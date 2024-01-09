Лучшие горнолыжные курорты России для начинающих: полный список

Зима в большинстве регионов России — долгая, снежная и морозная. Настоящий праздник для любителей активного отдыха: катание на коньках, тюбинг, заезды на снегоходах, прогулки на собачьих упряжках или даже оленях.

Высокой популярностью в последние годы пользуются локальные горнолыжные курорты. Если раньше за приличными трассами и сервисом ехали в Европу, то сейчас достойная инфраструктура появилась и в России. Почти треть рельефа страны — горы с естественным снегом, достаточными для горнолыжных трасс перепадами высот и удобным профилем склонов.

Мы расскажем о 12 горнолыжных курортах для новичков, которые подойдут для тех, кто пока ещё начинает знакомство с этим видом спорта. С необходимым набором учебных трасс, оборудованием и квалифицированной командой инструкторов.