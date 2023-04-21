Япония рассматривает запрет экспорта в Россию машин с пробегом и шин

Страны G7 обсуждают введение нового пакета санкций против России, который предусматривает серьёзные ограничения на экспорт товаров. По сути, поставки в Россию окажутся полностью перекрыты за некоторым исключением — упоминаются, к примеру, медикаменты и продовольствие.

Если решение о расширении эмбарго будет принято, то Япония с высокой долей вероятности введёт запрет на поставки подержанных автомобилей, шин, косметики и одежды. При этом, по данным ТАСС, автомобили с пробегом являются одной из важных статей японского экспорта в Россию: по итогам 2022 года именно автомобили заняли более 41% всего объёма поставок из Японии в нашу страну. Запрет на вывоз машин стоимостью более 6 миллионов иен (3,6 миллиона рублей или 45 тысяч долларов) уже действует.

Саммит G7 стартует 19 мая в Хиросиме. В нём примут участие представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии.

В феврале сообщалось о резком росте поставок машин из Японии: в течение 2022 года в нашу страну ввезли из Страны восходящего солнца 213,5 тысяч автомобилей. Это на 32% больше, чем в 2021-м.