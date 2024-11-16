Зима — отличное время для выходных за городом. В Челябинской области в холодное время года достаточно развлечений на любой вкус — от активного катания по заснеженным трассам до безмятежного отдыха в тёплых термах. Собрали для вас классные идеи.
Прокатиться на лыжах и сноуборде
Отличный вариант для снежных выходных — покататься на лыжах или сноуборде. Это развлечение подойдёт как новичкам, так и продвинутым любителям. На горнолыжном курорте «Солнечная долина» будет комфортно спортсмену с любым уровнем подготовки.
На территории комплекса гостей ждут 14 трасс — от детских и учебных до профессиональных. Максимальный перепад высот — 230 метров. Все треки отвечают требованиям безопасности, оснащены системами искусственного освещения и оснежнения. Если вы ни разу не катались, здесь сможете с комфортом освоить зимний вид спорта. Для удобства на территории работает прокат оборудования.
Помимо лыж и сноуборда, комплекс предлагает много других развлечений. Это очень удобно, если кто-нибудь из семьи предпочитает иной вид отдыха. Здесь можно покататься на лошадях и собачьих упряжках, релакснуть в спа-зоне и бане, встать на коньки, поймать волну адреналина на зимнем карте или снегоходе, а также просто приятно провести время в мангальной зоне. В общем, любой, даже самый требовательный путешественник найдёт занятие по душе. Если желаете провести тут несколько дней, имеет смысл остановиться в одном из апарт-отелей. Подходящий вариант удобно искать на Яндекс Путешествиях.
ГЛК «Солнечная долина»
Адрес: Челябинская область, Миасский городской округ, горнолыжный центр «Солнечная долина»Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Как добраться
Горнолыжный курорт расположен западнее Челябинска. Расстояние между объектами — 126 километров. Из города удобнее всего стартовать по М-5 «Урал». Без пробок и остановок доберётесь до места назначения за полтора часа.
Устроить гонку на снегоходах
Если любите активный отдых, предлагаем устроить покатушки на снегоходах. В экстрим-центре «Метелица» можно взять на прокат технику, снаряжение для поездки и экипировку.
Визиты в дикие снежные места доступны для всех. Если вы новичок, опытный инструктор перед заездом научит всему необходимому. При небольшом опыте рекомендуем взять гида с собой. Он покажет интересные локации и выручит в экстренной ситуации. Также на базе центра работает снегоходная школа, где можно научиться основам управления или повысить скилл. Уверенным в своих силах технику выдают без сопровождающего.
Если хотите провести на природе несколько дней, сможете остановиться в отеле. В стоимость номера включены двухразовое питание, стоянка и баня.
Экстрим-центр «Метелица»
Адрес: Челябинская область, Катав-Ивановский район, село Бедярыш, улица Лесная, 10аРежим работы: по предварительной записи
Как добраться
Село Бедярыш находится в 300 километрах западнее Челябинска. Путь до экстрим-центра пройдёт по трассе М-5 «Урал». На дорогу потратите около четырёх часов. После Катав-Ивановска приготовьтесь снизить скорость. Покрытие в этих краях не щадит машины и их пассажиров.
Расслабиться в термальных источниках
Горячие термальные источники доступны в Челябинской области в любое время года, будь на улице трескучий мороз или знойное лето. Но особый шарм — купаться в термах в холода. От воды при отрицательной температуре идёт пар, а вы принимаете горячие ванны на открытом воздухе — настоящее блаженство.
В комплексе «Баден-Баден» температура минеральной воды зимой в открытых бассейнах — 35–40 градусов. Она поступает из глубокой скважины. Работает множество аттракционов: массажёры, пушки, водопады. Есть и большой банный комплекс, соляная пещера и крытые ванны, если боитесь замёрзнуть.
Польза термальных источников для организма огромна: от простого расслабления и снятия напряжения до укрепления иммунитета, замедления старения, улучшения состояния кожи и даже выведения шлаков, солей и бактерий.
Попасть в термальный комплекс можно по разовому билету или же остановившись в отеле на территории. Посещение водной зоны для постояльцев бесплатное.
Комплекс «Баден-Баден»
Адрес: Челябинская область, село Еткуль, комплекс «Баден-Баден»
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 23:00
Как добраться
Расстояние от центра Челябинска до терм — всего 50 километров. Стартуем по улице Цвиллинга. Основной путь пройдёт на юг по Еткульскому тракту. На дорогу потратите менее часа.
Отправиться в зимний сплав
Холод, снег и лёд — не повод отказывать себе в водном туризме. Летом река Ай в Саткинском районе буквально кишит поклонниками активного отдыха. По водоёму сплавляются на катамаранах и байдарках. А вот зимой желающих гораздо меньше — и зря. Такое увлекательное и необычное занятие точно придётся по вкусу, если любите драйв.
Зимой сплав осуществляется на аэролодке «Спутник Ай». Она может передвигаться по снегу, льду и воде за счёт воздушной подушки.
Поучаствовать в зимнем сплаве по реке Ай на аэролодке можно в составе мини-группы. Обычно однодневный маршрут стартует в посёлке Межевой Саткинского района. Цель — добраться до сухих водопадов Айских притёсов. Там будет двухчасовая стоянка с чаепитием и временем для фотографирования. Помимо Айских скал, увидите ещё Кургазакскую пещеру. В поездку допускают детей с семи лет в сопровождении взрослых.
Зимний сплав по реке Ай на аэролодке
Адрес: Челябинская область, Саткинский район, посёлок МежевойКогда: по предварительной записи
Стоимость: от 6000 рублей
Как добраться
Саткинский район находится западнее Челябинска. До посёлка Межевой — 212 километров. Без пробок и остановок доберётесь за три часа. От центра стартуйте по улице Блюхера. Основная часть пути пройдёт по трассе М-5 «Урал».
Погладить лося
На территории знаменитого в Челябинской области парка «Зюраткуль» находится единственный в области восстановительный центр для лосят — Дом лося «Сохатка». Здесь проходят лечение и реабилитацию животные, которые из-за браконьеров остались сиротами. В основном на кордоне звери живут зимой, а весной и летом уходят в естественные условия. Таких лосей называют полудикими. Они привыкли к человеку, но всё же большую часть жизни проводят на воле.
Приехать в Дом лося зимой — удивительная возможность пообщаться с милейшими созданиями, покормить их морковкой и яблоками, узнать об их нелёгкой судьбе. Сейчас в «Сохатке» почти постоянно живут лосихи Василина, Гульчатай, Дарья, лоси Василий и Яков, молодой лось Малыш и три лосёнка Партизан, Феня и Майя.
Сам центр находится рядом с кордоном «Три вершины» на территории национального парка. Поэтому, помимо общения с рогатыми, получится насладиться классными зимними видами. Можно отправиться в короткий поход на вершину горы Большой Нургуш или поехать к лесному фонтану изо льда. Это огромная сосулька до 14 метров высотой, разная по форме каждый год. Образует её источник, бьющий из-под земли.
Дом лося «Сохатка»
Адрес: Челябинская область, Саткинский район, территория парка «Зюраткуль»
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 17:00
Стоимость: от 100 рублей
Как добраться
Дом лося находится у кордона «Три вершины» на территории национального парка «Зюраткуль». От центра Челябинска до конечной точки — 206 километров. Из города выезжаем по Уфимскому тракту и далее движемся по М-5 «Урал» до посёлка Сибирка. От него ещё около семи километров по прямой. Если захотите заехать на ледяной фонтан, следуйте до указателя — от Сибирки будет поворот направо. Въезд на территорию парка платный — 200 рублей.
Прокатиться на собачьей упряжке
Необязательно ехать далеко на север, чтобы познакомиться с сибирскими хаски или самоедскими лайками. Такую встречу можно устроить совсем рядом с родным Челябинском.
Хаски-центр «Аквилон» — семейный комплекс для отдыха. Основной профиль парка — собаки сибирских пород. Они настолько дружелюбны, что готовы заключить в объятия любого, кто на это согласен. С животными можно сфотографироваться, их разрешают гладить, обнимать и играть с ними. Такое общение с четвероногими пойдёт на пользу городскому жителю.
Помимо общения, здесь непременно стоит попробовать катание на собачьей упряжке. На прогулке сможете научиться управлять санями и даже проехать на месте каюра — погонщика. Все собаки прошли обучение для взаимодействия с людьми. Они добрые и ласковые, поэтому знакомство будет безопасным и принесёт много радости.
Хаски-центр «Аквилон»
Адрес: Челябинская область, посёлок Южно-Челябинский Прииск, улица Солнечная, 1б
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00
Стоимость: от 490 рублей
Как добраться
Хаски-центр находится юго-западнее Челябинска, всего в 23 километрах от центра. Дорога пройдёт по трассе М-5 «Урал». Весь путь займёт не более 30 минут.
Даже суровой зимой Челябинская область будет интересна как местным жителям, так и туристам. Несмотря на снег и непогоду, здесь можно найти развлечения на любой вкус — от активных поездок по лесам до спокойного отдыха в термах. Выбирайте, что вам по душе, — и в путь!
Карта с точками
Чтобы вам было удобно ориентироваться по зимним развлечениям Челябинской области, нанесли все точки из текста на карту.