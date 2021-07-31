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Трасса М4 «Дон»: пять мест, где поесть и отдохнуть

Пять вкусных и интересных мест по дороге к морю
Путешествия
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Чтобы дорога до солнечного Крыма из центра России была не хуже самого отдыха, обязательно устраивайте остановки в местах, где можно не только быстро перекусить, но и получить новые впечатления! На маршруте по трассе М4 «Дон» мы нашли пять интересных точек и спешим ими поделиться!

Вопреки распространённым мифам о репутации придорожных кафе на южном направлении, есть как минимум пять необычных мест, которые можно (и даже нужно!) посетить. Ресторан с бассейном на крыше, VR-десертом или стейком из мяса, которое можно попробовать только в Воронеже, а также заведение, где готовит шеф-повар Фиделя Кастро. После такого перекуса главное — не сбиться с пути и доехать до места назначения.

Hedgehog in the Fog. В гости к ёжику

Уже соскучились по домашней обстановке? В Ельце есть гриль-бар Hedgehog in the Fog с уютной атмосферой, где путешественники смогут лишний раз убедиться: дом там, где любимые люди.

Если едете по платной М4, то надо съехать на 380‑м километре трассы. Если по бесплатному участку — сворачи­вайте на улицу Свердлова в Ельце. В любом случае дорога займёт не больше 15 минут.

Константин Рыбкин и Юрий Кутенко

Основатели ресторана Hedgehog In The Fog

— Все наши блюда в меню готовятся на угольном керамиче­ском гриле Big Green egg, который объединяет в себе мангал, тандыр и коптильню, благодаря чему мясо получается по-особенному сочным. Самые популярные — стейк тунца со стручковой фасолью, рёбра BBQ и бургер «Мачете» с мраморной котлетой, сыром чеддер, беконом и карамели­зированным луком и, конечно же, Рибай. Из напитков рекомендуем необычные — раф с халвой и тыквенный латте. Возьмите с собой в качестве сувенира друзьям наши фирменные настойки — вишнёвую, персиковую, можжевеловую и малиновую.

Наша особенность — «ламповый» интерьер. Мы его воссоздали благодаря вещицам с историей, которые приносят наши гости. Также у нас живёт дружелюбный ёжик Петя — он с удоволь­ствием делает селфи с детьми и взрослыми.

Hedgehog in the Fog 

Адрес: Елец, улица Яна Фабрициуса, д. 10

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00

Средний чек: 800–1000 рублей

Бонус: бесплатные вайфай, розетки и паркинг

15/86. 3D-десерт в ресторане на крыше с видом на набережную

Романтический ужин в Воронеже? Да! Раз уж дорога проходит через город, потратьте 15 минут, чтобы добраться до бизнес-центра «Сабуров» с видом на реку Воронеж, и поужинайте в ресторане 15﻿/﻿86. Бизнес-центр получил имя в честь основателя Воронежа, а в названии ресторана — дата его основания. Так в современную концепцию места оказалась вплетена история города.

В ресторане — панорамные окна, камин в центре зала, летняя веранда и даже бассейн на крыше, чтобы пляжный отдых начался чуть раньше. Добраться до ресторана легко: сверните на 512‑м километре М4 в сторону города. По улице Брусилова заезжайте на Чернавский мост. Справа на набережной — восьмиэтажное здание бизнес-центра.

Ксения Панарина

Управляющая рестораном «15/86»

— На нашей кухне — всегда актуальное сезонное авторское меню. На углях или гриле мы готовим стейки из премиальной воронежской говядины, лосося, тунца и осьминога, а также несколько видов креветок и даже камчатского краба.

На десерт рекомендуем тирамису «Восток-1» с дополненной реальностью. Чтобы запустить волшебство, откройте маску «Восток‑1» в профиле ресторана в инстаграм (@rest1586) и наведите камеру на блюдо.

Если удачно спланируете маршрут, сможете попасть на вечеринку, бранч или арт-мероприятие, которые проходят здесь регулярно.

Тем, кто не боится задержаться дольше, предлагаем зону отдыха с бассейном. Вход платный: для взрослых — 1000 рублей, детям от 5 до 12 лет — 500 рублей, малышам — бесплатно.

Ресторан «15/86» 

Адрес: Воронеж, улица Пролетарская, д. 87в, 8-й этаж

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 00:00

Средний чек: 2500 рублей

Бонус: бесплатные вайфай, розетки и паркинг

EL CHICO. Эксклюзивный стейк

Факт: воронежское мраморное мясо — одно из лучших в России. Попробовать племенную говядину можно в ресторане Steak & fish house EL CHICO. Если решите заехать, то быстрее добраться можно через центр города, по дороге А‑134. Свернуть на неё надо на 493‑м километре М‑4.

Виктория Матвеева

Директор по коммуникациям EL CHICO

— По мнению Luxury Lifestyle Awards, наш ресторан удерживает статус лучшего заведения в городе на протяжении последних 6 лет. El Chico — это прежде всего шеф-повар Роберто Хакомино Перас, который готовил для многих президентов и даже был личным шеф-поваром Фиделя Кастро. У нас он работает уже много лет. Он и профессионал своего дела, и его фанат. Это часто отмечают гости, когда Роберто готовит прямо в зале, заряжая улыбкой всех посетителей.

У нас можно попробовать знаменитую воронежскую мраморную говядину от бренда Primebeef. Мясо готовим на специальном аргентинском гриле, а стейки подаём на таганках — так что гости сами регулируют степень прожарки. Получается довольно эффектно. Для любителей морской кухни — аквариум с колючим и камчатским крабами, сахалинским гребешком, лобстерами, вонголе, морскими ежами и устрицами. В рыбном меню — чилийский сибас, дорадо, баррамунди и черноморский калкан.

Ресторан Steak & fish house EL CHICO 

Адрес: Воронеж, улица Красноармейская, д. 52д

Режим работы: с понедельника по четверг с 13:00 до 23:00, по пятницам — до полуночи, в субботу — тоже, но с 15:00

Средний чек: 2500 рублей

Бонус: бесплатная парковка

Парк «Лога». Сказка для детей и взрослых

Если дети устали в дороге — сверните в тематический парк развлечений. «Лога» — волшебный порт, через который попадаешь в любимую сказку детства. Парк выстроен в древне­русском стиле, а резные ставни на избах вместе с Бабой-Ягой, Буратино и другими героями создают атмосферу праздника. Есть мастерские по изготов­лению витражей, художе­ственному литью и росписям. Обеды и ужины тоже станут частью развлечения: на территории парка целых три тематических ресторана с национальной кухней.

На 929-м километре трассы «Дон» на развилке возьмите правее. Дальше за 10 минут проедете по улице Будённого к Старой Станице. Парк «Лога» будет слева.

Евгений Кушнаренко

Директор ООО «Парк»

— Парк «Лога» раскинулся больше чем на 50 гектаров. На его территории есть что посмотреть: птичье подворье, пруд, свадебный терем, где по древне­русским традициям проходят обряды, коллекция кактусов и суккулентов, а также выставка «Вершки да корешки» с огородом, выкованным в натуральную величину. Но фишка парка — в истории. Она проявляется в традици­онных деревянных узорах, которыми наши мастера вручную украсили здания парка, а также в кружевных вышивках и витражах.

Кто-то из гостей предпочитает гулять среди героев русских народных сказок: царевны-лебедь, Бабы-Яги и лешего. Кому-то по душе активный отдых: катание на лошадях или лазание по верёвочному парку «Гуси-Лебеди».

Перекусить можно в кафе «Святогор», которое названо в честь могучего великана из русских былин и украшено сюжетными барельефами. В ресторанах «Тетерев» и «Боярин» подают блюда по старинным купеческим и боярским рецептам.

Кафе «Святогор»

Парк «Лога» 

Адрес: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, Большевистская, 77. Неподалёку от Каменска-Шахтинского

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 00:00

Вход: бесплатный

Средний чек в кафе: 500 рублей

«Чайка Ливингстон». Кухня народов мира

Ресторан назван в честь героя рассказа Ричарда Баха — чайки Джонатан Ливингстон, которая любила осваивать новые горизонты. Так же и в этом месте каждому гостю предлагают выйти за грань привычных рамок и попробовать кухню разных стран.

Ресторан расположен в центре Краснодара. Быстрее всего добраться — по Ростовскому шоссе.

Марина Коркушко

Управляющая рестораном «Чайка Ливингстон»

— Мы любим приключения и призываем к ним наших посетителей. Каждый месяц у нас новое меню, в зависимости от той страны, куда отправится «Чайка». Мы уже посетили около 25 стран и попробовали национальные блюда Испании, Аргентины, Польши и других государств. Сейчас пробуем традици­онную кухню удивительной Кубы. Её главные блюда — сэндвич Медианоче, крокеты из жареного бекона и Арозо Кон Поло — обжаренная курица с рисом под соусом Софрито.

Для детей есть комната с горкой, мультиками, игрушками и даже бассейном с шариками.

Ресторан «Чайка Ливингстон» 

Адрес: Краснодар, МКР «Панорама», улица Восточно-Кругликовская, д. 26

Режим работы: ежедневно с 8:00 до 00:00

Средний чек: 800–1000 рублей

Все точки на одной карте

Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте. А если вы знаете другие интересные места по пути на российский юг — обязательно поделитесь ими в комментариях!

#Пит-стоп
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