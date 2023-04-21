«Попасть на Телецкое озеро можно через Горно-Алтайск, далее через село Артыбаш, с огромным количеством турбаз и услуг по аренде катеров и паромов. Приехав на северную часть озера, легко найдёте всю туристическую инфраструктуру для своих целей. Есть даже крутой по меркам Сибири зоопарк. Возьмите лодку или пройдите на трёхпалубном теплоходе “Пионер Алтая” по Телецкому озеру. Рейс на нём только до водопада Корбу. В остальные районы озера идти возможно на малых катерах.

На лодках можно посмотреть максимальное число мест. Правая часть береговой линии озера Алтын-Кель (“Золотое озеро” — так его называют на местном диалекте) — это Алтайский государственный биосферный заповедник. В его состав входит водопад Корбу. Для его посещения нужно оформить пропуск за отдельную плату (150 рублей). Всё это можно сделать на месте. Самый живописный из доступных — водопад Эстюбэ. В любом варианте по озеру надо пройти хотя бы до середины».