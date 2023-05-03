Красивое слово «рестайлинг» вошло в наш обиход сравнительно недавно. Но дело не только в том, что в советское время русский язык старались избавить от чрезмерного заимствования иностранных слов. В СССР просто не проводили такие манипуляции с машинами. Рассказываем подробно про рестайлинг: что это такое простыми словами.
Рестайлинг: что это такое
Рестайлинг, производное от английского restyling, в дословном переводе значит «изменение стиля». Но в повсеместном использовании этим словом обозначают обновление или модернизацию машины в рамках одного поколения модели.
Автомобиль сложен как в техническом, так и в дизайнерском плане. Он выпускается в неизменном виде на протяжении длительного времени: как минимум 5-7 лет, бывает и больше. Разумеется, рынок диктуют свои законы — конкурирующие бренды постоянно пытаются сделать машины лучше: быстрее, экономичнее, безопаснее, наконец, красивее.
Логично, что автомобиль, представленный, например, в 2018-м будет не таким продвинутым на фоне модели, дебютировавшей три года спустя. Вот почему автопроизводители вносят изменения в конструкцию и дизайн, не дожидаясь глобальной смены поколения. Этот пакет усовершенствований и объединяют термином рестайлинг.
Понятие пришло к нам из Европы. При этом за океаном, например, долгое время использовалась совершенного другая система модернизации и улучшения автомобилей. По сути рестайлинг автомобиля здесь происходил ежегодно. Начиная с 1920-х и вплоть до начала 1980-х в ходу была система так называемого модельного года. Большинство автомобилей на рынке США каждые 12 месяцев менялись — когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше — даже в рамках одного поколения.
Отсюда и привычка американцев использовать в наименовании машины понятие «модельный год». Знатоку не нужно долго думать, чтобы понять, чем Mustang 1964 года отличается от Mustang 1970-го. При том, что формально эти машины относят к одному, самому первому, поколению пони-кара.
В СССР или, например, Японии тоже не использовалось понятие рестайлинг — изменения вносились в конструкцию и дизайн автомобилей по мере необходимости. Хотя примером советского рестайлинга можно назвать, например, три модельные серии «Волги» ГАЗ-21. И они отдельно не анонсировались. И в этом главное отличие отечественной модернизации от общепринятой в современном мире.
Если автомобиль прошел рестайлинг, что это означает для маркетологов? Пакет улучшений для машины можно легко охарактеризовать как событие, представить не самую свежую модель с доработками почти как новинку и, соответственно, привлечь к ней внимание прессы и публики. А заодно и продать дороже. Со временем это поняли во всём мире и рестайлинг стал глобальным понятием.
Сколько бывает рестайлингов
Обычно рестайлинг означает, что модель уже перевалила за экватор своего жизненного цикла. Предполагаемые им изменения по технике и дизайну призваны освежить машину, подтянуть её до уровня более молодых конкурентов и выиграть время до момента дебюта следующего поколения. В современных условиях рестайлинг большинства моделей происходит спустя 3–4 года после дебюта машины. И примерно за столько же лет до дебюта её преемника.
Впрочем, на некоторых долгоиграющих моделях случаются два, а то и три рестайлинга. Яркие примеры — Ford Mondeo четвёртого поколения или Mitsubishi Outlander третьего. Эти модели пережили несколько обновлений.
Чем рестайлинг отличается от фейслифта
Теперь мы знаем всё про рестайлинг: что это такое и для чего его делают. Но ведь есть ещё слово «фейслифт» (или фейслифтинг). Чем отличаются эти два понятия?
Если коротко, то ничем. Дело в том, что рестайлинг — это самое расхожее название модернизации автомобиля, но не единственное. Примерно то же самое означает фейслифт — то есть facelift, в буквальном смысле «подтяжка лица». Разве что в пресс-материалах этот термин порой трактуют как «лёгкий рестайлинг», коснувшийся только внешности машины.
Сами автомобильные компании в официальных релизах и внутренних документах предпочитают не использовать слова «рестайлинг» и «фейслифт», считая их разговорными. На канцелярском языке брендов оба понятия скрываются под аббревиатурой MCI (Mid Cycle Improvement — улучшения в процессе производственного цикла).
Что значит рестайлинг автомобиля для покупателя
Для чего автомобильным фирмам нужен рестайлинг, вы уже поняли. Но что модернизация значит для конечного потребителя? Стоит ли избегать рестайлинговых машин на вторичном рынке или, наоборот, охотится за ними?
В большинстве ситуаций, предпочтительнее второй вариант. Часто рестайлинг автомобиля представляет собой не только эволюционные улучшения, но и «работу над ошибками». Например, далеко не все модели могут похвастать образцовой надёжностью с первого дня выпуска. Новые технологии и системы часто грешат «детскими болезнями». Уже затем, в ходе кропотливой работы инженеры исправляют ошибки.
Примеров, когда рестайлинг автомобиля повышал его надёжность, полно. Например, дорестайлинговые Peugeot 307 отличались проблемными шинами обмена данных — новая для начала 2000-х технология доставляла владельцам большую головную боль. Электрику на 307-м довели до ума после рестайлинга. То же самое можно сказать о первых трансмиссиях DSG от Volkswagen. Первые пару лет коробки с двойным сцеплением доставляли очень много хлопот. Но постепенно с их капризами удалось справиться.
Впрочем, ситуации, когда рестайлинг приносит автовладельцам дополнительные проблемы, тоже встречается. Как правило, это происходит с теми моделями, в которых инженеры внедряют новые агрегаты или системы (моторы, КПП, электронику), не дожидаясь смены поколений. В итоге покупатель рестайлингого автомобиля опять получает те самые «детские проблемы». К счастью, подобную практику применяют только некоторые автопроизводители. Например, BMW.
В общем, если вы собираетесь покупать модель, у которой уже был рестайлинг: что это значит для вас как будущего владельца? Скорее всего, технических проблем будет меньше. А если изменения были чисто косметические, продать такой экземпляр в перспективе всё равно окажется проще. Просто потому, что выглядеть он будет современнее.
Итак, совсем коротко
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– Рестайлинг автомобиля — это его доработка или просто косметическое обновление для того, чтобы придать облику более свежий вид.
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– У модели одного поколения может быть несколько рестайлингов, обычно их не больше двух.
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– В рестайлинговых версиях часто устранены «детские болезни» моделей.
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– На вторичном рынке рестайлинговые версии, как правило, ценятся дороже.
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