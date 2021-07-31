Трасса М4 «Дон»: пять мест, где поесть и отдохнуть

Чтобы дорога до солнечного Крыма из центра России была не хуже самого отдыха, обязательно устраивайте остановки в местах, где можно не только быстро перекусить, но и получить новые впечатления! На маршруте по трассе М4 «Дон» мы нашли пять интересных точек и спешим ими поделиться!

Вопреки распространённым мифам о репутации придорожных кафе на южном направлении, есть как минимум пять необычных мест, которые можно (и даже нужно!) посетить. Ресторан с бассейном на крыше, VR-десертом или стейком из мяса, которое можно попробовать только в Воронеже, а также заведение, где готовит шеф-повар Фиделя Кастро. После такого перекуса главное — не сбиться с пути и доехать до места назначения.