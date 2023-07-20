Экспорт автомобилей из Японии в Россию за полгода вырос на 32,8 процента

За первую половину 2023 года из Японии в Россию ввезли на 32,8% больше автомобилей, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчёты японского Минфина. По оценке ведомства, на транспортные средства различных категорий приходится более 60% всех поставок из Японии в нашу страну.