Рестайлинг: что это такое

Рестайлинг, производное от английского restyling, в дословном переводе значит «изменение стиля». Но в повсеместном использовании этим словом обозначают обновление или модернизацию машины в рамках одного поколения модели.

Автомобиль сложен как в техническом, так и в дизайнерском плане. Он выпускается в неизменном виде на протяжении длительного времени: как минимум 5-7 лет, бывает и больше. Разумеется, рынок диктуют свои законы — конкурирующие бренды постоянно пытаются сделать машины лучше: быстрее, экономичнее, безопаснее, наконец, красивее.

Логично, что автомобиль, представленный, например, в 2018-м будет не таким продвинутым на фоне модели, дебютировавшей три года спустя. Вот почему автопроизводители вносят изменения в конструкцию и дизайн, не дожидаясь глобальной смены поколения. Этот пакет усовершенствований и объединяют термином рестайлинг.

Понятие пришло к нам из Европы. При этом за океаном, например, долгое время использовалась совершенного другая система модернизации и улучшения автомобилей. По сути рестайлинг автомобиля здесь происходил ежегодно. Начиная с 1920-х и вплоть до начала 1980-х в ходу была система так называемого модельного года. Большинство автомобилей на рынке США каждые 12 месяцев менялись — когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше — даже в рамках одного поколения.

Отсюда и привычка американцев использовать в наименовании машины понятие «модельный год». Знатоку не нужно долго думать, чтобы понять, чем Mustang 1964 года отличается от Mustang 1970-го. При том, что формально эти машины относят к одному, самому первому, поколению пони-кара.