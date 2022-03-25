Япония хочет запретить экспорт премиальных автомобилей в Россию вслед за США и Европой

Япония собирается среди прочих санкций против России ввести запрет на экспорт автомобилей. Как пишет Kyodo, речь идёт о премиальных моделях. Сам запрет может заработать уже на следующей неделе, но официальных шагов в этом направлении власти Японии пока не предприняли.
- Издание ссылается на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида, сделанное в рамках встречи стран-членов «Большой семёрки». Он пообещал запретить экспорт предметов роскоши из страны в Россию. Помимо автомобилей в список войдут ювелирные изделия и произведения искусства.
- Каких именно компаний коснётся запрет и автомобили выше какой стоимости будут признаны роскошными, пока не уточняется. Из японских марок, считающихся участниками премиум-сегмента, в России представлены Lexus и Infiniti. Однако под ценовой лимит могут попасть, к примеру, и самые дорогие автомобили марки Toyota — в первую очередь внедорожник Land Cruiser 300.
- Аналогичные меры Япония ввела в 2006 году в отношении Северной Кореи. Запрет на экспорт в эту страну предметов роскоши действует до сих пор.
Ранее вывоз дорогих автомобилей в Россию ограничил Евросоюз. Теперь в нашу страну нельзя экспортировать машины ценой выше 50 тысяч евро. Санкции со стороны США оказались более радикальными, так как под запрет попали вообще все автомобили и мотоциклы, а также кузова и шасси в сборе.
Если такие санкции введут, вас они коснутся?
Да, как раз были планы кое-что купить
Нет, я премиумом не пользуюсь
Подождите
Новости загружаются