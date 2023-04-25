Япония и ЕС выступили против полного запрета на экспорт товаров в Россию

Очередной виток развития санкций против России может включать в себя полный запрет экспорта товаров, за исключением лишь нескольких категорий. Однако, как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, представители Японии и стран Евросоюза уже выступили против этой меры. В случае принятия таких санкций, к примеру, будут перекрыты поставки в Россию подержанных автомобилей из Японии.
- Источники издания утверждают, что на подготовительной встрече G7 перед майским саммитом представители ряда стран назвали полный запрет экспорта невозможным и невыполнимым. Обсуждающийся сейчас режим предварительно включает в себя лишь несколько исключений — это, к примеру, лекарства и продукты питания.
- Ранее сообщалось, что введение подобных санкций будет означать блокаду со стороны Японии поставок в Россию подержанных автомобилей и шин. При этом именно автомобили, по некоторым оценкам, составляют около 40% всего объёма экспорта из Японии в Россию.
- Саммит G7, где будет озвучено окончательное решение, стартует 19 мая в японской Хиросиме.
В нынешнюю пятницу, 28 апреля вступят в силу новые ограничения со стороны Южной Кореи. Страна расширила с 57 до 798 позиций список товаров, для ввоза которых в Россию требуется получение специального разрешения. Вошли в него и автомобили, но подробности ограничений, которые будут распространяться на транспорт, пока не уточняются.
Купили бы сейчас автомобиль из Японии?
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