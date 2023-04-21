Едем на Алтай: топ-5 самых красивых озёр края
Наталия КузьминаКомменты
На Алтае огромное количество озёр. Глубокие и мелководные, солёные и пресные, горные и равнинные, «мёртвые» и исцеляющие. Тут найдутся водоёмы всех оттенков: от розового и бирюзового до чёрного и жёлтого. Мы уже рассказали о живописных местах Чуйского тракта, а также об отелях и ресторанах региона. Теперь пора поговорить о водных красотах Алтая.
«По вере и традициям коренного алтайского народа считается, что Алтай — это нечто духовно высокое и живое, наполненное смыслом и энергетикой. Вода — одна из составляющих и питающих всё вокруг. Именно ради воды и её энергетики люди годами приезжают в Горный Алтай».
В рамках одного путешествия невозможно увидеть все красоты Горного Алтая и Алтайского края. Тем более, многие из них скрыты в труднодоступных местах. Расскажем о нескольких озёрах, часть пути к которым можно проехать на собственном автомобиле. Но учтите, что из-за особенностей ландшафта поездка к каждому месту — это путешествие в путешествии. Быстро посмотреть не удастся. Вот пять локаций, которые мы распределили по мере их удалённости от столицы республики.
Каракольские — одни из самых легкодоступных высокогорных озёр. Это целый каскад из семи водоёмов. Нижнее озеро находится на отметке 1630 метров над уровнем моря и окружено кедровой тайгой. Верхнее — около 2000 метров, и тут ландшафт меняется на альпийский луг. Удивительная возможность увидеть разные природно-климатические зоны в одной локации.
«На своём автомобиле вы должны добраться до Чемальского района, это в часе езды от Горно-Алтайска. Остановиться можно в селе Элекмонар (на Яндекс Картах). Там можно забронировать “заброску” на проходимом автомобиле до Каракольских озёр. Некоторые компании набирают группы и предоставляют гида-сопровождающего. От Элекмонара до озёр нужно будет добираться на УАЗе или ГАЗ-66 около 4 часов по горному бездорожью. Прибыв на место, вы сможете наблюдать озёра с чёрным отливом, а по мере подъёма в горы и набора высоты увидите озеро с бирюзовым оттенком. Если у вас хватит духа и сил добраться до самого дальнего водоёма, то перед вами откроется вид на небольшой водопад и озеро, у которого одна часть чёрная, а другая — бирюзовая. Различие цветов придают источники, бьющие на дне озёр. Чёрный — источники, содержащие железо, бирюзовый — ионы серебра».
На выбор — несколько способов добраться до Каракол. Проехать весь путь до самих озёр на собственном автомобиле, даже внедорожнике — почти невозможно. Первый вариант — отправиться к озёрам на квадроцикле в ходе индивидуальной экскурсии. Второй — групповой тур на ГАЗ-66. Оба варианта рассчитаны на целый день.
На квадроциклах к Каракольским озёрам
Однодневный тур на квадроциклах подойдёт всем любителям адреналина. Маршрут пролегает через спуски, подъёмы, каменистую местность и даже болота. Своеобразная проверка на прочность. В награду путников встретят Караколы — невероятные по красоте озёра. В стоимость не входит питание.
Сезонность: с мая по сентябрь
Стоимость: 30 000 рублей за квадроцикл, который вмещает двоих
Групповая экскурсия
Адрес сбора группы: Республика Алтай, Чемальский район, село Элекмонар, ул. Молодёжная, 30
Сезонность: с мая по сентябрь
Стоимость: 2500 рублей с человека
Нельзя обойти стороной классику Алтая — Телецкое озеро. Это место давно возглавляет все списки путеводителей по краю — туристический поток сюда бьёт рекорды.
«Попасть на Телецкое озеро можно через Горно-Алтайск, далее через село Артыбаш, с огромным количеством турбаз и услуг по аренде катеров и паромов. Приехав на северную часть озера, легко найдёте всю туристическую инфраструктуру для своих целей. Есть даже крутой по меркам Сибири зоопарк. Возьмите лодку или пройдите на трёхпалубном теплоходе “Пионер Алтая” по Телецкому озеру. Рейс на нём только до водопада Корбу. В остальные районы озера идти возможно на малых катерах.
На лодках можно посмотреть максимальное число мест. Правая часть береговой линии озера Алтын-Кель (“Золотое озеро” — так его называют на местном диалекте) — это Алтайский государственный биосферный заповедник. В его состав входит водопад Корбу. Для его посещения нужно оформить пропуск за отдельную плату (150 рублей). Всё это можно сделать на месте. Самый живописный из доступных — водопад Эстюбэ. В любом варианте по озеру надо пройти хотя бы до середины».
Экскурсия на теплоходе «Пионер Алтая»
Адрес: Республика Алтай, Турочакский район, с. Иогач, ул. Набережная, 54
Расписание: с мая по октябрь (с подробным расписанием можно ознакомиться на сайте теплохода)
Стоимость: взрослый от 1800 рублей, детский до 12 лет от 1200 рублей, до 5 лет бесплатно. При оформлении билета на сайте предоставляется скидка 10%
Длительность: 5 часов
Зоопарк «Эдельвейс»
Адрес: Республика Алтай, село Артыбаш, ул. Таёжная, 21
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 17:00
Стоимость: 500 рублей
По пути на Телецкое озеро после Верх-Бийска можно уйти налево и добраться до села Турочак. Это не слишком популярное место среди туристов, но там есть на что посмотреть. А если очень повезёт, даже увидеть драгоценный металл — рассыпное золото, в естественной среде.
«Если вам хочется попасть туда, где туристов поменьше, предлагаю отправиться в село Турочак (на Яндекс Картах). Вас ожидают три достопримечательности: скала Иконостас с барельефом Ленина (на Яндекс Картах), Камень Любви (на Яндекс Картах) и скала Кит с шаманским озером в центре села (на Яндекс Картах). При желании можно заказать прогулку на лодке по Бии до Турочакской писаницы. Телефоны найдёте на заборе у Кита. А в жаркий день — искупаться на реке Лебедь, а может, и помыть золото, ведь эта река несёт золотой песок».
Аренда лодки
Телефон: +7 (903) 919-65-81
Стоимость: от 500 рублей за лодку
«Мультинские озёра находятся в западной части Алтая. На своём автомобиле вполне можно доехать до села Мульта (на Яндекс Картах) или Замульта (на Яндекс Картах). После хорошая дорога заканчивается и вновь появляется нужда в машине повышенной проходимости. Два часа пути по бродам и бездорожью — и перед вами Нижнее Мультинское озеро. С недавних пор на берегу озера открыли прокат сап-досок. Обязательно попробуйте. Час стоит 1500 рублей, полчаса — 900 рублей. Можно погулять вдоль озера и дойти до точки, где Среднее Мультинское озеро перетекает в Нижнее Мультинское, — место называется Шумы. А обратно до берега Нижнего озера можно за пару минут доплыть на катере. Вот так за один день вы сможете увидеть два невероятно красивых озера на фоне гор с ледниками. Также на Нижнем Мультинском есть базы отдыха и глемпинги. Обратите внимание, что связи там почти нет, лишь в некоторых точках можно найти Wi-Fi. Если решите остаться с ночёвкой, то на следующий день было бы здорово отправиться на конную экскурсию к водопаду и озеру Куйгук. На такую прогулку придётся выделить целый день».
«Заброска» на Нижнее Мультинское озеро
Адрес: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Мульта
Расписание: из села Мульта в 9:00, потом в 14-15; с Мультинских озёр в 12:00, потом в 17-18
Стоимость: от 2000 рублей
Конная экскурсия на озеро и водопад Куйгук
Прогулка начинается от горного кемпинга. Живописный маршрут идёт через горы, ледники и реки. В среднем дорога верхом до конечной точки займёт 2–2,5 часа. Дальше — на вершину пешком. Награда — незабываемый вид на озеро Куйгут и 30-метровый водопад.
Стоимость: 2500 рублей с человека
Услуги комплекса «Мультинские озёра»
Баня на берегу: 2000 рублей за час для группы до 5 человек
Катер на Среднее Мультинское озеро: от 400 рублей в одну сторону
Тур «Мультинские озёра» + рафтинг
Отличный вариант для ценителей организованного отдыха. Маршрут стартует в посёлке Мульта. Тур рассчитан на 9 дней. Включены питание и снаряжение. Во время путешествия представится возможность увидеть весь каскад Мультинских озёр, прогуляться к долине Куйгук с озером и водопадом, а также сплавиться на рафтах по реке Катунь.
Когда: июнь, август по предварительной записи
Стоимость: 49 000 рублей с человека
Добраться до Шавлинских озёр непросто. Если решитесь увидеть эту жемчужину Алтая, будьте готовы к длинному пешему трекингу. Традиционно все организованные маршруты стартуют в селе Чибит. Для отважившихся здесь можно приобрести провизию для похода и отдохнуть перед стартом. Машину можно оставить на парковке туркомплекса «Кочевник». Она платная — 150 рублей в сутки для легковушки.
От села до Нижнего Шавлинского озера — 35 километров пешком. Казалось бы, не так много, но стоит учитывать перепад высот и тяжёлый рюкзак за спиной. По итогу получается 2–3 дня пути с ночёвками в палаточном лагере. Поэтому для такого рывка важна хорошая физическая и моральная подготовка. Чуть облегчить путь помогут лошади, которые возьмут на себя часть вещей. Дорога к этим озёрам — большой труд. Но красота, которая ожидает смельчаков, неописуема. Недаром большая часть красивейших снимков по запросу «алтайские озёра» снята именно в этих местах. Не пейзаж, а открытка — нарисовать такое не под силу даже нейросетям.
Тур на Шавлинские озёра
В стоимость тура включены трёхразовое питание, сопровождение гида, групповое снаряжение
Когда: с июня по сентябрь по предварительной записи
Длительность: 10 дней
Стоимость: 37 500 рублей с человека
«Ещё одни уникальные озёра — Куектанарские. По-другому их называют озёра Горных Эльфов. Название и вправду необычное, ведь магия заключается именно в цвете воды. Она может менять свой оттенок от насыщенного изумрудного до бирюзового в зависимости от солнечного освещения. Это место ещё не совсем популярно среди туристов, поэтому — это классный шанс насладиться единением с природой. На эту локацию лучше выделить целый день.
Чтобы добраться до этих озёр, нужно проехать Чуйский тракт до базы Куектанар (на Яндекс Картах). Это место находится слева от Чуйского тракта между сёлами Курай и Чаган-Узун. У вас есть два варианта, как добраться от базы до озёр. В первом варианте пешком, во втором — на лошадях, которых можно арендовать вместе с конюхом на базе Куектанар. Важный момент, что на лошадях можно дойти максимум до второго озера. Но здесь ещё несколько озёр, доступ к которым открыт только пешеходам. Сможете подняться мимо небольшого водопада до третьего Куектанарского озера, а конюх с вашими лошадьми подождёт возвращения».
Аренда лошадей
Стоимость: 1700 рублей взрослый + 1700 рублей сопровождение конюха
Запись по телефону: +7 (903) 074-54-71
Алтай непременно произведёт неизгладимое впечатление даже на самых требовательных туристов. Пейзажи разноцветных озёр ещё долго будут всплывать картинками в памяти. И возможно, решившись на такое большое путешествие однажды, захочется повторить его ещё раз.
Чтобы вам было удобно, мы добавили все водоёмы из текста на одну карту.