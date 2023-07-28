Япония запретит экспорт автомобилей в Россию с 9 августа

Япония расширила санкции, ограничивающие поставки в Россию легкового транспорта. Как сообщается на сайте национального Министерства экономики, запрет распространён на автомобили с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также гибридный и электрический транспорт. Кроме того, под запрет попали некоторые комплектующие и аксессуары. Ограничения вступят в силу 9 августа.
- Японские власти пересмотрели Постановление о контроле за экспортной торговлей, включив в него новые ограничения на поставки товаров в Россию. При этом в постановлении не уточняется, касается ли запрет на экспорт автомобилей только новых машин или распространяется также на подержанный транспорт. В сообщении ведомства упоминаются также автозамки, автокресла и шины для большегрузной техники.
- О планах Японии ввести в отношении России санкции, аналогичные уже применённым Евросоюзом, стало известно в середине июля. Через несколько дней после появления этих сведений власти страны опровергли немедленное введение запрета, но оговорились, что варианты дальнейших действий ещё будут изучаться.
- Министерство финансов страны ранее сообщало, что по итогам первой половины 2023 года объёмы поставок легковых автомобилей в Россию выросли на 33%. Транспортные средства заняли около 60% во всём объёме экспорта из Японии в нашу страну.
25 сентября 2023 года вступит в силу аналогичное ограничение на поставки автомобилей в Россию из стран Евросоюза. Это предусматривает так называемый одиннадцатый пакет санкций. Запрет на поставки будет распространён как на новые, так и на подержанные автомобили, а также на все без исключения гибриды и электрокары.
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Фото на обложке: Дальневосточное таможенное управление