Япония запретит экспорт автомобилей в Россию с 9 августа

О планах Японии ввести в отношении России санкции, аналогичные уже применённым Евросоюзом, стало известно в середине июля. Через несколько дней после появления этих сведений власти страны опровергли немедленное введение запрета, но оговорились, что варианты дальнейших действий ещё будут изучаться.

Министерство финансов страны ранее сообщало, что по итогам первой половины 2023 года объёмы поставок легковых автомобилей в Россию выросли на 33%. Транспортные средства заняли около 60% во всём объёме экспорта из Японии в нашу страну.

25 сентября 2023 года вступит в силу аналогичное ограничение на поставки автомобилей в Россию из стран Евросоюза. Это предусматривает так называемый одиннадцатый пакет санкций. Запрет на поставки будет распространён как на новые, так и на подержанные автомобили, а также на все без исключения гибриды и электрокары.