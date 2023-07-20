Экспорт автомобилей из Японии в Россию за полгода вырос на 32,8 процента

Материал по теме
Ввоз в Россию автомобилей из Армении вырос в 225 раз за год
Рассекречен салон нового MINI Cooper
За первую половину 2023 года из Японии в Россию ввезли на 32,8% больше автомобилей, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на подсчёты японского Минфина. По оценке ведомства, на транспортные средства различных категорий приходится более 60% всех поставок из Японии в нашу страну.
В середине июля стало известно, что, несмотря на важность автомобильной категории экспорта для японской экономики, власти страны планируют полностью запретить поставки в Россию автомобилей некоторых классов. В их число должны войти легковые машины с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также все без исключения гибриды и электрокары. Официального подтверждения этим данным пока нет.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий