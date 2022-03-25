Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Япония хочет запретить экспорт премиальных автомобилей в Россию вслед за США и Европой

Запрет на вывоз премиальных машин могут ввести на следующей неделе
Новости

Япония собирается среди прочих санкций против России ввести запрет на экспорт автомобилей. Как пишет Kyodo, речь идёт о премиальных моделях. Сам запрет может заработать уже на следующей неделе, но официальных шагов в этом направлении власти Японии пока не предприняли.

Читайте нас в Дзене!
  • Издание ссылается на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида, сделанное в рамках встречи стран-членов «Большой семёрки». Он пообещал запретить экспорт предметов роскоши из страны в Россию. Помимо автомобилей в список войдут ювелирные изделия и произведения искусства.
  • Каких именно компаний коснётся запрет и автомобили выше какой стоимости будут признаны роскошными, пока не уточняется. Из японских марок, считающихся участниками премиум-сегмента, в России представлены Lexus и Infiniti. Однако под ценовой лимит могут попасть, к примеру, и самые дорогие автомобили марки Toyota — в первую очередь внедорожник Land Cruiser 300.
  • Аналогичные меры Япония ввела в 2006 году в отношении Северной Кореи. Запрет на экспорт в эту страну предметов роскоши действует до сих пор.

Ранее вывоз дорогих автомобилей в Россию ограничил Евросоюз. Теперь в нашу страну нельзя экспортировать машины ценой выше 50 тысяч евро. Санкции со стороны США оказались более радикальными, так как под запрет попали вообще все автомобили и мотоциклы, а также кузова и шасси в сборе.

Если такие санкции введут, вас они коснутся?

Да, как раз были планы кое-что купить
Нет, я премиумом не пользуюсь

Подождите

Новости загружаются

#Infiniti#Кризис 2022#Lexus#Санкции
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё