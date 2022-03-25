Япония хочет запретить экспорт премиальных автомобилей в Россию вслед за США и Европой

Издание ссылается на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида, сделанное в рамках встречи стран-членов «Большой семёрки». Он пообещал запретить экспорт предметов роскоши из страны в Россию. Помимо автомобилей в список войдут ювелирные изделия и произведения искусства.

Каких именно компаний коснётся запрет и автомобили выше какой стоимости будут признаны роскошными, пока не уточняется. Из японских марок, считающихся участниками премиум-сегмента, в России представлены Lexus и Infiniti. Однако под ценовой лимит могут попасть, к примеру, и самые дорогие автомобили марки Toyota — в первую очередь внедорожник Land Cruiser 300.

Аналогичные меры Япония ввела в 2006 году в отношении Северной Кореи. З апрет на экспорт в эту страну предметов роскоши действует до сих пор.

Ранее вывоз дорогих автомобилей в Россию ограничил Евросоюз. Теперь в нашу страну нельзя экспортировать машины ценой выше 50 тысяч евро. Санкции со стороны США оказались более радикальными, так как под запрет попали вообще все автомобили и мотоциклы, а также кузова и шасси в сборе.