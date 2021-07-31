Трасса М4 «Дон»: пять мест, где поесть и отдохнуть

Чтобы дорога до солнечного Крыма из центра России была не хуже самого отдыха, обязательно устраивайте остановки в местах, где можно не только быстро перекусить, но и получить новые впечатления! На маршруте по трассе М4 «Дон» мы нашли пять интересных точек и спешим ими поделиться!
Вопреки распространённым мифам о репутации придорожных кафе на южном направлении, есть как минимум пять необычных мест, которые можно (и даже нужно!) посетить. Ресторан с бассейном на крыше, VR-десертом или стейком из мяса, которое можно попробовать только в Воронеже, а также заведение, где готовит шеф-повар Фиделя Кастро. После такого перекуса главное — не сбиться с пути и доехать до места назначения.
Уже соскучились по домашней обстановке? В Ельце есть гриль-бар Hedgehog in the Fog с уютной атмосферой, где путешественники смогут лишний раз убедиться: дом там, где любимые люди.
Если едете по платной М4, то надо съехать на 380‑м километре трассы. Если по бесплатному участку — сворачивайте на улицу Свердлова в Ельце. В любом случае дорога займёт не больше 15 минут.
— Все наши блюда в меню готовятся на угольном керамическом гриле Big Green egg, который объединяет в себе мангал, тандыр и коптильню, благодаря чему мясо получается по-особенному сочным. Самые популярные — стейк тунца со стручковой фасолью, рёбра BBQ и бургер «Мачете» с мраморной котлетой, сыром чеддер, беконом и карамелизированным луком и, конечно же, Рибай. Из напитков рекомендуем необычные — раф с халвой и тыквенный латте. Возьмите с собой в качестве сувенира друзьям наши фирменные настойки — вишнёвую, персиковую, можжевеловую и малиновую.
Наша особенность — «ламповый» интерьер. Мы его воссоздали благодаря вещицам с историей, которые приносят наши гости. Также у нас живёт дружелюбный ёжик Петя — он с удовольствием делает селфи с детьми и взрослыми.
Hedgehog in the Fog
Адрес: Елец, улица Яна Фабрициуса, д. 10
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:00
Средний чек: 800–1000 рублей
Бонус: бесплатные вайфай, розетки и паркинг
Романтический ужин в Воронеже? Да! Раз уж дорога проходит через город, потратьте 15 минут, чтобы добраться до бизнес-центра «Сабуров» с видом на реку Воронеж, и поужинайте в ресторане 15/86. Бизнес-центр получил имя в честь основателя Воронежа, а в названии ресторана — дата его основания. Так в современную концепцию места оказалась вплетена история города.
В ресторане — панорамные окна, камин в центре зала, летняя веранда и даже бассейн на крыше, чтобы пляжный отдых начался чуть раньше. Добраться до ресторана легко: сверните на 512‑м километре М4 в сторону города. По улице Брусилова заезжайте на Чернавский мост. Справа на набережной — восьмиэтажное здание бизнес-центра.
— На нашей кухне — всегда актуальное сезонное авторское меню. На углях или гриле мы готовим стейки из премиальной воронежской говядины, лосося, тунца и осьминога, а также несколько видов креветок и даже камчатского краба.
На десерт рекомендуем тирамису «Восток-1» с дополненной реальностью. Чтобы запустить волшебство, откройте маску «Восток‑1» в профиле ресторана в инстаграм (@rest1586) и наведите камеру на блюдо.
Если удачно спланируете маршрут, сможете попасть на вечеринку, бранч или арт-мероприятие, которые проходят здесь регулярно.
Тем, кто не боится задержаться дольше, предлагаем зону отдыха с бассейном. Вход платный: для взрослых — 1000 рублей, детям от 5 до 12 лет — 500 рублей, малышам — бесплатно.
Ресторан «15/86»
Адрес: Воронеж, улица Пролетарская, д. 87в, 8-й этаж
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 00:00
Средний чек: 2500 рублей
Бонус: бесплатные вайфай, розетки и паркинг
Факт: воронежское мраморное мясо — одно из лучших в России. Попробовать племенную говядину можно в ресторане Steak & fish house EL CHICO. Если решите заехать, то быстрее добраться можно через центр города, по дороге А‑134. Свернуть на неё надо на 493‑м километре М‑4.
— По мнению Luxury Lifestyle Awards, наш ресторан удерживает статус лучшего заведения в городе на протяжении последних 6 лет. El Chico — это прежде всего шеф-повар Роберто Хакомино Перас, который готовил для многих президентов и даже был личным шеф-поваром Фиделя Кастро. У нас он работает уже много лет. Он и профессионал своего дела, и его фанат. Это часто отмечают гости, когда Роберто готовит прямо в зале, заряжая улыбкой всех посетителей.
У нас можно попробовать знаменитую воронежскую мраморную говядину от бренда Primebeef. Мясо готовим на специальном аргентинском гриле, а стейки подаём на таганках — так что гости сами регулируют степень прожарки. Получается довольно эффектно. Для любителей морской кухни — аквариум с колючим и камчатским крабами, сахалинским гребешком, лобстерами, вонголе, морскими ежами и устрицами. В рыбном меню — чилийский сибас, дорадо, баррамунди и черноморский калкан.
Ресторан Steak & fish house EL CHICO
Адрес: Воронеж, улица Красноармейская, д. 52д
Режим работы: с понедельника по четверг с 13:00 до 23:00, по пятницам — до полуночи, в субботу — тоже, но с 15:00
Средний чек: 2500 рублей
Бонус: бесплатная парковка
Если дети устали в дороге — сверните в тематический парк развлечений. «Лога» — волшебный порт, через который попадаешь в любимую сказку детства. Парк выстроен в древнерусском стиле, а резные ставни на избах вместе с Бабой-Ягой, Буратино и другими героями создают атмосферу праздника. Есть мастерские по изготовлению витражей, художественному литью и росписям. Обеды и ужины тоже станут частью развлечения: на территории парка целых три тематических ресторана с национальной кухней.
На 929-м километре трассы «Дон» на развилке возьмите правее. Дальше за 10 минут проедете по улице Будённого к Старой Станице. Парк «Лога» будет слева.
— Парк «Лога» раскинулся больше чем на 50 гектаров. На его территории есть что посмотреть: птичье подворье, пруд, свадебный терем, где по древнерусским традициям проходят обряды, коллекция кактусов и суккулентов, а также выставка «Вершки да корешки» с огородом, выкованным в натуральную величину. Но фишка парка — в истории. Она проявляется в традиционных деревянных узорах, которыми наши мастера вручную украсили здания парка, а также в кружевных вышивках и витражах.
Кто-то из гостей предпочитает гулять среди героев русских народных сказок: царевны-лебедь, Бабы-Яги и лешего. Кому-то по душе активный отдых: катание на лошадях или лазание по верёвочному парку «Гуси-Лебеди».
Перекусить можно в кафе «Святогор», которое названо в честь могучего великана из русских былин и украшено сюжетными барельефами. В ресторанах «Тетерев» и «Боярин» подают блюда по старинным купеческим и боярским рецептам.
Парк «Лога»
Адрес: Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, Большевистская, 77. Неподалёку от Каменска-Шахтинского
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 00:00
Вход: бесплатный
Средний чек в кафе: 500 рублей
Ресторан назван в честь героя рассказа Ричарда Баха — чайки Джонатан Ливингстон, которая любила осваивать новые горизонты. Так же и в этом месте каждому гостю предлагают выйти за грань привычных рамок и попробовать кухню разных стран.
Ресторан расположен в центре Краснодара. Быстрее всего добраться — по Ростовскому шоссе.
— Мы любим приключения и призываем к ним наших посетителей. Каждый месяц у нас новое меню, в зависимости от той страны, куда отправится «Чайка». Мы уже посетили около 25 стран и попробовали национальные блюда Испании, Аргентины, Польши и других государств. Сейчас пробуем традиционную кухню удивительной Кубы. Её главные блюда — сэндвич Медианоче, крокеты из жареного бекона и Арозо Кон Поло — обжаренная курица с рисом под соусом Софрито.
Для детей есть комната с горкой, мультиками, игрушками и даже бассейном с шариками.
Ресторан «Чайка Ливингстон»
Адрес: Краснодар, МКР «Панорама», улица Восточно-Кругликовская, д. 26
Режим работы: ежедневно с 8:00 до 00:00
Средний чек: 800–1000 рублей
Все точки на одной карте
Чтобы вам было удобнее сориентироваться и построить маршрут, мы собрали все локации на одной карте. А если вы знаете другие интересные места по пути на российский юг — обязательно поделитесь ими в комментариях!