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За 2 месяца импорт подержанных машин в Россию вырос почти втрое

По итогам первых двух месяцев 2023 года в Россию ввезли 66,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, сообщает «Автостат». По данным агентства, это в 2,8 раза больше результата за аналогичный период 2022-го. Аналитики отмечают, что позитивная динамика сохраняется с конца весны прошлого года.
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По итогам первых двух месяцев 2023 года в Россию ввезли 66,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, сообщает «Автостат». По данным агентства, это в 2,8 раза больше результата за аналогичный период 2022-го. Аналитики отмечают, что позитивная динамика сохраняется с конца весны прошлого года.

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  • В нынешнем январе в нашу страну импортировали 35 тысяч легковушек с пробегом, в феврале — 31,6 тысячи. При этом февральский результат более чем наполовину (52,1%) обеспечили поставки из Японии. За ней следуют Армения (14,1%) и Беларусь (13,4%). На каждую из прочих стран пришлось менее десяти процентов.
  • Рост импорта подержанных легковых машин в Россию ежемесячно фиксируется с мая 2022 года. Этот тренд наметился одновременно с легализацией так называемого параллельного импорта.

Ранее в этом месяце стало известно, что самой популярной подержанной легковушкой в России в феврале оказалась Lada Granta. Кроме того, проанализировавшие объявления на классифайдах специалисты отметили, что автомобили с пробегом стали продаваться быстрее, чем в прошлом году.

Фото на обложке: autowp.ru

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