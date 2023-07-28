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Япония запретит экспорт автомобилей в Россию с 9 августа

Власти Японии наложили запрет на вывоз в Россию автомобилей с двигателями объёмом больше 1,9 литра, гибридов и электромобилей, а также некоторых комплектующих
Новости
68

Япония расширила санкции, ограничивающие поставки в Россию легкового транспорта. Как сообщается на сайте национального Министерства экономики, запрет распространён на автомобили с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также гибридный и электрический транспорт. Кроме того, под запрет попали некоторые комплектующие и аксессуары. Ограничения вступят в силу 9 августа.

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  • Японские власти пересмотрели Постановление о контроле за экспортной торговлей, включив в него новые ограничения на поставки товаров в Россию. При этом в постановлении не уточняется, касается ли запрет на экспорт автомобилей только новых машин или распространяется также на подержанный транспорт. В сообщении ведомства упоминаются также автозамки, автокресла и шины для большегрузной техники.
  • О планах Японии ввести в отношении России санкции, аналогичные уже применённым Евросоюзом, стало известно в середине июля. Через несколько дней после появления этих сведений власти страны опровергли немедленное введение запрета, но оговорились, что варианты дальнейших действий ещё будут изучаться.
  • Министерство финансов страны ранее сообщало, что по итогам первой половины 2023 года объёмы поставок легковых автомобилей в Россию выросли на 33%. Транспортные средства заняли около 60% во всём объёме экспорта из Японии в нашу страну.

25 сентября 2023 года вступит в силу аналогичное ограничение на поставки автомобилей в Россию из стран Евросоюза. Это предусматривает так называемый одиннадцатый пакет санкций. Запрет на поставки будет распространён как на новые, так и на подержанные автомобили, а также на все без исключения гибриды и электрокары.

Как думаете, проживём без правого руля?

Пересядем на «китайцев», ничего страшного
Всё равно будут возить, просто дороже

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Фото на обложке: Дальневосточное таможенное управление

#Рынок#Санкции
Комментарии
Комментарии68
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28 июля 2023
1.8 турбо
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31 июля 2023
Subaru Levorg рулит))
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31 июля 2023
Рулит на встречку?
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28 июля 2023
Всё правильно, тащемта.
Глубинный народ выбрал, какой путь ему ближе.
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31 июля 2023
Стокгольмский синдром.
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29 июля 2023
Lol
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29 июля 2023
А цель какая? Что бы ДВ слезами затопило? )
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31 июля 2023
Не ссы не затопит. Для среднестатистического дальневосточника в ходу авто от 1,3 до 1,8 самое то.
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31 июля 2023
"Для среднестатистического дальневосточника в ходу авто от 1,3 до 1,8 самое то" - это шутка такая? Судя по твоему комментарию, ты точно не дальневосточник. Приезжай к нам во Владивосток и посмотри, на чем ездят люди.
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1
31 июля 2023
Вы ездите на хламе! Видел я ваши приусы и т.д, такое впечатление что они 1983 году сделаны! Особенно насмешила приборка на приусе, как раз такую же изобрели ВАЗовцы в 1985году!
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31 июля 2023
Какие приусы 20, 30, 50?
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31 июля 2023
лишь до тех пор, пока весь экспорт не запретят, а это лишь вопрос времени
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29 июля 2023
Свои страшнее чужих. Одной отдушиной меньше. На дорогах 30 летних машин будет больше.
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31 июля 2023
Да почему же? В основном то в ходу до 2л.
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31 июля 2023
Так гибридов никаких не будет , а их 50 процентов на дороге
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29 июля 2023
похрен, будет все просто дороже.
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29 июля 2023
япы будут дешевле в тай и австралию отправлять.
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31 июля 2023
В Тае очень высокие пошлины, они защищают внутреннее производство. Так что вряд ли.
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31 июля 2023
Совершенно верно.
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31 июля 2023
Более 20% экспортного рынка б/у Японии - это Россия (1 место в мире). Не так легко будет это перекрыть австралийцами и тайцами. При любом раскладе.
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29 июля 2023
не хотят продавать глупые япошки ?) пусть беднеют,а рынок займут другие.
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31 июля 2023
например?
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31 июля 2023
Китай, Корея, Америка, Эмираты...
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31 июля 2023
официальный экспорт из кореи уже запрещён
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30 июля 2023
Удачи им на поворотах))
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31 июля 2023
Им - это кому? Тем, кто это ввёл глубоко фиолетово. "Удача" посетит простых людей (и японцев, и россиян) - тех, кто кормится с авто экспорта и импорта. Паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Держитесь там, хорошего вам настроения!
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31 июля 2023
"Простых" и "кормится" перепродажами, как-то не особо лепится... Торгаши мля...
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1 августа 2023
лохол запереживал) ты не волнуйся пешком ходить не будем, и оочень многие как убежали так и назад вернутся, вопрос времени. Так что вы там держитесь, и хорошего вам настроения.
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30 июля 2023
Запретили чтобы что? Какой эффект ожидают?
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31 июля 2023
"Япония запретит экспорт автомобилей в Россию с 9 августа." Ай яй яй! Зачем же врать в заголовке и нагонять страсти. Запретит не весь экспорт авто, а только с двигателями объёмом более 1,9 литра. Ничего страшного, поскольку у среднестатистического автомобилиста в ходу авто в основном объемом от 1,3 до 1,8.
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31 июля 2023
Это ж у какого среднестатистического автомобилиста? Из центра РФ - возможно, но не у дальневосточников, которые ездят на гибридных авто, краунах, харриерах и прадиках с объемом двигателя 2 л и более.
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31 июля 2023
ну-ну.... много прадиков и крузаков с моторами 1,8? А у нас на юге камрюхи в почете и равы, а их не припомню с такими минзурочными моторами. Да и и нахрен он нужен 1,8? камри и на 2,5 с трудом едет
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31 июля 2023
Вот и это меня пугает, что из-за сами-знаете-чего нас ограничивают до сих пор, причём от реально хороших товаров, особенно от товаров мечты (например я про некоторые легенды ралли и JDM, и в конце концов про серию джипов Land Cruiser Prado)
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31 июля 2023
Да и на обычных гибридах 1,5 и 1,8 литра которых тоже не будет. Одни хонды останутся да кей кары
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31 июля 2023
Сейчас нас ограничивают из-за СВО, завтра (к примеру) СВО закончится и будут ограничивать из-за высокой цены на нефть, послезавтра из-за курил...
Западные ПАНы всегда найдут что и из-за чего запретить и ограничить. Так и будем всю жизнь прогибаться и уступать?
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31 июля 2023
На 20 малолитражек 2 Прадоса, это если на перекрёстке постоять и посмотреть.
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31 июля 2023
Не будьте наивным. Прощают тем, с кого не получить. А у бабок денег больше, чем у сбербанка. Каждый день в новостях и обманывают на сотни тысяч и миллионы.
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31 июля 2023
…. Прощать дело сильных и уверенных в себе, а бегать и орать что нам все должны помочь… такая себе идея, а по мусоркам много людей лазает, и не только в России, и да кстати, а что у Вас то производится такого что прям без этого никуда?))))
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31 июля 2023
…. Прощать дело сильных и уверенных в себе, а бегать и орать что нам все должны помочь… такая себе идея, а по мусоркам много людей лазает, и не только в России, и да кстати, а что у Вас то производится такого что прям без этого никуда?))))
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19 августа 2023
В твоей логике есть изъян. Та же история была и с одним австрийским художником. Когда он пару лет забирал у него отобранное относительно мирно - ему спускали всё (даже нарушение прав граждан) и ездили к нему на Олимпиаду, ручкались и т.п. Но когда начал реальную войну, то тут-то терпение и кончилось. Почему? Да потому, что Запад про бабки, но и у него есть реально красные линии, а не коричневые черкаши в отличии от некоторых. Поэтому никто из-за Курил ничего делать не будет, а уж тем более из-за цен на нефть. Завтра Васильич откинется, армия отойдет на границу даже не 91ого, а 14ого года и Запад вернется в основном. Максимум что по мелочи будут душить - деньги важнее.
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31 июля 2023
Япончиков жалко. После нескольких лет эксплуатации рублевая цена праворулек не падает! Тевтон дешевел сразу после выезда из салона продаж.
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31 июля 2023
Ситроен ДС 4 снимал с полторашки 200 сил, а наши налоговики удавили машину.
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31 июля 2023
И генеральный спонсор новостей - Автосалон японских автомобилей
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31 июля 2023
Пофигу теперь уже. Вообще всё. Доходы позволяют только на гранту смотреть. Буду ездить на ниссане своем еще лет 5 минимум, на гранту завсегда успею пересесть...
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31 июля 2023
Плюс адский утильсбор для юриков и запрет перерегистрации 12 мес. = перекупы, на выход!
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31 июля 2023
Надо избавлять Россию от праворукого хлама!
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31 июля 2023
Даа ВЕСЬ дальний восток рассекает исключительно только на краунах с прадами. А простых людей на дальнем востоке отродясь не бывало и 20летних ПРульных японцев тоже нет. Но никого не пересадить на ТАЗ гранту и весту
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31 июля 2023
Кто японцев может заменить их по качеству, японцы заслужили качеством несколькими десятилетиями, на среднестатическом гражданине РФ это ограничение не скажется, а вот для для обеспеченных придется грубо говоря довольствоваться "китайщиной"
Китайцы выросли конечно по уровню комфорта и в плане качества, но всё же это не педантичные японцы.
Что может заменить Прадики, паджерики, LX и подобные? Уаз Хантер Патриот, который после салона, если доедет до гаража, надо "доработать напильником".
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31 июля 2023
Как в августе 45 сбросили на них, так и до сих пор имеют как хотят, а эти всё покорно исполняют. Права была "история Японии в трёх картинках", где слева самурай, посерёдке "гриб", а справа лоля из аниме...
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31 июля 2023
И хрен с ними,они себе хуже делают и не более.А возить можно и другими путями,дороже выйдет и все.Мне так без разницы,японцы давно перестали быть интересными.
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31 июля 2023
Нужно закончить с Украиной успешно, а может и не только с ней, и всё вернётся на круги своя
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31 июля 2023
наивно
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31 июля 2023
Скорее наоборот
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31 июля 2023
В 2023 году, прадиков ввезено было в несколько раз больше, чем приусов. Больше 50% авто на каждом прибывающем корабле составляли авто, с объемом от 2,0 литра
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31 июля 2023
AUTO.RU не хочет рассказать об ограничениях со стороны РФ тоже?
Про те, которые с 1 августа вступают в силу и от которых цены для простых людей взлетят вверх уже очень скоро! Или нельзя плохо про родное правительство???
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31 июля 2023
Каким будет (на это безобразие) ответ России?
Почему молчит Путин? Почему в Японию до сих пор поставляют газ ⛽
Надо в ответ... запретить в Японию поставку энергоресурсов!!!
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31 июля 2023
вот так японцы сами и решат вопрос с правым рулем в рф
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1 августа 2023
Ничего. Переживём. Пусть захламляют свою Японию...
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1 августа 2023
Согласен
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2 августа 2023
Современный правый руль-это машины из будущего колесившие по нашей стране в которой считают,что выпускать машины 70-ых годов это стабильность,а на самом деле АКПП,АБС,ЕСП сделать не можем и не планируем,короче телефон с диском который крутить надо было и то Китайский ,естественно,будет нашей реальностью и импортозамещением.
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10 августа 2023
всё мы можем делать и не хуже японцев только нужно избавиться от либеральной сволочи типа кудрина чубайса набиулиной силуанова мантурова орешкина и т.п.
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6 августа 2023
Уважаемое Avto.ru, чего же Вы не ставите в опросник вопрос типа: когда же это бл@дство закончится?!, или: доколе это возможно терпеть?!
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6 августа 2023
одно интересно, ну подписали пакет, ну и что? кому хуже делают? им машины надо теперь искать куда утилизировать.ж с их налогами на старое авто.
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6 августа 2023
Правительство японии в угоду своим хозевам из америки лишают многомиллионой выгоды страну свою и производителей !
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10 августа 2023
да и хер на них. зажрались японцы однако, забыли как с голоду пухли и как как всему миру жопу после ВОВ лизали только чтобы у них хоть что-нибудь покупали
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8 августа 2023
Ну и пусть "утопают" в своём автохламе 🤣 😖 😡
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10 августа 2023
самое время начинать стимулировать отечественный автопром, уже какой год на дворе а всё своих машин нормальных наделать не можем. вернее можем если бы не либерасты чиновники не вставляли нашим инженерам и производственникам палки в колёса не душили бы их налогами и неподъёмными кредитами.
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12 августа 2023
Ещё с 90 годов возили машины и поднимались цены на японское авто, и всё равно русский Иван привыкал и покупал дальше эти качественные машины и сейчас так будет, но только не сразу.А ещё нужно запретить продажу леса ( бревна) в Японию и сразу же запоют.
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