес: Башкортостан, д. Зелёная поляна, Курортная ул., д. 15, к. 1Ж
Цена за ночь: от 3900 рублей
Парковка: бесплатная, неохраняемая
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Горнолыжный курорт в Иркутской области с потрясающими видами на озеро Байкал.
Как добраться
Самолётом до Иркутска, потом на электричке до вокзала в Байкальске (275 руб., в пути 3,5 часа), далее на такси (100 рублей, в пути 5 минут). Также можно арендовать автомобиль в Иркутске или приехать на личном. На территории горнолыжного комплекса есть как бесплатная, так и платная парковка (около отеля).
Для посетителей доступны 18 трасс, а новичкам подойдут шесть трасс средней сложности. Есть отдельная трасса для начинающих лыжников, на которой проходит обучение. Трассы обслуживают шесть подъёмников, из них два находятся около трассы для новичков. Есть спуск для катания на «ватрушках».
В Байкальске (7 минут на машине от курорта) находится спортивный комплекс «Байкал», где можно по-настоящему насладиться активным отдыхом. На территории — большой бассейн, сауна и игровой зал для командных видов спорта. В гостинице «Соболинка» есть SPA-комплекс с солевой комнатой, бассейном и баней с купелью. В информационном центре комплекса предложат различные варианты экскурсий по Иркутской области.
Ски-пасс можно приобрести только в кассах курорта. Абонементы есть как часовые (от 400 руб./час), так и суточные (от 900 рублей). Для постояльцев отелей курорта — скидки. Всё необходимое снаряжение можно арендовать и оплатить через ски-пасс.
Инструкторы курорта научат взрослых и детей уверенно стоять на лыжах. На тренировки можно записаться по телефону либо договориться с инструктором в порядке живой очереди. Занятия проходят индивидуально и в группах. Актуальные цены можно узнать по телефону.
Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная»
Адрес: Иркутская область, г. Байкальск, мкр. Красный ключ, д. 90
Режим работы подъёмников: с декабря по май, ср.–пн. с 10:00 до 17:00, вт. с 13:00 до 17:00
Стоимость билета: 400 руб за час
Средняя температура в сезон: -18°С
Где поесть рядом с курортом
На территории горнолыжного комплекса есть несколько приличных заведений, где можно быстро перекусить или плотно пообедать.
Кафе «Высота 900»
На вершине горы Соболиной находится кафе «Высота 900», откуда открывается завораживающий вид на Байкал и горы. Кафе отлично подходит для того, чтобы согреться, выпить чай и продолжить катание на лыжах.
Адрес: Иркутская обл., Байкальск, микрорайон Красный Ключ, 91 | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00
Средний чек: 900 рублей
Кафе «Бугель Вугель»
За вкусным обедом заходите в кафе «Бугель Вугель», где подают нежнейшие рёбрышки, сибирский чай и оленину с брусничным соусом.
Адрес: Иркутская обл., Байкальск, микрорайон Красный Ключ, 91Л | на Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 23:00 (с 11:00 до 12:00 перерыв)
Средний чек: 1200 рублей
Где остановиться
Отель «Соболинка 3*»
В парк-отеле «Соболинка» доступно проживание в коттедже или гостинице. Здесь есть SPA-комплекс, завтрак на шведском столе, чистые и уютные номера. В магазине с сувенирами — бесплатное массажное кресло, где можно расслабиться после насыщенного дня на горнолыжном склоне.
Адрес: Иркутская обл., Байкальск, микрорайон Красный Ключ, 90
Цена за ночь: от 6420 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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Гостиница «Гранд Байкал 3*»
В отеле «Гранд Байкал» гости особенно хвалят завтраки. Цитата: «Меню небольшое, но все блюда — шедевры». Особую атмосферу дарит приветливый и отзывчивый персонал. Отель находится прямо возле подъёмников на гору — удобное решение для лыжников. Кроме того, здесь есть камеры хранения для снаряжения с сушкой.
Адрес: Иркутская обл., Байкальск, микрорайон Красный Ключ, 91Л
Цена за ночь: от 4900 рублей
Парковка: бесплатная, охраняемая
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- Не игнорируйте обучение у инструктора: от вас зависит не только ваша безопасность, но и безопасность других людей на склоне.
- Заранее уточните, что предоставляет пункт проката (снаряжение, одежду).
- Часы работы подъёмников могут меняться в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию лучше уточнять по телефону курорта или в социальных сетях.
- Помимо лыжной одежды и балаклавы, захватите с собой сидушку, с ней будет удобнее подниматься на бугельном подъёмнике и отдыхать на снегу.
- Многие горнолыжные курорты предлагают банные процедуры и бассейны, поэтому возьмите принадлежности для купания и, на всякий случай, медицинскую справку для бассейна.
- Не будет лишним оформление расширенной медицинской страховки.