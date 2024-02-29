Южный Урал — не только промышленный край, но и регион с богатой историей, полный загадок и тайн прошлого. Тут есть наскальная живопись, археологические памятники, древние города и даже свои пирамиды. Это также регион с огромным туристическим потенциалом, где каждый может найти себе развлечение по душе: многочисленные музеи и экскурсии, трекинг в горах, сплавы по рекам, «ленивый отдых» на озёрах, спелеоэкскурсии, джиппинг, снегоходные туры, горнолыжные курорты и многое другое. Жителям Урала и Челябинской области в этом плане очень повезло — на автомобиле они могут из сезона в сезон путешествовать по родному краю и открывать его новые грани. А мы подскажем классные маршруты для отдыха на природе.
Мы уже рассказывали про большое автомобильное путешествие по Уралу для туристов из Центральной России, а в этой статье поговорим об активном отдыхе для жителей Челябинской области — походах по природным достопримечательностям края. Расскажем, как добраться до локаций из Челябинска, в какое время года лучше планировать маршрут, особенности зимних поездок, а также что обязательно стоит посетить и где разместиться с удобствами. Такое путешествие понравится и гостям из других регионов, которые планируют приехать в Челябинск.
Когда лучше идти в поход на Урале
В походы на Урале можно ходить круглый год. Летом или поздней весной актуальны пешие трекинговые маршруты и сплавы по рекам, осенью бонусом к активностям идут необыкновенные краски пожелтевших лесов. Зима и ранняя весна — время лыжных прогулок и восхождений.
Погода в регионе в зимнее время непредсказуема. Много снега, резкие перепады температур: термометр легко может показывать как -30, так и небольшой плюс через пару дней. Но на вершинах гор всегда холоднее из-за ветров. Однако пугаться не стоит, нужно правильно подготовиться — подобрать снаряжение и одежду.
Летом же погода умеренно тёплая. Средняя температура в июле примерно +19 градусов. Подпортить настроение в походе могут только дожди и уже начинающиеся поздним августом заморозки.
«Практически все красоты можно посещать круглый год. Летом на Южном Урале обязательно надо сходить на сплав по местным рекам: Ай, Юрюзань; искупаться в озере Тургояк, которое называют младшим братом Байкала. Зимой непременно нужно побывать в горной тундре, полюбоваться заснеженными вершинами и деревьями».
Какие бывают походы по Уралу
Для большинства маршрутов по Южному Уралу не требуется специальная подготовка, но неплохая физическая форма всё же облегчит путь. Поход — довольно энергозатратное занятие, поэтому при выборе такого вида активного отдыха стоит подготовиться к вероятным сложностям и неудобствам.
Пеший поход предполагает прогулку с рюкзаком на плечах. Маршруты, как и продолжительность такой вылазки, могут быть разные. На Южном Урале, а именно в Челябинской области, в основном все варианты трекинга связаны с восхождением на одну из гор или с прохождением по горным тропам. Есть варианты походов на один-два дня и путешествий на более продолжительный срок, неделю или две.
Особенность Урала — сравнительно невысокие горы, отлично подходящие для первого знакомства с трекингом как видом отдыха. В некоторых местах (например, в природном парке Таганай) можно останавливаться в приютах: не придётся тащить с собой палатку и разбираться с походным бытом.
Сплав — путешествие по реке на плавательном средстве: байдарке, каяке, катамаране. На Южном Урале реки не слишком бурные, зачастую окружены живописными скалами. Благодаря особенностям местного рельефа можно совмещать сплавы с небольшими пешими экскурсиями в перерывах между греблей или спелеоэкспедициями. Туристы-водники любят останавливаться отдохнуть и заодно исследовать очередную пещеру, расположенную неподалёку от реки, поэтому в интернете можно найти даже предложения туров с забавным названием «спелеосплав».
Спелеотуры — посещение пещер разного уровня сложности. Южный Урал по праву называют пещерной страной, потому что здесь огромное количество самых разнообразных по происхождению пещер. В некоторых найдены древние рисунки первобытных людей. Существуют также целые пещерные комплексы.
Лыжные походы возможны с декабря по апрель, они повторяют летние трекинговые маршруты, но с учётом погодных условий. В зимнее время Урал превращается в настоящую снежную сказку: ели укутаны доверху в белое покрывало, в лесу стоит чарующая тишина, а с вершин гор открывается вид на бесконечные просторы и соседние возвышенности.
Снегоходные туры существуют специально для тех, кто хочет увидеть снежное царство и почувствовать романтику зимних Уральских гор, но пока сомневается, что осилит восхождение в горы на лыжах. Кстати, по следам от снегоходов можно также двигаться пешком, без походных лыж или снегоступов, но это непросто.
«Рекомендую всем жителям Челябинской области и приезжающим сюда туристам обязательно сходить в поход на Таганай с восхождением на гору Дальний Таганай, где расположен самый далёкий приют национального парка. Там вы увидите настоящую горную тундру с низкорослыми деревьями, зарослями черники и голубики и причудливыми скальными останцами. Особенно эффектна тундра зимой, когда деревья настолько облеплены снегом, что выглядят как чудные сказочные животные. Похожую природу можно увидеть и на плато горы Большой Иремель — второй по высоте вершине Южного Урала».
Особенности зимнего похода на Урале
Зимний поход более суровый и трудный, чем летний. Однако это не значит, что он подходит только любителям экстрима. Невысокие сопки и лесистая местность позволяют не опасаться лавин, а близость популярных маршрутов к приютам или гостевым домам сделает первое знакомство с лыжными походами комфортабельным. Своими впечатлениями с нами поделился один из участников январского лыжного похода по Южному Уралу.
«У меня есть некоторый опыт длительных пеших походов, 7–9 дней. На Урале я ещё не был, а место весьма значимое, так почему бы не попробовать посетить его зимой, проникнуться и вернуться сюда потом в летний сезон, чтобы сравнить пейзажи? Первый опыт, пожалуй, всегда наиболее эмоциональный, поэтому могу сказать однозначно, что этот поход мне запомнится».
По словам Сергея, его группе повезло с погодой, к старту похода потеплело с -30 до -10. Проживали походники на базе в селе Петропавловка, в уютном гостевом доме. На туристические лыжи путешественник встал впервые. А они отличаются от беговых — легче и чуть шире. По словам Сергея, для зимнего лыжного похода в Челябинской области физическая подготовка всё-таки нужна. Тем, кто хочет преодолеть путь «с дивана», придётся идти очень медленно. А световой день зимой на Урале короткий, поэтому нужно быть готовым к поездкам на лыжах с налобными фонарями.
«Самым необычным и запоминающимся в походе однозначно стали штурмы вершин. Хотя подъёмы и небольшие по меркам пеших походов, однако энергозатратные. Перебирать ногами боком по склону и периодически соскальзывать, пытаясь преодолеть более пологие участки ёлочкой в быстром темпе, на протяжении километра кажется простым только на бумаге. А обратные спуски с таких вершин неизбежно приводили к постоянным падениям, но для первого опыта я считаю, что неплохо справился. На обратном пути, проезжая Златоуст, мы посетили парк с обзорной площадкой на соседние горы Таганая. Именно туда я собираюсь отправиться в пеший поход летом и, ознакомившись с видео по этим маршрутам, однозначно советую сделать это всем — и местным жителям, если ещё не были там, и туристам из Москвы», — рассказывает Сергей.
Путешествие на машине: везде ли можно проехать
При планировании такого похода неизбежно возникает вопрос о заброске — как добраться до места старта? Можно ли путешествовать на собственном автомобиле? Оказывается, проехать можно много куда. Если вы живёте в Челябинской области и у вас есть машина, этот вид отдыха вам точно подходит.
Как говорит Вячеслав Рытый (спасатель первого класса, инструктор по туризму и организатор туров по Уралу), на автомобиле можно свободно путешествовать по всему Южному Уралу, но есть места, где легковушка не проедет. Например, это путь на Иремель или на Инзерские Зубчатки. Такие дороги доступны лишь внедорожникам и специальному туристическому транспорту.
Если путешествуете с организованным туром, то, скорее всего, вас уже в Челябинске посадят в туристический автомобиль и довезут до нужного места. Если отправляетесь в самостоятельное путешествие, очень важно тщательно подготовиться к поездке.
Добраться на личном автомобиле лучше до населённого пункта, расположенного ближе всего к точке вашего старта. Оттуда советуем заказать «буханку» для заброски на место начала похода. Чаще всего туристы останавливаются в Златоусте, потому что здесь есть более-менее развитая инфраструктура и отсюда удобно отправляться на дальнейшие маршруты.
До Златоуста из Челябинска можно также добраться на поезде, это обойдётся в 440 рублей в одну сторону. Билеты продаются онлайн. Но гораздо удобнее приезжать к местам старта пеших маршрутов из Златоуста на своём автомобиле. Так получится посмотреть больше мест за короткий срок.
Куда именно сходить в поход на Южном Урале
Теперь расскажем, куда именно можно пойти в поход, какие локации гиды и путешественники чаще всего выбирают для маршрутов и почему. Если планируете зимний выезд и никогда раньше не ходили на лыжах в Уральские горы, воспользуйтесь помощью экспертов. Ну а если вы опытный турист, то просто отмечайте места на карте, куда обязательно стоит заглянуть в Челябинской области. Удобнее всего доехать из Челябинска до Златоуста и уже оттуда выбираться в короткие походы к каждой локации.
Хребет Уреньга
Самый длинный хребет в Челябинской области, вытянувшийся на 65 километров — от центра города Златоуст и почти до Иремеля. Это неповторимой красоты поднебесная страна с развалинами «городов», изваяниями и глухими реликтовыми ельниками.
Высшая точка хребта — 1198 метров. На вершину можно подняться как летом, так и зимой на лыжах. Стоит подготовиться к сильнейшему ветру в холодное время года, который может буквально сбивать с ног, однако и красота заснеженных просторов не оставит равнодушным.
Гора Карандаш
Самая древняя гора планеты. По предварительным оценкам, её возраст около 4,2 миллиарда лет (для сравнения: Земле ориентировочно 4,6 миллиарда). Состоит из древнейшего и редчайшего камня израндита. Это почти чёрная порода, которая по составу ближе к земной мантии, нежели к земной коре. Израндит не встречается практически нигде, поэтому гора Карандаш — уникальное природное явление, на которое точно стоит взглянуть.
Сама гора достигает в высоту лишь 610 метров, поэтому взойти на неё не будет сложной задачей. Хотя зимой придётся преодолеть путь через лес, чтобы добраться до подножия сопки, потому что проехать по заметённой снегом просёлочной дороге зачастую невозможно даже на «буханке».
Скала Аргус
Древний риф на берегу реки Ай — скала более 40 метров высотой. Название места связывают с именем одного из персонажей греческой мифологии — многоглазого великана Аргуса. Скала стоит на крутом повороте реки. В прошлые века, во времена сплавов железных караванов, барки несло течением прямиком на этот каменный утёс, некоторые не успевали отгрести, что часто приводило к несчастьям. Аргус считался одной из двух самых опасных скал реки Ай (наряду с Разбойником).
Таганай
Пожалуй, самый известный национальный парк Южного Урала — Таганай. Горные ландшафты, альпийские луга, лиственные и хвойные леса, кристальные истоки рек, причудливые каменные останцы, россыпи курумов и удивительная Каменная река, вытянувшаяся на несколько километров, — всё это можно увидеть за несколько дней похода. На официальном сайте парка вы найдёте информацию об экскурсиях, местах для стоянок и даже интерактивную карту с основными достопримечательностями Таганая.
Зюраткуль
Если вы живёте на Урале и не знаете про Зюраткуль, это большое упущение. Ещё один национальный парк, горная страна, называемая Синегорье. Именно здесь находится высшая точка Челябинской области — гора Большой Нургуш. И тут же расположилось самое высокогорное в европейской части России озеро Зюраткуль.
Если вам захочется после природных достопримечательностей немного окунуться в цивилизацию, то следует обратить внимание на многочисленные музеи в Челябинской области и в самой столице региона.
Где остановиться на ночлег во время похода
Походная жизнь часто предполагает ночёвки в палатках. Однако зимой не каждый решится остановиться где-нибудь в лесу, поэтому более оптимальный вариант — возвращаться каждый вечер на базу, а утром снова отправляться исследовать окрестности.
Можно рассмотреть варианты гостевых домов, турбаз, приютов или же выбрать проживание покомфортнее — в гостиницах Златоуста или в других населённых пунктах. Мы выбрали несколько гостиниц, откуда будет удобно стартовать в дневной поход.
Просто, но с удобствами: «Металлург»
Простой и хороший отель в Златоусте, отлично подходящий для того, чтобы перевести дух после похода. При гостинице работают ресторан и сауна. За доплату можно заказывать завтраки, обеды и ужины: большинство постояльцев хвалят местную еду.
Адрес: Челябинская область, Златоуст, улица Карла Маркса, 28
Цена за ночь: от 3000 рублей за двухместный номер.
Парковка: бесплатная у гостиницы
Бюджетно и эстетично: «Форелька»
Гостиница расположена на берегу одного из самых известных озёр в Челябинской области. У гостей есть возможность остановиться в стандартных недорогих номерах или выбрать номер-студию подороже. Есть всё для комфортного проживания, включая доступ в интернет, отопление, сейф и холодильник. Можно забронировать баню или сауну. Главное преимущество — вид на Тургояк, а летом — возможность купаться, брать в аренду сап или катамаран.
Адрес: Челябинская область, Миасский городской округ, территория Южное побережье озера Тургояк 17
Цена за ночь: от 2000 рублей за двухместный номер
Парковка: бесплатная у гостиницы
Пороскошнее: «Лазурит»
Если после «дикого» похода вы соскучились по достойному сервису и спокойному отдыху, то вам точно сюда. Постояльцы высоко ценят эту четырёхзвёздочную гостиницу за чистые номера и качество обслуживания. Здесь есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна и даже бассейн. В цену включены завтраки, можно выбрать один из 4 вариантов. Правда, и цена за номер для здешних мест достаточно высокая.
Адрес: Челябинская область, Златоуст, посёлок Айский, 32
Цена за ночь: от 6300 рублей за двухместный номер
Парковка: бесплатная у гостиницы
Где вкусно поесть во время похода по Челябинской области
В походах еду обычно берут с собой и готовят на костре: это простая, вкусная и сытная пища. Если вы не собираетесь жить в палатках и планируете возвращаться на базу, то для вас хорошим вариантом станет ресторан при гостинице или гостевом доме. Однако для желающих немного себя побаловать и разнообразить рацион изысканными блюдами мы сделали небольшую подборку мест в Златоусте, где это можно сделать с удовольствием.
Уральская кухня: «Счастливый Кузюк»
Ресторан специализируется на блюдах местной кухни. Здесь можете попробовать всемирно известные уральские пельмени со щукой или другими всевозможными начинками, суп из белых грибов, перепёлку табака с апельсиновым соусом или тыквенный штрудель с черёмуховым тостом. Можно также продегустировать ассорти местных настоек из груши, крыжовника, мелиссы, черноплодной рябины и облепихи.
Адрес: Челябинская область, Златоуст, Таганайская ул., 194А I На Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 23:00
Средний чек: от 1500 рублей
Мексиканская кухня: Texas
Необычный ресторан, оформленный в ковбойском стиле. Атмосфера сочетает мексиканский и итальянский интерьеры. Гостям предлагаются бифштексы, кесадильи, черёмуховый чай и лимонные настойки.
Адрес: Челябинская область, Златоуст, Таганайская ул., 204/1 I На Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 12:00 до 00:00
Средний чек: от 1300 рублей
Кофейня с приятной атмосферой: «Брайтсайд»
Здесь можно быстро перекусить и попробовать авторские напитки. В меню разнообразные виды кофе, лимонадов и молочных коктейлей. Также посетители хвалят стрит-фуд. Особенно порадует стильный и современный интерьер заведения, выполненный в ярких цветах с добавлением забавных аппликаций.
Адрес: Челябинская область, Златоуст, просп. Мира, 26 I На Яндекс Картах
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00
Средний чек: от 300 рублей
Что привезти из похода в качестве сувенира
Урал знаменит горнодобывающей промышленностью и драгоценными камнями. Пожалуй, главный символ — малахитовая шкатулка, которую иногда изготавливают из змеевика для более дешёвых вариантов сувенира.
Необычным подарком станут пряники с героями из сказок Бажова или сувениры из самоцветов на любой вкус и кошелёк. Можно отыскать даже оригинальные мечи, для которых, правда, потребуется разрешение на холодное оружие.
«С Южного Урала в качестве сувенира можно привезти украшения и поделки из уральских самоцветов, настоящие златоустовские ножи и валенки. Даже из короткого похода хочется захватить домой памятную вещицу».
В Златоусте множество магазинов, продающих подарки. Попробуйте заглянуть в один из них и обязательно найдёте что-то необычное, чего может не быть в Челябинске.
Самое важное
- Южный Урал — регион, где для каждого найдётся интересный поход.
- Если хотите погрузиться в зимнюю сказку и почувствовать романтику заснеженного леса, то отличной идеей будет запланировать поездку на февраль, март или начало апреля.
- Лыжный поход — не так страшно, как кажется. Но если вы всё же опасаетесь такого вида отдыха, обратите внимание на снегоходные туры.
- Жить зимой удобно в комфортных условиях в гостиницах или гостевых домах, выезжая каждый день на новые пешие маршруты. Экстремалам можно попробовать многодневные походы с палаткой, но обязательно наличие тёплых спальников и палаток с возможностью топить печку.
Карта с точками
Чтобы вам было удобно изучить территориальное расположение всех указанных в тексте мест, мы добавили локации для похода на одну карту.