Кого касается запрет на экспорт

Санкции прямо запрещают автомобильным брендам и дилерам ввозить автомобили в Россию. А вот в отношении физических лиц прямого, оформленного документально запрета нет. На практике дилеры и продавцы автомобилей в Евросоюзе обычно отказывались оформлять «запретные» машины на граждан с российским паспортом. И часто это происходило даже в отношение транспорта, который под санкции формально не попадает.

Но если гражданин России каким-то образом приобрёл автомобиль в ЕС, то выехать за пределы Союза ему никто не запрещает. Поэтому за год в Европе сформировалась схема продаж через посредников, объясняет владелец компании АвтоРевизорро Кирилл Чернов: «Если к дилеру приезжает человек с русским паспортом и с пачкой наличных, то дилер с удовольствием ему подскажет посредника, через которого можно оформить продажу. Этим занимаются и сами немцы, и люди с двойным гражданством. 99 процентов машин едет в Россию через посредников».

Кроме того, в цепочке продаж часто участвуют и граждане других стран, входящих в Таможенный союз, — обычно из Армении или Казахстана, добавляет Чернов. «Продавать автомобили жителям Армении никто не запрещает, а что там происходит дальше, находится вне ведения Еврокомиссии. Вспомните, как после введения санкций год назад с нашего рынка первой отвалилась марка Porsche, но уже через пару недель новенькие машины стояли на российской таможне. Не нравится российский паспорт — будем возить по армянскому».