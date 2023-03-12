За 2 месяца импорт подержанных машин в Россию вырос почти втрое

В нынешнем январе в нашу страну импортировали 35 тысяч легковушек с пробегом, в феврале — 31,6 тысячи. При этом февральский результат более чем наполовину (52,1%) обеспечили поставки из Японии. За ней следуют Армения (14,1%) и Беларусь (13,4%). На каждую из прочих стран пришлось менее десяти процентов.

Рост импорта подержанных легковых машин в Россию ежемесячно фиксируется с мая 2022 года. Этот тренд наметился одновременно с легализацией так называемого параллельного импорта.

Ранее в этом месяце стало известно, что самой популярной подержанной легковушкой в России в феврале оказалась Lada Granta. Кроме того, проанализировавшие объявления на классифайдах специалисты отметили, что автомобили с пробегом стали продаваться быстрее, чем в прошлом году.