Еврокомиссия приняла очередной пакет санкций в отношении России. Помимо прочего, в него вошёл запрет на экспорт в нашу страну любых автомобилей с объёмом двигателя больше 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Однако, как уточняет опубликованное сегодня дополнение к Регламенту Совета ЕС, полный запрет вступит в силу не с сегодняшнего дня, а с 25 сентября 2023 года. Мы разобрались вместе с экспертом, чем это грозит рынку, и могут ли какие-либо автомобили исчезнуть из продажи.
Что запретили сейчас
В одиннадцатом пакете Еврокомиссии появился пункт о «расширении запрета на экспорт автомобилей класса люкс на все новые и подержанные автомобили с объёмом двигателя выше 1900 куб. см, а также на все электрические и гибридные транспортные средства».
То есть теперь в Россию запрещено экспортировать любые машины с электрическими силовыми установками любых видов, а также любые другие автомобили с моторами объёмом два литра и больше. Под эти критерии сейчас попадает множество кроссоверов и седанов европейских марок, однако на самые массовые модификации с малокубатурными турбомоторами запрет не распространяется. То есть, в теории, экспортировать Volkswagen Tiguan 1.4 TSI по-прежнему можно.
Кого касается запрет на экспорт
Санкции прямо запрещают автомобильным брендам и дилерам ввозить автомобили в Россию. А вот в отношении физических лиц прямого, оформленного документально запрета нет. На практике дилеры и продавцы автомобилей в Евросоюзе обычно отказывались оформлять «запретные» машины на граждан с российским паспортом. И часто это происходило даже в отношение транспорта, который под санкции формально не попадает.
Но если гражданин России каким-то образом приобрёл автомобиль в ЕС, то выехать за пределы Союза ему никто не запрещает. Поэтому за год в Европе сформировалась схема продаж через посредников, объясняет владелец компании АвтоРевизорро Кирилл Чернов: «Если к дилеру приезжает человек с русским паспортом и с пачкой наличных, то дилер с удовольствием ему подскажет посредника, через которого можно оформить продажу. Этим занимаются и сами немцы, и люди с двойным гражданством. 99 процентов машин едет в Россию через посредников».
Кроме того, в цепочке продаж часто участвуют и граждане других стран, входящих в Таможенный союз, — обычно из Армении или Казахстана, добавляет Чернов. «Продавать автомобили жителям Армении никто не запрещает, а что там происходит дальше, находится вне ведения Еврокомиссии. Вспомните, как после введения санкций год назад с нашего рынка первой отвалилась марка Porsche, но уже через пару недель новенькие машины стояли на российской таможне. Не нравится российский паспорт — будем возить по армянскому».
Как запрет скажется на рынке
Новый запрет, по мнению Чернова, ничего не поменяет для рынка, а схемы ввоза автомобилей из Европы останутся прежними — с помощью посредников с местными паспортами или граждан дружественных стран. Принятые изменения являются абсолютно формальными, уверен эксперт: «Они создали иллюзию, что стало жёстче. Хотя на самом деле, сколько бы ни вводилось санкций, число новых BMW на Авто.ру меньше не становится».
При этом Чернов не исключает некоторый переток спроса в сторону китайских машин, но не из-за санкций, а потому, что машины из КНР становятся всё интереснее для потребителя. И тот же самый процесс происходит в самой Европе, говорит эксперт: «Сейчас все постепенно переключаются на “китайцев”, даже те, кто привозил автомобили из Японии и Кореи. И даже в Германии китайских машин уже навалом. В некоторых прокатных конторах чуть не половина автомобилей — китайских брендов. И их будет всё больше».
Что было запрещено ранее
В марте 2022 года США запретили экспорт в Россию предметов роскоши, всех видов транспортных средств, включая подержанные, а также кузова и шасси в сборе. Санкции коснулись не только американских марок Jeep, Chevrolet и Cadillac, но и других машин американской сборки, либо находившихся в эксплуатации на территории страны. Из США к нам ввозили, например BMW, Nissan и Tesla.
Следом Еврокомиссия в рамках четвёртого пакета санкций запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 000 евро (55 000 долларов). Аналогичный запрет, но без ограничения по сумме ввела Великобритания. Европейский запрет коснулся большей части моделей премиальных марок и некоторых более массовых брендов, но, например, автомобили Renault, Peugeot, Citroen и Opel, а также большая часть моделей Volkswagen и Skoda формально всё ещё могли поставляться. Да, официально продажи всех этих марок были остановлены, а вот в частном порядке машины вывозить было можно.
Впрочем, эти ограничения не мешали ввозить в Россию даже дорогие автомобили, утверждает Чернов, который много лет занимается поставками и продажами автомобилей из Германии: «У нас больше года нельзя ввозить, например, BMW X5, а они в большом количестве стоят на площадках — как с пробегом, так и без него».
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий