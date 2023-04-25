Япония и ЕС выступили против полного запрета на экспорт товаров в Россию

Очередной виток развития санкций против России может включать в себя полный запрет экспорта товаров, за исключением лишь нескольких категорий. Однако, как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, представители Японии и стран Евросоюза уже выступили против этой меры. В случае принятия таких санкций, к примеру, будут перекрыты поставки в Россию подержанных автомобилей из Японии.