Оставить коммент

Рассекречен салон нового MINI Cooper

Экспорт автомобилей из Японии в Россию за полгода вырос на 32,8 процента

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

За первую половину 2023 года из Японии в Россию ввезли на 32,8% больше автомобилей, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчёты японского Минфина. По оценке ведомства, на транспортные средства различных категорий приходится более 60% всех поставок из Японии в нашу страну.

Читайте нас в Telegram! Там быстро и все-все новости

Фото: Дальневосточное таможенное управление

  • Одним из наиболее активных экспортных месяцев стал июнь-2023, когда объёмы экспорта выросли на 60,3% год к году. Это косвенно подтверждается данными дальневосточной таможни: ранее сообщалось, что в июне через Владивосток в Россию ввезли более 28 тысяч автомобилей, что стало рекордным показателем за месяц.
  • На этом фоне продолжают сокращаться объёмы поставок из Японии в Россию автобусов и грузовиков, а также запчастей и комплектующих. Последний показатель по итогам полугодия снизился на 52,7%.

В середине июля стало известно, что, несмотря на важность автомобильной категории экспорта для японской экономики, власти страны планируют полностью запретить поставки в Россию автомобилей некоторых классов. В их число должны войти легковые машины с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также все без исключения гибриды и электрокары. Официального подтверждения этим данным пока нет.

Уже успели купить что-то с правым рулём?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании