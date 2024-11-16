Отличный вариант для снежных выходных — покататься на лыжах или сноуборде. Это развлечение подойдёт как новичкам, так и продвинутым любителям. На горнолыжном курорте «Солнечная долина» будет комфортно спортсмену с любым уровнем подготовки.

На территории комплекса гостей ждут 14 трасс — от детских и учебных до профессиональных. Максимальный перепад высот — 230 метров. Все треки отвечают требованиям безопасности, оснащены системами искусственного освещения и оснежнения. Если вы ни разу не катались, здесь сможете с комфортом освоить зимний вид спорта. Для удобства на территории работает прокат оборудования.