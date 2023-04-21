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Япония рассматривает запрет экспорта в Россию машин с пробегом и шин

Ограничения на поставки подержанных автомобилей могут стать частью нового пакета санкций G7 против России. Решение будет принято на саммите, который откроется 19 мая
Новости
15

Власти Японии планируют перекрыть все каналы поставок в Россию автомобилей с пробегом. Как пишет Kyodo со ссылкой на источники, к такой мере может привести обсуждаемый сейчас в рамках G7 новый пакет санкций. Окончательное решение будет принято 19 мая.

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  • Страны G7 обсуждают введение нового пакета санкций против России, который предусматривает серьёзные ограничения на экспорт товаров. По сути, поставки в Россию окажутся полностью перекрыты за некоторым исключением — упоминаются, к примеру, медикаменты и продовольствие.
  • Если решение о расширении эмбарго будет принято, то Япония с высокой долей вероятности введёт запрет на поставки подержанных автомобилей, шин, косметики и одежды. При этом, по данным ТАСС, автомобили с пробегом являются одной из важных статей японского экспорта в Россию: по итогам 2022 года именно автомобили заняли более 41% всего объёма поставок из Японии в нашу страну. Запрет на вывоз машин стоимостью более 6 миллионов иен (3,6 миллиона рублей или 45 тысяч долларов) уже действует.
  • Саммит G7 стартует 19 мая в Хиросиме. В нём примут участие представители Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, США и Японии.

В феврале сообщалось о резком росте поставок машин из Японии: в течение 2022 года в нашу страну ввезли из Страны восходящего солнца 213,5 тысяч автомобилей. Это на 32% больше, чем в 2021-м.

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#Рынок#Санкции
Комментарии
Комментарии15
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21 апреля 2023
Да и слава богу праворульного говна хоть на дорогах не будет!
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5
3 июня 2024
Белый Крузак, да ладно.. И чем тебе не угодили машины с правым рулем? Была бы достойная альтернатива за разумные деньги, то народ бы не покупал бу машины из Японии. Но альтернативы нет.
Нужно признать, что качество их машин , лучше любого АвтоВАЗа и китайца. А на машины из Европы и Америки деньги есть далеко не у каждого. Да и немецкое качество давно в прошлом..
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10
15 сентября 2024
Белый Крузак, судя по нику - на дорогах останутся крузаки, тонущие в леворульном ВАЗовском и китайском г...не
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21 апреля 2023
Скоро будет как на Кубе,а ты говоришь"слава Богу",вот как таких называть?
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3
21 апреля 2023
у Кубы нет Китая под боком). Поэтому как на Кубе - не будет.
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1
21 апреля 2023
я напрямую работаю с б.у. сигментом авто,вы не видите дальше своего носа,китай нам не спаситель,а если надеется на него и на лапти,то туда нам и дорога,в худшее качество и топорную работу.
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4
21 апреля 2023
Китайские авто полное Г....
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3
21 апреля 2023
Без имени, ты глупый!
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24 апреля 2023
Многие не понимают что поставки из Японии касаются не только праворульных автомобилей. Также это и другая продукция:запчасти,шины и другие автотовары. Поэтому будьте адекватны, уверен что пакет коснётся и электроники, бытовых приборов и т д. У нас не будет ничего,кроме ирбиса, витека и китайцев.
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2
3 июня 2024
Якудза всё решит
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1
30 июня 2024
Давно пора запретить
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1
11 июля 2024
пожалуйста,не наезжайте на японский автопром. Понятно, что самураи специфичные, но автомобили делают хорошие.
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1
17 июля 2024
Синий внедорожник,надежные и технологически отсталые. А ни чего против японских товаров не имею. Очень старые и очень надежные.
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17 июля 2024
Синий внедорожник,
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19 августа 2024
Незапрер\ят иначе потой простойпричине что им надо будет утилизировать миллионы автомобилкй а уних нет такихтехнических возможностей
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